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Son Kez Vedalaşmaya Hazır Olun: You'nun Final Sezonunun Tanıtımı Yayınlandı!

Son Kez Vedalaşmaya Hazır Olun: You'nun Final Sezonunun Tanıtımı Yayınlandı!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 23:51

Netflix'in sevilen dizisi You, 5. ve final sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her sezon ayrı dehşete düşüren Joe, dördüncü sezonun finalinde bir kez daha hayatının aşkını bulmuş gibi hissettirmişti. 5. ve son sezonda nelerle karşılaşacağımızı merak ederken Netflix'ten tanıtım geldi!

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Her sezonunda ayrı "Bu kez neyle karşılaşacağız?" diye düşündüğümüz You'nun final zamanı geldi!

Her sezonunda ayrı "Bu kez neyle karşılaşacağız?" diye düşündüğümüz You'nun final zamanı geldi!

Bir kitapçıda tanıştığımız ve 'Aaa bu ne güzel sevmek!' diye yükseldiğimiz Joe'nun aslında bir psikopat oluşuna şahit olduğumuz seride ne yazık ki sona geldik...

Öyle her gördüğümüz şeyi gerçek sanmamamız gerektiğinin canlı bir kanıtı olan You'da Joe her ne kadar izleyiciyi kızdırsa da yine de "Aman kurtulsun" dediğimiz bir karakter.

Öyle her gördüğümüz şeyi gerçek sanmamamız gerektiğinin canlı bir kanıtı olan You'da Joe her ne kadar izleyiciyi kızdırsa da yine de "Aman kurtulsun" dediğimiz bir karakter.

Tabii bu onun bir stalker, bir katil, bir manipülatör ve doyumsuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Çoklu kişilik bozukluğu olan Joe'nun, beşinci sezonda da Kate ile mi karşımıza çıkacağı sorusu belirsizdi.

Çoklu kişilik bozukluğu olan Joe'nun, beşinci sezonda da Kate ile mi karşımıza çıkacağı sorusu belirsizdi.

Aslında final yapması beklenen dizinin beşinci sezon haberi heyecan yaratsa da nelerle karşılaşacağımızı açıkçası hiç bilmiyorduk.

Derken, 24 Nisan'da yeni sezonu yayınlanacak You'nun 5. sezonundan tanıtım geldi. Buyurun, birlikte izleyelim!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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