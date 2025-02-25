Son Kez Vedalaşmaya Hazır Olun: You'nun Final Sezonunun Tanıtımı Yayınlandı!
Son Kez Vedalaşmaya Hazır Olun: You'nun Final Sezonunun Tanıtımı Yayınlandı!
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Her sezonunda ayrı "Bu kez neyle karşılaşacağız?" diye düşündüğümüz You'nun final zamanı geldi!
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Öyle her gördüğümüz şeyi gerçek sanmamamız gerektiğinin canlı bir kanıtı olan You'da Joe her ne kadar izleyiciyi kızdırsa da yine de "Aman kurtulsun" dediğimiz bir karakter.
Çoklu kişilik bozukluğu olan Joe'nun, beşinci sezonda da Kate ile mi karşımıza çıkacağı sorusu belirsizdi.
Derken, 24 Nisan'da yeni sezonu yayınlanacak You'nun 5. sezonundan tanıtım geldi. Buyurun, birlikte izleyelim!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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