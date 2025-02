Son Kez Vedalaşmaya Hazır Olun: You'nun Final Sezonunun Tanıtımı Yayınlandı!

Netflix'in sevilen dizisi You, 5. ve final sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her sezon ayrı dehşete düşüren Joe, dördüncü sezonun finalinde bir kez daha hayatının aşkını bulmuş gibi hissettirmişti. 5. ve son sezonda nelerle karşılaşacağımızı merak ederken Netflix'ten tanıtım geldi!