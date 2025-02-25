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'Esas Oğlan' Çuvallamıştı: Candaş Tolga Işık'tan IMDb Yorumlarını Eleştiren Seda Bakan'a Çok Ağır Sözler!

'Esas Oğlan' Çuvallamıştı: Candaş Tolga Işık'tan IMDb Yorumlarını Eleştiren Seda Bakan'a Çok Ağır Sözler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 17:02

Dijital bir platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi yayınlandıktan sonra oldukça ses getirmişti. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini tattığı dizi IMDb listesinde beklemediği bir hüsranla karşılaştı. Dizisinin yıldızlarından Seda Bakan ise yapımın en kötü diziler arasına girmesi konusunda diziye eleştirel yorum yapanlar üzerinden çıkıştı. Candaş Tolga Işık ise Seda Bakan'ın sözlerine çok ağır tepki gösterdi.

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Başrollerini Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın paylaştığı "Esas Oğlan" dizisi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başrollerini Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın paylaştığı "Esas Oğlan" dizisi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şarkıları, sahne kostümleri ve şovlarıyla ortalığı kasıp kavuran Hadise, yakın arkadaşı Bakan'ın desteğiyle bu yapımın kadrosuna girmiş ve ilk oyunculuk deneyimini tatmıştı.

Bir dijital platformda yayınlanan dizi kimilerinin oldukça cesur bulduğu sahneler yüzünden büyük ses getirmişti.

Bir dijital platformda yayınlanan dizi kimilerinin oldukça cesur bulduğu sahneler yüzünden büyük ses getirmişti.

Konusu ve kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken yapımın ilk sezonunu büyük bir ilgiyle izleyen bir kesim oldu. Ancak diziye herkes olumlu yaklaşmadı.

8 bölümlük 'Esas Oğlan' dizisinin beğeniden çok eleştiri aldığı geçtiğimiz günlerde bir kez daha kanıtlandı.

8 bölümlük 'Esas Oğlan' dizisinin beğeniden çok eleştiri aldığı geçtiğimiz günlerde bir kez daha kanıtlandı.

IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan alan entrika dolu yapım, dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alan dizilerden biri olarak tarihe geçti.

Bu konunun sorulması üzerine Hadise'den sert bir tepki gelmişti:

Seda Bakan ise "IMDb'de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi like'lamadım ya da dislike'lamadım" demişti.

Seda Bakan ise "IMDb'de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi like'lamadım ya da dislike'lamadım" demişti.

Hatta diziye IMDb üzerinden düşük puan verenlere de eleştirel bir dille yaklaşmıştı.

Detaylar:

Candaş Tolga Işık ise 'Esas Oğlan' yıldızlarından Seda Bakan'ın bu tavrına tepkisiz kalamadı.

Candaş Tolga Işık ise 'Esas Oğlan' yıldızlarından Seda Bakan'ın bu tavrına tepkisiz kalamadı.

Bakan'ın açıklama yaptığı videoyu X hesabından yeniden paylaşan Işık adeta ateş püskürdü!

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"2025 Türkiye'sini anlat deseler bu videoyu örnek gösteririm." diyen Işık, "Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp, eleştirileri IMDb boklayarak yanıtlamak" sözleriyle Bakan'a sert çıktı.

"2025 Türkiye'sini anlat deseler bu videoyu örnek gösteririm." diyen Işık, "Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp, eleştirileri IMDb boklayarak yanıtlamak" sözleriyle Bakan'a sert çıktı.

'Eleştiriye açık, eleştirilmeye kapalı; herkeste mutlaka bir yanlış bulabilen ama kendisine asla toz kondurmayanlar ülkesi...'

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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