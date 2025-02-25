'Esas Oğlan' Çuvallamıştı: Candaş Tolga Işık'tan IMDb Yorumlarını Eleştiren Seda Bakan'a Çok Ağır Sözler!
'Esas Oğlan' Çuvallamıştı: Candaş Tolga Işık'tan IMDb Yorumlarını Eleştiren Seda Bakan'a Çok Ağır Sözler!
Dijital bir platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi yayınlandıktan sonra oldukça ses getirmişti. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini tattığı dizi IMDb listesinde beklemediği bir hüsranla karşılaştı. Dizisinin yıldızlarından Seda Bakan ise yapımın en kötü diziler arasına girmesi konusunda diziye eleştirel yorum yapanlar üzerinden çıkıştı. Candaş Tolga Işık ise Seda Bakan'ın sözlerine çok ağır tepki gösterdi.
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Başrollerini Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın paylaştığı "Esas Oğlan" dizisi gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Bir dijital platformda yayınlanan dizi kimilerinin oldukça cesur bulduğu sahneler yüzünden büyük ses getirmişti.
8 bölümlük 'Esas Oğlan' dizisinin beğeniden çok eleştiri aldığı geçtiğimiz günlerde bir kez daha kanıtlandı.
Seda Bakan ise "IMDb'de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi like'lamadım ya da dislike'lamadım" demişti.
Candaş Tolga Işık ise 'Esas Oğlan' yıldızlarından Seda Bakan'ın bu tavrına tepkisiz kalamadı.
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"2025 Türkiye'sini anlat deseler bu videoyu örnek gösteririm." diyen Işık, "Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp, eleştirileri IMDb boklayarak yanıtlamak" sözleriyle Bakan'a sert çıktı.
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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