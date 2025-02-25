Ece Erken, Feyza Civelek'in Başarılı Kadın Oyunculara Yönelik Tavrını Sağlam Eleştirdi!
Ece Erken, Feyza Civelek'in Başarılı Kadın Oyunculara Yönelik Tavrını Sağlam Eleştirdi!
Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu YouTube programı 'Olduğu Gibi' ye konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek, “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.
Feyza Civelek'in birçok başarılı kadın oyuncunun yeteneklerine alenen dudak büzmesi X'te eleştiri yağdı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, Civelek'in tavırlarına sessiz kalamadı.
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Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.
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Kendisi özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündem olmayı başarıyor.
Tüm bunların yanında Feyza Civelek'in, senarist annesi Melis Civelek'ten 'torpilli' olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek attığı her adımla olay olmaya devam etti.
“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in duyduğu başarılı kadın oyunculara yönelik mimikleri tepki çekti.
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Gel Konuşalım programı sunucularından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı da Feyza Civelek'in sözlerine kayıtsız kalamadı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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