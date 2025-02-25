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Ece Erken, Feyza Civelek'in Başarılı Kadın Oyunculara Yönelik Tavrını Sağlam Eleştirdi!

Ece Erken, Feyza Civelek'in Başarılı Kadın Oyunculara Yönelik Tavrını Sağlam Eleştirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 11:36

Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu YouTube programı 'Olduğu Gibi' ye konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek, “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı. 

Feyza Civelek'in birçok başarılı kadın oyuncunun yeteneklerine alenen dudak büzmesi X'te eleştiri yağdı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, Civelek'in tavırlarına sessiz kalamadı.

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Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.

İlk olarak Acemi Cadı, sonra da Kavak Yelleri'nde küçük roller alan Civelek, senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı dizisiyle de ön plana çıkmıştı.

Kendisi özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündem olmayı başarıyor.

Kendisi özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündem olmayı başarıyor.

Zaman zaman değişimiyle de ön plana çıkan ünlü oyununun tartışma yaratan sözleri de manşetlere taşınmıştı. Bunların yanında yasaklı madde alışverişi yaparken polise yakalandığı anlar da epey olay olmuştu.

Tüm bunların yanında Feyza Civelek'in, senarist annesi Melis Civelek'ten 'torpilli' olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tüm bunların yanında Feyza Civelek'in, senarist annesi Melis Civelek'ten 'torpilli' olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Annesinin dizilerinde oynadığı için torpilli olduğu yönündeki iddiaları hiçbir şekilde kabul etmeyen Civelek 'Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor' demişti.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek attığı her adımla olay olmaya devam etti.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek attığı her adımla olay olmaya devam etti.

Oyunculuk yetenekleriyle kimi zaman tartışılan Civelek, geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in duyduğu başarılı kadın oyunculara yönelik mimikleri tepki çekti.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in duyduğu başarılı kadın oyunculara yönelik mimikleri tepki çekti.

Kendisine adları sayılan onlarca başarılı kadına dudak büzen Civelek bir tek Merve Dizdar'da ses çıkarmıştı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Gel Konuşalım programı sunucularından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı da Feyza Civelek'in sözlerine kayıtsız kalamadı.

Gel Konuşalım programı sunucularından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı da Feyza Civelek'in sözlerine kayıtsız kalamadı.

'Feyza'nın özgüveninden istiyorum kendime' diyen Ece Erken, hiç şüphesiz ki Özgü Namal'ın Feyza Civelek'ten çok daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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