Yılların Kinini Kustu: Özlem Özden Bu Tarz Benim Yarışmasındaki Rakibi Ayşegül Doğan'a Ateş Püskürdü!

Bu Tarz Benim yarışması bir döneme damgasını vurmuş en popüler moda programlarından bir tanesi olmuştu. Kaosun bir an olsun eksik kalmadığı yarışma sayesinde bazı yarışmacılar da akıllara kazınmıştı. Yarışmanın 2014 yılında yayınlanan sezonu programın en hareketli dönemlerinden biri haline gelmişti. Programın en olaylı isimlerinden olan olan Özlem Özden yıllar önce elendiği yarışmadaki büyük rakibi Ayşegül Doğan'a fena çıkıştı.