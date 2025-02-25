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Yılların Kinini Kustu: Özlem Özden Bu Tarz Benim Yarışmasındaki Rakibi Ayşegül Doğan'a Ateş Püskürdü!

Yılların Kinini Kustu: Özlem Özden Bu Tarz Benim Yarışmasındaki Rakibi Ayşegül Doğan'a Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 14:19

Bu Tarz Benim yarışması bir döneme damgasını vurmuş en popüler moda programlarından bir tanesi olmuştu. Kaosun bir an olsun eksik kalmadığı yarışma sayesinde bazı yarışmacılar da akıllara kazınmıştı. Yarışmanın 2014 yılında yayınlanan sezonu programın en hareketli dönemlerinden biri haline gelmişti. Programın en olaylı isimlerinden olan olan Özlem Özden yıllar önce elendiği yarışmadaki büyük rakibi Ayşegül Doğan'a fena çıkıştı.

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Bu Tarz Benim, diğer bilinen yeni adıyla İşte Benim Stilim, adlı moda yarışması bir döneme damga vurmayı başarmıştı.

Bu Tarz Benim, diğer bilinen yeni adıyla İşte Benim Stilim, adlı moda yarışması bir döneme damga vurmayı başarmıştı.

Sunuculuğunu önce Ebru Akel sonra da Öykü Serter'in üstlendiği program başlı başına jüri üyeleriyle bir efsane olmuştu. Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş programın ikonik isimleri haline gelmişti. Programın diğer sezonlarında ve konuk isimleri arasında da Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Kerimcan Durmaz gibi isimler öne çıkmıştı.

İlk olarak, Show TV'de Bu Tarz Benim adıyla 15 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan yarışma, yapımcı şirketin kanalla olan sözleşmesini feshedilmesi sonrası TV8 ile el sıkışmıştı.

İlk olarak, Show TV'de Bu Tarz Benim adıyla 15 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan yarışma, yapımcı şirketin kanalla olan sözleşmesini feshedilmesi sonrası TV8 ile el sıkışmıştı.

Ünlü program, ikinci sezonuyla 12 Ocak 2015 tarihinde TV8 ekranlarına taşınmıştı. Ancak Show TV'nin Joker Yapım ile aynı isme sahip bir program hazırlaması nedeniyle bir dava daha açılmıştı. Adını değiştirmek zorunda kalan Bu Tarz Benim, yayın hayatına İşte Benim Stilim olarak devam etmişti.

Bununla da kalmayan Bu Tarz Benim, kaos dolu bölümleriyle RTÜK radarına da takılmıştı.

Bununla da kalmayan Bu Tarz Benim, kaos dolu bölümleriyle RTÜK radarına da takılmıştı.

Yarışma formatından çıkıldığı ve 'reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı' gerekçesiyle RTÜK tarafından kanala ceza kesilmişti.

7. sezonuyla final yapan moda yarışmasında kaos bitmek tükenmek bilmediği için epey de izlenmişti.

7. sezonuyla final yapan moda yarışmasında kaos bitmek tükenmek bilmediği için epey de izlenmişti.

Hala pek çok sahnesiyle hafızalarda yer edinmiş halde olan program sayesinde tanıdığımız bir sürü isim de olmuştu. Sert tavırları ve enteresan hareketleriyle adını unutulmazlar listesine yazdıran onlarca yarışmacı karşımıza çıkmıştı: Bahar Candan, Nihal Candan, Emel Özkılıtaş, Ayşenur Balcı, Ayşegül Doğan, Ezgi Baylar, Aycan Şencan, Nurcan Şencan, Tuğçe Ergişi, Nazlı Hamarat, Özden Cerrahoğlu, Nil Anka...

Yarışmanın en ikonik isimlerinden biri de Özlem Özden olmuştu, programı izleyenlerin pek çoğu bu isme hakimdir.

Yarışmanın en ikonik isimlerinden biri de Özlem Özden olmuştu, programı izleyenlerin pek çoğu bu isme hakimdir.

Jüriye sunduğu kombinleri kadar hazır cevap oluşu ve birbirinden acayip aforizmalarıyla  izleyicinin beynini yakan Özden o dönem çok konuşulmuştu.

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Özlem'i birçoğumuz özellikle Ayşegül Doğan ile yaşadığı kavgalarla hatırlıyoruz değil mi?

Özlem'i birçoğumuz özellikle Ayşegül Doğan ile yaşadığı kavgalarla hatırlıyoruz değil mi?

Yarışmanın kaos kısmını sevenleri inanılmaz tatmin eden ikilinin hararetli tartışmaları sosyal medyanın da gündemine otuyordu. 

'Sana ne benim boyumdan? SANA NE?!' kavgasını hangimiz unutabiliriz ki...

Geçtiğimiz gün X'te bir 'Ayşegül ve Özden kavgası editi' videosu viral oldu, belki denk gelmişsinizdir...

Geçtiğimiz gün X'te bir 'Ayşegül ve Özden kavgası editi' videosu viral oldu, belki denk gelmişsinizdir...

Baştan sonra bu ikonik ikilinin tartışma ve birbirlerine laf sokma sahnelerinden oluşan paylaşım kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

O anları da buradan izleyebilirsiniz....

O dönemki en dertli rakibiyle olan bu paylaşıma denk gelen Özlem Özden ise bu videoya sessiz kalamadı.

O dönemki en dertli rakibiyle olan bu paylaşıma denk gelen Özlem Özden ise bu videoya sessiz kalamadı.

X hesabından, adeta yılların kinini kusan Özden açtı ağzını yumdu gözünü...

"Hayatımda hep zekasız insanlarla muhatap oldum. Bu ilk değildi." diyen Özden adeta ateş püskürdü:

"Hayatımda hep zekasız insanlarla muhatap oldum. Bu ilk değildi." diyen Özden adeta ateş püskürdü:

'Ama o dönem ciddi bir sabır testiydi. Hep derim eşek çamura bir kere düşer, bir hata bir kere yapılır. Sabredeciğim diye psikolojimden veremem.'

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"Sizin güldüğünüz şeyler benim tahammül etttiklerim. Aramızda çok fark var."

"Sizin güldüğünüz şeyler benim tahammül etttiklerim. Aramızda çok fark var."
twitter.com

"Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Ama aptallığın sonu yok. Aptallık sonsuz bir şey."

"Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Ama aptallığın sonu yok. Aptallık sonsuz bir şey."
twitter.com

'Sene 2025 okuduğunu anlamayan empati yapamayan çok andaval var. Ceza’nın dediği gibi “sizinle aramızda büyük bir fark var”

Özlem Özden, "İnsanlar size istediğiniz cevabı vermiyor diye hakaret edemezsiniz" diyerek kendisini bu paylaşımı yüzünden eleştirenlere de sert çıktı.

Özlem Özden, "İnsanlar size istediğiniz cevabı vermiyor diye hakaret edemezsiniz" diyerek kendisini bu paylaşımı yüzünden eleştirenlere de sert çıktı.
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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