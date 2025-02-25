Yılların Kinini Kustu: Özlem Özden Bu Tarz Benim Yarışmasındaki Rakibi Ayşegül Doğan'a Ateş Püskürdü!
Yılların Kinini Kustu: Özlem Özden Bu Tarz Benim Yarışmasındaki Rakibi Ayşegül Doğan'a Ateş Püskürdü!
Bu Tarz Benim yarışması bir döneme damgasını vurmuş en popüler moda programlarından bir tanesi olmuştu. Kaosun bir an olsun eksik kalmadığı yarışma sayesinde bazı yarışmacılar da akıllara kazınmıştı. Yarışmanın 2014 yılında yayınlanan sezonu programın en hareketli dönemlerinden biri haline gelmişti. Programın en olaylı isimlerinden olan olan Özlem Özden yıllar önce elendiği yarışmadaki büyük rakibi Ayşegül Doğan'a fena çıkıştı.
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Bu Tarz Benim, diğer bilinen yeni adıyla İşte Benim Stilim, adlı moda yarışması bir döneme damga vurmayı başarmıştı.
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İlk olarak, Show TV'de Bu Tarz Benim adıyla 15 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan yarışma, yapımcı şirketin kanalla olan sözleşmesini feshedilmesi sonrası TV8 ile el sıkışmıştı.
Bununla da kalmayan Bu Tarz Benim, kaos dolu bölümleriyle RTÜK radarına da takılmıştı.
7. sezonuyla final yapan moda yarışmasında kaos bitmek tükenmek bilmediği için epey de izlenmişti.
Yarışmanın en ikonik isimlerinden biri de Özlem Özden olmuştu, programı izleyenlerin pek çoğu bu isme hakimdir.
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Özlem'i birçoğumuz özellikle Ayşegül Doğan ile yaşadığı kavgalarla hatırlıyoruz değil mi?
Geçtiğimiz gün X'te bir 'Ayşegül ve Özden kavgası editi' videosu viral oldu, belki denk gelmişsinizdir...
O anları da buradan izleyebilirsiniz....
O dönemki en dertli rakibiyle olan bu paylaşıma denk gelen Özlem Özden ise bu videoya sessiz kalamadı.
"Hayatımda hep zekasız insanlarla muhatap oldum. Bu ilk değildi." diyen Özden adeta ateş püskürdü:
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"Sizin güldüğünüz şeyler benim tahammül etttiklerim. Aramızda çok fark var."
"Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Ama aptallığın sonu yok. Aptallık sonsuz bir şey."
Özlem Özden, "İnsanlar size istediğiniz cevabı vermiyor diye hakaret edemezsiniz" diyerek kendisini bu paylaşımı yüzünden eleştirenlere de sert çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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