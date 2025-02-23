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Esas Oğlan'ın Dijital Platformlar Tarihinin En Kötü 2. Dizisi Olmasına Seda Bakan'dan Tepki!

Esas Oğlan'ın Dijital Platformlar Tarihinin En Kötü 2. Dizisi Olmasına Seda Bakan'dan Tepki!

Hadise
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 22:08

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan ve Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisi, IMDb'de dijital platformlar tarihinin en kötü 2. dizisi olmuştu. Ünlü oyuncu Seda Bakan, dizinin bu denli başarısız olmasıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Kaynak: 2. Sayfa

Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
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Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisi büyük ses getirmişti.

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisi büyük ses getirmişti.

Dizide Seda Bakan ile başrolleri paylaşan Hadise, kendisine gelen eleştirileri ciddiye almamış ve diziden çok keyif aldığını açıklamıştı. Hadise ve Seda Bakan, dizinin galasına aynı kıyafetle katılmış ve birbirlerinin önüne geçmek istemediklerini, bu sebeple bu tercihi yaptıklarını dile getirmişlerdi.

Dizi her ne kadar çok konuşulsa da ne yazık ki istenen başarıyı yakalayamamıştı.

Dizi her ne kadar çok konuşulsa da ne yazık ki istenen başarıyı yakalayamamıştı.

Bir dijital platformda yayınlanan dizide Hadise'nin oyunculuğunun eleştirilmesinin yanı sıra, dizinin konusu ve kurgusu da pek beğenilmemişti.

Sosyal medyada pek beğenilmeyen dizi, IMDb'de dijital platform tarihinin en kötü 2. dizisi oldu.

Sosyal medyada pek beğenilmeyen dizi, IMDb'de dijital platform tarihinin en kötü 2. dizisi oldu.

Platformda Sihirli Annem'in ardından, 2.0 puan alan Esas Oğlan dijital platform tarihinin en kötü 2. dizisi oldu.

Dizinin başrollerinden Seda Bakan, bu başarısızlıkla ilgili konuştu. "IMDb'de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi like'lamadım ya da dislike'lamadım" diyen Bakan, şu açıklamaları yaptı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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