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Merakla Beklenen Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Değişti!

Merakla Beklenen Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Değişti!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 23:27

Marvel Sinematik Evreni’nin en sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man’in yeni filmi, bekleyenleri için küçük bir sürprizle geldi. Sony Pictures, Spider-Man 4’ün vizyon tarihini ileriye ertelediğini duyurdu. Peki, Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihi ne oldu?

KAYNAK: ScreenRant

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Marvel Sinematik Evreni’nin favori karakterlerinden Spider-Man’in yeni filmi merakla beklenirken beklenmedik bir haber hayranları üzdü.

Marvel Sinematik Evreni’nin favori karakterlerinden Spider-Man’in yeni filmi merakla beklenirken beklenmedik bir haber hayranları üzdü.

Sony Pictures, Spider-Man 4’ün vizyon tarihini bir hafta ileriye ertelediğini duyurdu.

Bu kararın, aynı dönemde gösterime girecek Christopher Nolan imzalı The Odyssey ile gişede doğrudan rekabete girmemek adına alındığı belirtildi.

Bu kararın, aynı dönemde gösterime girecek Christopher Nolan imzalı The Odyssey ile gişede doğrudan rekabete girmemek adına alındığı belirtildi.

The Odyysey, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek.

Bu hamleye göre Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da yayınlanacak.

Bu hamleye göre Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da yayınlanacak.

Son olarak 2021’de Spider-Man: No Way Home ile izleyici karşısına çıkan ve 1,9 milyar dolarlık gişe başarısı yakalayan Tom Holland, yeni filmde de başrolü üstleniyor.

Sony, tarih değişikliğiyle bu büyük yapımın gölgesinde kalmamak ve maksimum gişe başarısını yakalamak istiyor.

Sony, tarih değişikliğiyle bu büyük yapımın gölgesinde kalmamak ve maksimum gişe başarısını yakalamak istiyor.

Marvel ve Sony iş birliğinin devamı niteliğindeki Spider-Man 4 için hayranlar heyecanla yeni detayları bekliyor. Filmle ilgili gelişmeler önümüzdeki süreçte paylaşılacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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efendy

kaç senedir adam gibi bişey yapamadılar çok da şaşırtmadı. oyunculari iyi seçmeseler izleyen olmaz.