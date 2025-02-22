Merakla Beklenen Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Değişti!
Merakla Beklenen Spider-Man 4'ün Vizyon Tarihi Değişti!
Marvel Sinematik Evreni’nin en sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man’in yeni filmi, bekleyenleri için küçük bir sürprizle geldi. Sony Pictures, Spider-Man 4’ün vizyon tarihini ileriye ertelediğini duyurdu. Peki, Spider-Man 4'ün yeni vizyon tarihi ne oldu?
KAYNAK: ScreenRant
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Marvel Sinematik Evreni’nin favori karakterlerinden Spider-Man’in yeni filmi merakla beklenirken beklenmedik bir haber hayranları üzdü.
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Bu kararın, aynı dönemde gösterime girecek Christopher Nolan imzalı The Odyssey ile gişede doğrudan rekabete girmemek adına alındığı belirtildi.
Bu hamleye göre Spider-Man 4, 31 Temmuz 2026'da yayınlanacak.
Sony, tarih değişikliğiyle bu büyük yapımın gölgesinde kalmamak ve maksimum gişe başarısını yakalamak istiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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kaç senedir adam gibi bişey yapamadılar çok da şaşırtmadı. oyunculari iyi seçmeseler izleyen olmaz.