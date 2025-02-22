Neden Aynı Dizi ve Filmleri Tekrar Tekrar İzliyoruz?

Hiç kendinizi, defalarca izlediğiniz bir dizinin ya da filmin karşısında bulduğunuz oldu mu? Belki bir sahneyi ezbere biliyorsunuz, belki karakterlerin her repliğini tahmin edebiliyorsunuz ama yine de aynı yapımı tekrar tekrar izlemekten vazgeçemiyorsunuz. Peki, aynı dizi ve filmleri tekrar izlememize neden olan unsurlar neler? Gelin, bu durumu daha yakından inceleyelim.