The Last of Us'ın 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
The Last of Us'ın 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
HBO'nun ilgiyle izlenen dizisi The Last of Us'tan beklenen haber geldi. 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizinin yayın tarihi açıklandı. Söz konusu gelişme dizinin hayranlarını epey heyecanlandırdı.
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HBO, The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihini duyurdu. Yeni sezon, 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.
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İkinci sezonun The Last of Us Part II oyunundan hangi bölümleri içereceği kesinleşmiş değil.
Yeni sezon, ilk sezondaki olayların beş yıl sonrasında geçiyor.
Bella Ramsey ve Pedro Pascal’a, önceki sezondan tanıdığımız Gabriel Luna ve Rutina Wesley eşlik ederken, oyuncu kadrosuna yeni isimler de ekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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