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The Last of Us'ın 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

The Last of Us'ın 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 19:15

HBO'nun ilgiyle izlenen dizisi The Last of Us'tan beklenen haber geldi. 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizinin yayın tarihi açıklandı. Söz konusu gelişme dizinin hayranlarını epey heyecanlandırdı.

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HBO, The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihini duyurdu. Yeni sezon, 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

HBO, The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihini duyurdu. Yeni sezon, 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümler, The White Lotus’un üçüncü sezon finalinin ardından, pazar akşamları prime time’da ekranlara gelecek. Ayrıca HBO’da yayınlanan her bölüm, eş zamanlı olarak Max platformunda da izlenebilecek.

İkinci sezonun The Last of Us Part II oyunundan hangi bölümleri içereceği kesinleşmiş değil.

İkinci sezonun The Last of Us Part II oyunundan hangi bölümleri içereceği kesinleşmiş değil.

Ancak HBO yöneticisi Francesca Orsi, dizinin dört sezon sürmesinin planlandığını belirtti. Yani The Last of Us sevdamız daha uzun yıllar sürecek.

Yeni sezon, ilk sezondaki olayların beş yıl sonrasında geçiyor.

Yeni sezon, ilk sezondaki olayların beş yıl sonrasında geçiyor.

Joel ve Ellie, yalnızca birbirleriyle değil, değişen ve giderek daha acımasız hale gelen dünyayla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bella Ramsey ve Pedro Pascal’a, önceki sezondan tanıdığımız Gabriel Luna ve Rutina Wesley eşlik ederken, oyuncu kadrosuna yeni isimler de ekleniyor.

Bella Ramsey ve Pedro Pascal’a, önceki sezondan tanıdığımız Gabriel Luna ve Rutina Wesley eşlik ederken, oyuncu kadrosuna yeni isimler de ekleniyor.

Kaitlyn Dever’ın canlandırdığı Abby karakterinin yanı sıra Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez ve Jeffrey Wright da yeni sezonda yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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