Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yayınlanacak?

Bozdağ Film imzalı yeni dizi Binbir Gece Masalları için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dönem dizisi henüz okuma provasından gelen ilk görüntüleri ile seyircinin dikkatini çekti. Sete çıkmaya hazırlanan Binbir Gece Masalları'nın konusu ve oyuncu kadrosu da bir hayli iddialı. Peki, Binbir Gece Masalları'nın konusu ne? Binbir Gece Masalları dizisinin oyunları kimler?

İşte, detaylar...