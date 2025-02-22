Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yayınlanacak?
Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yayınlanacak?
Bozdağ Film imzalı yeni dizi Binbir Gece Masalları için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dönem dizisi henüz okuma provasından gelen ilk görüntüleri ile seyircinin dikkatini çekti. Sete çıkmaya hazırlanan Binbir Gece Masalları'nın konusu ve oyuncu kadrosu da bir hayli iddialı. Peki, Binbir Gece Masalları'nın konusu ne? Binbir Gece Masalları dizisinin oyunları kimler?
İşte, detaylar...
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Plato kurulumu gerçekleştirilen Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları, set hazırlığına başladı.
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Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Nedir?
Binbir Gece Masalları Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Binbir Gece Masalları Dizisi Nerede Yayınlanacak? Nereden İzlenir?
Binbir Gece Masalları Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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