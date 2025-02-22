onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yayınlanacak?

Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yayınlanacak?

Cansu Dere
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 23:52

Bozdağ Film imzalı yeni dizi Binbir Gece Masalları için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dönem dizisi henüz okuma provasından gelen ilk görüntüleri ile seyircinin dikkatini çekti. Sete çıkmaya hazırlanan Binbir Gece Masalları'nın konusu ve oyuncu kadrosu da bir hayli iddialı. Peki, Binbir Gece Masalları'nın konusu ne? Binbir Gece Masalları dizisinin oyunları kimler? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plato kurulumu gerçekleştirilen Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları, set hazırlığına başladı.

Plato kurulumu gerçekleştirilen Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları, set hazırlığına başladı.

Bozdağ Film imzalı iddialı dönem dizisinin senaryosu Atilla Engin tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dönem dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Metin Günay oturacak.

Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Nedir?

Binbir Gece Masalları Dizisinin Konusu Nedir?

Binbir Gece Masalları, bir dönem dizisi olacak. İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Sultan Şehriyar, eşinin ihaneti ile sarsılacak. Yaşadığı ağır ihanet ile altüst olan Şehriyar, tam hayata dair tüm umudunu yitirmişken Şehrazat ile karşılaşır. 

Cansu Dere'nin hayat verdiği Şehrazat, anlattığı masallarla Şehriyar'ın hayatını tamamen değiştirecektir.

Binbir Gece Masalları Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Binbir Gece Masalları Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Binbir Gece Masalları'nın oyuncu kadrosunda: 

  • Cansu Dere - Şehrazat

  • İbrahim Çelikkol - Sultan Şehriyar

  • Şahin Ergüney - Hamid

  • Selin Türkmen

  • Rüzgar Aksoy

  • Sanem Nazlı Ünal 

  • Güneş Hayat

  • Osman Alkaş

  • Jale Arıkan

  • Erdem Kaynarca

  • Fatih Ayhan

  • Sevinç Kıranlı

  • İpek Arkan rol alacak. 

Kaynak

Binbir Gece Masalları Dizisi Nerede Yayınlanacak? Nereden İzlenir?

Binbir Gece Masalları Dizisi Nerede Yayınlanacak? Nereden İzlenir?

Seyircinin henüz okuma provalarına başladığı anda dikkatini çeken Binbir Gece Masalları, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak.

Binbir Gece Masalları Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Binbir Gece Masalları Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

30 bölümden oluşacağı bilinen Binbir Gece Masalları'nın ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Dizi sete çıktıktan sonra tarihi belli olcaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın