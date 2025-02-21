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Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?

Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 11:11

Netflix'in yeni dizisi Zero Day, Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ile tüm gözleri üzerine çekti. Eski Amerikan başkanı George Mullen ile ekrana dönen De Niro, politik gerilim dizisinin tartışma yaratan senaryosu ile de gündemdeki yerini aldı. Peki, Zero Day dizisinin konusu nedir? Zero Day dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, detaylar...

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Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun ilk mini dizisi Zero Day, dizi severler tarafından merak edildi.

Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun ilk mini dizisi Zero Day, dizi severler tarafından merak edildi.

Usta oyuncuyu ekrana dizide De Niro, eski Amerikan Başkanı George Mullen'e hayat veriyor.

Zero Day Dizisinin Konusu Nedir?

Zero Day Dizisinin Konusu Nedir?

Zero Day, Amerika'yı adeta felç eden yıkıcı siber saldırılarıları konu alıyor. Robert De Niro'nun eski ABD Başkanı George Mullen'ı canlandırdığı dizide, Mullen'ın emeklilik hayatından çıkıp saldırıları araştırmaya başladığı sürece izleyici oluyoruz. Saldırıların araştırılması ve sorumlularının bulunması için kurulan partizan olmayan komisyona başkanlık yapan Mullen'ı düşündüğünden daha fazla zorluk bekliyor. 

Teknoloji endüstrisinin, Wall Street'in ve mevcut yönetimin çıkarları ile çatışan George Mullen, mevcut Başkan Mitchell de dahil yönetimin gizlilik ya da örtbas etmeyi tercih eden yaklaşımı karşısında sıkışıp kalır. Hükümet yetkililerinin gücü ve kişisel hırslar ile mücadele ederek gerçeği arayan Mullen şimdi kendi karanlık sırları ile de yüzleşmek zorunda kalacaktır!

Zero Day Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Zero Day Dizisinin Oyuncuları Kimler?

  • Robert De Niro

  • Jesse Plemons

  • Lizzy Caplan

  • Angela Bassett

  • Connie Britton

  • Joan Allen

  • Matthew Modine

  • Mozhan Navabi

  • Dan Stevens

  • Bill Camp

Zero Day Dizisi Kaç Bölüm?

Zero Day Dizisi Kaç Bölüm?

Başrolünde Robert De Niro'nun rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Lesli Linka Glatter'ın oturduğu Zero Day dizisi 6 bölümden oluşuyor. Her bölümü 50 dakika olan dizi politik dram dizileri arasında yer alıyor.

Zero Day Ne Zaman Yayınlanacak? Nereden İzlenir?

Zero Day Ne Zaman Yayınlanacak? Nereden İzlenir?

Narcos'un yaratıcılarından Eric Newman, gazeteci Noah Oppenheim ve Michael Schmidt tarafından tasarlanan Zero Day dizisi, 20 Şubat itibarıyla Netflix ekranlarında seyirci ile buluştu.

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Zero Day Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?

Zero Day Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?

Zero Day dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yapım şirketi ya da Netflix'ten henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İşte, Zero Day'den Yeni Fragman

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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