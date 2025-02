Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?

Netflix'in yeni dizisi Zero Day, Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ile tüm gözleri üzerine çekti. Eski Amerikan başkanı George Mullen ile ekrana dönen De Niro, politik gerilim dizisinin tartışma yaratan senaryosu ile de gündemdeki yerini aldı. Peki, Zero Day dizisinin konusu nedir? Zero Day dizisinin oyuncuları kimlerdir?

İşte, detaylar...