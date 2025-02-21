Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?
Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?
Netflix'in yeni dizisi Zero Day, Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ile tüm gözleri üzerine çekti. Eski Amerikan başkanı George Mullen ile ekrana dönen De Niro, politik gerilim dizisinin tartışma yaratan senaryosu ile de gündemdeki yerini aldı. Peki, Zero Day dizisinin konusu nedir? Zero Day dizisinin oyuncuları kimlerdir?
İşte, detaylar...
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Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro'nun ilk mini dizisi Zero Day, dizi severler tarafından merak edildi.
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Zero Day Dizisinin Konusu Nedir?
Zero Day Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Zero Day Dizisi Kaç Bölüm?
Zero Day Ne Zaman Yayınlanacak? Nereden İzlenir?
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Zero Day Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?
İşte, Zero Day'den Yeni Fragman
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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