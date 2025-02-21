Robert De Niro'nun Zero Day Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Zero Day Dizisi Nereden İzlenir?

Zero Day, Amerika'yı adeta felç eden yıkıcı siber saldırılarıları konu alıyor. Robert De Niro'nun eski ABD Başkanı George Mullen'ı canlandırdığı dizide, Mullen'ın emeklilik hayatından çıkıp saldırıları araştırmaya başladığı sürece izleyici oluyoruz. Saldırıların araştırılması ve sorumlularının bulunması için kurulan partizan olmayan komisyona başkanlık yapan Mullen'ı düşündüğünden daha fazla zorluk bekliyor.

Teknoloji endüstrisinin, Wall Street'in ve mevcut yönetimin çıkarları ile çatışan George Mullen, mevcut Başkan Mitchell de dahil yönetimin gizlilik ya da örtbas etmeyi tercih eden yaklaşımı karşısında sıkışıp kalır. Hükümet yetkililerinin gücü ve kişisel hırslar ile mücadele ederek gerçeği arayan Mullen şimdi kendi karanlık sırları ile de yüzleşmek zorunda kalacaktır!