Türkiye’de Bir İlk: Tamamen Yapay Zeka ile Üretilen "M Hotel" Filmi ile İlgili Şaşırtıcı Detaylar!
Türkiye’de Bir İlk: Tamamen Yapay Zeka ile Üretilen "M Hotel" Filmi ile İlgili Şaşırtıcı Detaylar!
Sinemaseverler için yepyeni bir deneyim kapıda! Türkiye’de ilk kez tamamı yapay zeka kullanılarak üretilen 'M Hotel', 14 Mart’ta Paribu Cineverse salonlarında izleyiciyle buluştu. Senaryosundan görsellerine kadar insan eli değmeden üretilen bu film merak konusu oldu. İşte, M Hotel ile ilgili tüm detaylar...
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Tamamen yapay zeka ile üretilen M Hotel filmi ile ilgili tüm merak edilen detaylar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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