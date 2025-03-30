Türkiye’de Bir İlk: Tamamen Yapay Zeka ile Üretilen "M Hotel" Filmi ile İlgili Şaşırtıcı Detaylar!

Changik Jeong’un yönetmenliğini üstlendiği yapım, 10 farklı yapay zeka aracı kullanılarak hayata geçirildi.

Film, gizemli bir otele adım atan evsiz bir adamın sıra dışı hikayesini anlatırken, dramatik ve fantastik öğeleriyle izleyiciyi bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Daha önce Busan Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali’nde jüri özel ödülüne layık görülen 'M Hotel', Venedik Uluslararası AI Film Ödülleri ve New York AMT Uluslararası Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda da büyük başarılar elde etti. Cannes World Film Festivali’nde 'En İyi Film' ödülüne değer görülen yapım, sinema dünyasında bir devrim niteliği taşıyor.

Yaklaşık 7 dakikalık bir kısa film olan 'M Hotel', fantastik türde bir yapım olarak sınıflandırılıyor.

Paribu Cineverse, 'M Hotel' gibi yenilikçi yapımların yanı sıra, interaktif gösterimler ve özel etkinliklerle sinema deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Şirket, sinemaseverlere alternatif içerikler sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

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