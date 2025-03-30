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Beşiktaş'tan Squid Game Temalı Derbi Galibiyeti Paylaşımı

Beşiktaş'tan Squid Game Temalı Derbi Galibiyeti Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 08:41

Türkiye'deki derbi heyecanının ardından kulüplerin dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş, Galatasaray’a Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game üzerinden göndermede bulundu. Paylaşımda, teknik direktör Okan Buruk’un dünya çapında gündem olan zıplama anları öne çıkarıldı.

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Beşiktaş'tan Squid Game temalı galibiyet paylaşımı 👇

Beşiktaş'tan Squid Game temalı galibiyet paylaşımı 👇

Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşı karşıya geldiği lider Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve teknik direktör Okan Buruk'a yer verildi.

" Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır."

Paylaşım neyi anlatıyor?

Paylaşım neyi anlatıyor?

Beşiktaş’ın yayınladığı videoda yer alan sahneler, Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game’de geçen 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunundan. Bu oyunda, futbol sahasına benzer geniş bir alanda toplanan oyuncular, başlangıç çizgisinde bekler. Karşılarında ise dev bir robot bebek durur.

Bebek sırtı dönükken 'Yeşil Işık' komutu verilir ve oyuncular ilerlemeye başlar. Ancak bebek aniden 'Kırmızı Işık' diyerek arkasını döndüğünde herkesin hareketsiz kalması gerekir. O anda en ufak bir hareket yapan oyuncular tespit edilerek vurularak oyundan elenir.

Okan Buruk dünya gündeminde kendine yer bulmuştu.

Okan Buruk dünya gündeminde kendine yer bulmuştu.

Galatasaray teknik direktörü, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları, golsüz berabere biten maçta bir pozisyon sonrası hakemin kararını anlayamamış, zıplayarak tepki göstermişti. O anlar, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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