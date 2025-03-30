Beşiktaş'tan Squid Game Temalı Derbi Galibiyeti Paylaşımı
Beşiktaş'tan Squid Game Temalı Derbi Galibiyeti Paylaşımı
Türkiye'deki derbi heyecanının ardından kulüplerin dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş, Galatasaray’a Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game üzerinden göndermede bulundu. Paylaşımda, teknik direktör Okan Buruk’un dünya çapında gündem olan zıplama anları öne çıkarıldı.
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Beşiktaş'tan Squid Game temalı galibiyet paylaşımı 👇
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" Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır."
Paylaşım neyi anlatıyor?
Okan Buruk dünya gündeminde kendine yer bulmuştu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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