Beşiktaş'tan Squid Game Temalı Derbi Galibiyeti Paylaşımı

Beşiktaş’ın yayınladığı videoda yer alan sahneler, Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game’de geçen 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunundan. Bu oyunda, futbol sahasına benzer geniş bir alanda toplanan oyuncular, başlangıç çizgisinde bekler. Karşılarında ise dev bir robot bebek durur.

Bebek sırtı dönükken 'Yeşil Işık' komutu verilir ve oyuncular ilerlemeye başlar. Ancak bebek aniden 'Kırmızı Işık' diyerek arkasını döndüğünde herkesin hareketsiz kalması gerekir. O anda en ufak bir hareket yapan oyuncular tespit edilerek vurularak oyundan elenir.