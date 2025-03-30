Beşiktaş'ın Galatasaray'a Yaptığı Göndermeye Gelen Tepkiler
Beşiktaş'ın Galatasaray'a Yaptığı Göndermeye Gelen Tepkiler
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı 2-1'le geçen Beşiktaş, ezeli rakibini bu sezon sahadan ilk kez eli boş gönderdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti. Siyah-beyazı kulübün galibiyeti kadar maçtan sonra yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.
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