Beşiktaş'ın Galatasaray'a Yaptığı Göndermeye Gelen Tepkiler

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı 2-1'le geçen Beşiktaş, ezeli rakibini bu sezon sahadan ilk kez eli boş gönderdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti. Siyah-beyazı kulübün galibiyeti kadar maçtan sonra yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.