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Beşiktaş'ın Galatasaray'a Yaptığı Göndermeye Gelen Tepkiler

Beşiktaş'ın Galatasaray'a Yaptığı Göndermeye Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 09:22

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı 2-1'le geçen Beşiktaş, ezeli rakibini bu sezon sahadan ilk kez eli boş gönderdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti. Siyah-beyazı kulübün galibiyeti kadar maçtan sonra yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın sosyal medyada büyük dikkat çeken mesajı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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