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Buz Gibi Havalarda İçinizi Isıtacak Sımsıcak 15 Film Önerisi

Buz Gibi Havalarda İçinizi Isıtacak Sımsıcak 15 Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.02.2025 - 08:01

Dışarıda hava buz gibi, gökyüzü gri ve battaniyenin altına kıvrılmak için mükemmel bir gün… Böyle zamanlarda en iyi eşlikçi, sıcacık bir kahve ve insanın içini ısıtan bir film olabilir. İşte tam da böyle anlar için seçtiğimiz, sizi bambaşka dünyalara götürecek 15 sıcak ve keyifli film önerisi!

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1. The Holiday (2006)

1. The Holiday (2006)

Aşk hayatlarında hayal kırıklığına uğrayan iki kadın, yılbaşı tatili için evlerini değiştirir. Biri Londra’nın puslu sokaklarından Los Angeles’ın güneşine, diğeri ise Hollywood’un ışıltısından İngiltere’nin sakin kırsalına adım atar. Bu değişim, beklenmedik dostluklara ve kalplerini yeniden açmalarına neden olur.

2. Julie & Julia (2009)

2. Julie & Julia (2009)

Sıradan hayatından sıkılan Julie, ünlü şef Julia Child’ın yemek kitabındaki tüm tarifleri bir yıl içinde yapmaya karar verir. Blogunda bu yolculuğunu paylaşırken, yemek pişirmenin sadece bir mutfak aktivitesi değil, hayatı keşfetmenin bir yolu olduğunu fark eder.

3. Under the Tuscan Sun (2003)

3. Under the Tuscan Sun (2003)

Evliliği sona eren Frances, bir anlık kararla İtalya'nın Toskana bölgesinde harap halde bir villa satın alır. Evi onarırken, kendini de yeniden inşa etmeye başlar. Yeni arkadaşlar, beklenmedik aşklar ve hayatın sunduğu sürprizlerle dolu bir macera onu beklemektedir.

4. Amélie (2001)

4. Amélie (2001)

Hayatı küçük detaylarla güzelleştirmeye çalışan, hayal gücü geniş bir genç kadın olan Amélie, Paris’in büyülü atmosferinde başkalarının hayatına dokunarak mutluluk arar. Ancak kendi kalbini iyileştirmek için de cesaretini toplaması gerekecektir.

5. Chocolat (2000)

5. Chocolat (2000)

Kasvetli ve geleneklerine bağlı bir Fransız kasabasına taşınan gizemli bir kadın, burada bir çikolata dükkânı açar. İnsanların içindeki tutkuyu ve gizli arzuları ortaya çıkaran bu tatlılar, kasabanın muhafazakâr düzenini altüst eder.

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6. Notting Hill (1999)

6. Notting Hill (1999)

Londra’nın sevimli bir mahallesinde kitapçılık yapan William, ünlü Hollywood yıldızı Anna ile tesadüfen tanışır. Farklı dünyalardan gelen bu ikili, aşkın sınıfları, kültürleri ve beklentileri aşan bir şey olup olmadığını keşfetmeye başlar.

7. Eat Pray Love (2010)

7. Eat Pray Love (2010)

Hayatı boyunca başkaları için yaşayan Elizabeth, kendini bulmak için radikal bir karar alır: İtalya’da yemek, Hindistan’da ruhunu dinlendirmek ve Bali’de aşkı yeniden keşfetmek. Her durakta farklı bir yönünü keşfeden Elizabeth’in yolculuğu, ilham verici bir kendini bulma hikâyesine dönüşür.

8. Little Women (2019)

8. Little Women (2019)

Amerikan İç Savaşı döneminde dört kız kardeş, farklı karakterleri ve hayalleriyle kendilerine bir yer edinmeye çalışır. Kimi yazarlık, kimi resim, kimi aşk peşinde koşarken, aile bağlarının gücü ve kadınların özgürlüğü üzerine unutulmaz bir hikâye anlatılır.

9. Pride & Prejudice (2005)

9. Pride & Prejudice (2005)

Elizabeth Bennet, akıllı ve başına buyruk genç bir kadındır. Kibirli ve mesafeli görünen Bay Darcy ile karşılaştığında, aşk ve önyargılar üzerine düşünmesi gerekecektir. Romantizm ve zekâ dolu bu hikâyede, aşkın gurur ve yanlış anlamalarla nasıl sınandığını izleriz.

10. Midnight in Paris (2011)

10. Midnight in Paris (2011)

Paris’e tatile gelen bir yazar, gece yarısı kendini zamanda geriye giderek 1920’lerin sanatçılarıyla sohbet ederken bulur. F. Scott Fitzgerald, Hemingway ve Dali gibi efsanelerle vakit geçiren kahramanımız, geçmişin mi yoksa şimdinin mi daha büyülü olduğuna karar vermeye çalışır.

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11. La La Land (2016)

11. La La Land (2016)

Los Angeles’ta yolları kesişen bir caz müzisyeni ve oyuncu adayı, hayalleri ve aşkları arasında denge kurmaya çalışır. Renkli sahneleri, büyüleyici müzikleri ve duygusal anlatımıyla, aşkın ve sanatın çarpışmasını izleyiciye sunar.

12. 500 Days of Summer (2009)

12. 500 Days of Summer (2009)

Tom, aşkın gerçek olduğuna inanır; Summer ise aşka şüpheyle yaklaşır. 500 gün süren ilişkilerinin iniş ve çıkışlarını anlatan film, klasik romantik hikâyelerin aksine, aşkın her yönünü ele alarak gerçekçi bir perspektif sunar.

13. About Time (2013)

13. About Time (2013)

21 yaşına geldiğinde zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenen Tim, bu yeteneğini aşkı bulmak ve hayatındaki hataları düzeltmek için kullanır. Ancak zamanın kontrol edilemeyen yönleri olduğunu fark ettiğinde, gerçekten değerli olanın anı yaşamak olduğunu öğrenir.

14. Before Sunrise (1995)

14. Before Sunrise (1995)

Viyana’ya giden bir trende tanışan Amerikalı bir genç ve Fransız bir kız, sadece bir gece boyunca birlikte olabileceklerini bilerek şehri dolaşmaya başlar. Derin sohbetler, samimi anlar ve unutulmaz bir bağ, zamanın sınırlılığı içinde aşkı keşfetmelerini sağlar.

15. You've Got Mail (1998)

15. You've Got Mail (1998)

İki kitapçı sahibi, internet üzerinden kimliklerini bilmeden birbirlerine aşık olur. Gerçek hayatta rakip olan bu ikili, e-postalar aracılığıyla iç dünyalarını keşfederken, aşkın beklenmedik yerlerde doğabileceğini öğrenirler.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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