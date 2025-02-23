Buz Gibi Havalarda İçinizi Isıtacak Sımsıcak 15 Film Önerisi
Buz Gibi Havalarda İçinizi Isıtacak Sımsıcak 15 Film Önerisi
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1. The Holiday (2006)
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2. Julie & Julia (2009)
3. Under the Tuscan Sun (2003)
4. Amélie (2001)
5. Chocolat (2000)
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6. Notting Hill (1999)
7. Eat Pray Love (2010)
8. Little Women (2019)
9. Pride & Prejudice (2005)
10. Midnight in Paris (2011)
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11. La La Land (2016)
12. 500 Days of Summer (2009)
13. About Time (2013)
14. Before Sunrise (1995)
15. You've Got Mail (1998)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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