O Günlere Geri Dönelim: İzlerken Uzaklara Dalacağınız Gençlik Hayallerimize Götüren Film ve Diziler
O Günlere Geri Dönelim: İzlerken Uzaklara Dalacağınız Gençlik Hayallerimize Götüren Film ve Diziler
Bazı filmler ve diziler vardır ki sadece izlemekle kalmaz, bizi bambaşka bir dünyaya götürür. İlk aşk heyecanı, büyük hayaller, unutulmaz dostluklar... Her şey eskiden daha güzelmiş gibi geliyorsa gelin o günlere geri dönelim. Yıllar önce izleyip hayallere daldığımız yapımlara yeniden fırsat verelim. İşte yüreğimizde nostalji rüzgarı estirecek 10 yabancı film ve 5 yabancı dizi...
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Gençlik Hayallerimize Götüren 10 Yabancı Film
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1. A Walk to Remember (2002)
2. The Notebook (2004)
3. Dead Poets Society (1989)
4. Titanic (1997)
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5. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)
6. Inception (2010)
7. The Perks of Being a Wallflower (2012)
8. 500 Days of Summer (2009)
9. Twilight (2008)
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10. Mean Girls (2004)
Gençlik Hayallerimize Götüren 5 Yabancı Dizi
11. Gossip Girl (2007-2012)
12. The O.C. (2003-2007)
13. Friends (1994-2004)
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14. One Tree Hill (2003-2012)
15. Skins (2007-2013)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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