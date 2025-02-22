onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
O Günlere Geri Dönelim: İzlerken Uzaklara Dalacağınız Gençlik Hayallerimize Götüren Film ve Diziler

O Günlere Geri Dönelim: İzlerken Uzaklara Dalacağınız Gençlik Hayallerimize Götüren Film ve Diziler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 08:01

Bazı filmler ve diziler vardır ki sadece izlemekle kalmaz, bizi bambaşka bir dünyaya götürür. İlk aşk heyecanı, büyük hayaller, unutulmaz dostluklar... Her şey eskiden daha güzelmiş gibi geliyorsa gelin o günlere geri dönelim. Yıllar önce izleyip hayallere daldığımız yapımlara yeniden fırsat verelim. İşte yüreğimizde nostalji rüzgarı estirecek 10 yabancı film ve 5 yabancı dizi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gençlik Hayallerimize Götüren 10 Yabancı Film

1. A Walk to Remember (2002)

1. A Walk to Remember (2002)

Tür: Dram, Romantik

Konu: Romantik hayallere dalmamıza neden olan, unutulmaz bir gençlik filmi.

Oyuncular: Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote

2. The Notebook (2004)

2. The Notebook (2004)

Tür: Dram, Romantik

Konu: Aşkın en saf halini izlediğimiz, gözyaşlarımızı tutamadığımız bir klasik.

Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner

3. Dead Poets Society (1989)

3. Dead Poets Society (1989)

Tür: Komedi, Dramatik komedi,

Konu: İlham veren öğretmenler ve hayallerimizin peşinden gitme isteği…

Oyuncular: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard

4. Titanic (1997)

4. Titanic (1997)

Tür: Dram, Romantik

Konu: Hem büyük bir aşk hem de trajedi… Gençken defalarca izlediğimiz efsane.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

5. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

Tür: Komedi, Dram

KonuDostluk, yaz aşkları ve büyüme hikâyeleriyle dolu sıcacık bir film.

Oyuncular: Oyuncular: Amber Tamblyn, America Ferrera, Alexis Bledel

6. Inception (2010)

6. Inception (2010)

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Konu: Gerçeklik ve rüyalar arasındaki sınırları sorgulatan, genç aklımızı zorlayan film.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page

7. The Perks of Being a Wallflower (2012)

7. The Perks of Being a Wallflower (2012)

Tür: Dramatik komedi, Romantik

Konu: Kendini keşfetme, gençlik sancıları ve dostluk üzerine etkileyici bir hikâye.

Oyuncular: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

8. 500 Days of Summer (2009)

8. 500 Days of Summer (2009)

Tür: Komedi, Dram, RomantikKonu: Hayaller ve gerçekler arasındaki farkı en güzel anlatan filmlerden biri.

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend

9. Twilight (2008)

9. Twilight (2008)

Tür: Fantastik, RomantikKonu: Vampirlerin de aşk hayatı varmış dedirten, ergenliğimizin en büyük takıntılarından.

Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Mean Girls (2004)

10. Mean Girls (2004)

Tür: KomediKonu: Lise hayatı, popülerlik savaşları ve unutulmaz replikleriyle gençliğimize damga vuran film.

Oyuncular: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda

Gençlik Hayallerimize Götüren 5 Yabancı Dizi

11. Gossip Girl (2007-2012)

11. Gossip Girl (2007-2012)

Tür: DramKonu: Zengin, stil sahibi gençlerin hayatlarını izlerken “Ben de öyle bir hayat yaşamalıyım!” dedirten efsane.

Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford

12. The O.C. (2003-2007)

12. The O.C. (2003-2007)

Tür: Dram

Konu: California rüyası, yasak aşklar ve unutulmaz karakterleriyle gençlik dizisi denince akla gelen ilk yapımlardan.

Oyuncular: Ben McKenzie, Adam Brody, Peter Gallagher

13. Friends (1994-2004)

13. Friends (1994-2004)

Tür: Komedi

Konu: “Büyüyünce hepimiz böyle bir arkadaş grubuna sahip olacağız!” diye düşündüğümüz sitcom klasiği.

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14. One Tree Hill (2003-2012)

14. One Tree Hill (2003-2012)

Tür: Dram

Konu: Aşk, arkadaşlık, aile ilişkileri ve bolca drama… 2000’lerin en sevilen gençlik dizilerinden.

Oyuncular: James Lafferty, Sophia Bush, Bethany Joy Lenz

15. Skins (2007-2013)

15. Skins (2007-2013)

Tür: Dram

Konu: Asi gençlik, sınırları zorlayan hikâyeler ve gerçekçi karakterlerle unutulmaz bir gençlik dizisi.

Oyuncular: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın