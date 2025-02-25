Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!
Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!
Hal ve hareketler, sert tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştiri toplayan Can Yaman uzun yıllardır İtalya'da. Hem kariyerini hem de yaşamını orada devam ettiren ünlü oyuncu bir süredir yeni projesiyle öne çıkıyordu. İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni dizisi 'Sandokan' için yoğun çalışmalara başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dünyaca ünlü isimlerle birlikte başrolde yer alacak olan Can Yaman'ın merakla beklenen dizisinin afişi yayınlandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül İşleri dizisinde hayat verdiği "Bedir" karakteriyle ilk kez kamera karşısına çıkan Can Yaman, İnadına Aşk dizisiyle adını geniş çapta duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak kendisi popüler olmaya başladıkça dikkat çeken olaylarla tartışma yaratmaya başlamıştı.
Ülkemize her geldiğinde ayrı bir polemiğe imzasını atan Yaman, Bay Yanlış'tan yurt dışına açılmış ve hayatına İtalya'da devam etme kararı almıştı.
Bu yapımlardan bir süre sonra da yeni projesi için kolları sıvamış ve 30 günde 10 kilo vermişti. Hatta bu yapım için dövüş, kılıç ve dans dersleri de almıştı.
Cann Yaman, 1976 yılından yayınlanan ve kült bir yapım haline gelen 'Sandokan'ın başrolü oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaman, Gossip Girl’ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya film serileriyle hafızalara kazınan John Hannah gibi ünlü oyuncularla birlikte kamera karşısına geçecek.
Sonbaharda İtalyan kanalı Rai’de yayına girmesi beklenen dizi toplam 3 sezondan oluşacak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 4 ayda tamamlanan 8 bölümlük dizinin ilk sezonununa ait ilk afiş de yayınlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın