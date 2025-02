Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!

Hal ve hareketler, sert tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştiri toplayan Can Yaman uzun yıllardır İtalya'da. Hem kariyerini hem de yaşamını orada devam ettiren ünlü oyuncu bir süredir yeni projesiyle öne çıkıyordu. İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni dizisi 'Sandokan' için yoğun çalışmalara başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dünyaca ünlü isimlerle birlikte başrolde yer alacak olan Can Yaman'ın merakla beklenen dizisinin afişi yayınlandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş