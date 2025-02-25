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Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!

Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 15:30

Hal ve hareketler, sert tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştiri toplayan Can Yaman uzun yıllardır İtalya'da. Hem kariyerini hem de yaşamını orada devam ettiren ünlü oyuncu bir süredir yeni projesiyle öne çıkıyordu. İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni dizisi 'Sandokan' için yoğun çalışmalara başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dünyaca ünlü isimlerle birlikte başrolde yer alacak olan Can Yaman'ın merakla beklenen dizisinin afişi yayınlandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gönül İşleri dizisinde hayat verdiği "Bedir" karakteriyle ilk kez kamera karşısına çıkan Can Yaman, İnadına Aşk dizisiyle adını geniş çapta duyurmuştu.

Gönül İşleri dizisinde hayat verdiği "Bedir" karakteriyle ilk kez kamera karşısına çıkan Can Yaman, İnadına Aşk dizisiyle adını geniş çapta duyurmuştu.

Sırasıyla Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu rol aldığı son yapım olan Bay Yanlış ile ününü yurt dışına bile duyurdu.

Ancak kendisi popüler olmaya başladıkça dikkat çeken olaylarla tartışma yaratmaya başlamıştı.

Kadınlara karşı kullandığı sözlerden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen Can Yaman'ın katıldığı bir televizyon programında 'Bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?' diye soran kadına 'Arka odaya geçelim' diyerek tek başına gülmesi skandala imza atmıştı.

Ülkemize her geldiğinde ayrı bir polemiğe imzasını atan Yaman, Bay Yanlış'tan yurt dışına açılmış ve hayatına İtalya'da devam etme kararı almıştı.

Ülkemize her geldiğinde ayrı bir polemiğe imzasını atan Yaman, Bay Yanlış'tan yurt dışına açılmış ve hayatına İtalya'da devam etme kararı almıştı.

Kendisi Che Dio ci Aiuti ve Viola come il mare adlı İtalyan dizilerinde boy gösterdikten sonra oralarda inanılmaz bir hayran kitlesi elde etti.

Bu yapımlardan bir süre sonra da yeni projesi için kolları sıvamış ve 30 günde 10 kilo vermişti. Hatta bu yapım için dövüş, kılıç ve dans dersleri de almıştı.

Bu yapımlardan bir süre sonra da yeni projesi için kolları sıvamış ve 30 günde 10 kilo vermişti. Hatta bu yapım için dövüş, kılıç ve dans dersleri de almıştı.

'Bu, oldukça yoğun bir dönemdi ve hayatımdan birçok zevki çıkardım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapmam gerekiyor ve düşük kalorili bir şekilde 16:8 aralıklı oruç tutuyorum.

Ancak endişe etmeye gerek yok: Yorgun olmama rağmen, mükemmel derecede sağlıklı, gençleşmiş, detoks yapılmış ve hafif hissediyorum, ama en önemlisi çok memnunum. Tabii ki, her şey sürekli olarak ciddi ve yetenekli profesyoneller tarafından kontrol altında gerçekleşiyor.' demişti.

Cann Yaman, 1976 yılından yayınlanan ve kült bir yapım haline gelen 'Sandokan'ın başrolü oldu.

Cann Yaman, 1976 yılından yayınlanan ve kült bir yapım haline gelen 'Sandokan'ın başrolü oldu.

Merakla beklenen dizi, arkadaşı Yanez ve mürettebatıyla birlikte Mompracem adasından İngiliz kuvvetlerine saldıran Malezyalı bir korsan olan Sandokan'ın maceralarını ve İngiliz-İtalyan aristokrat Leydi Marianna Guillonk'a aşık olmasını anlatıyor.

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Yaman, Gossip Girl’ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya film serileriyle hafızalara kazınan John Hannah gibi ünlü oyuncularla birlikte kamera karşısına geçecek.

Yaman, Gossip Girl’ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya film serileriyle hafızalara kazınan John Hannah gibi ünlü oyuncularla birlikte kamera karşısına geçecek.

Sonbaharda İtalyan kanalı Rai’de yayına girmesi beklenen dizi toplam 3 sezondan oluşacak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 4 ayda tamamlanan 8 bölümlük dizinin ilk sezonununa ait ilk afiş de yayınlandı.

Sonbaharda İtalyan kanalı Rai’de yayına girmesi beklenen dizi toplam 3 sezondan oluşacak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 4 ayda tamamlanan 8 bölümlük dizinin ilk sezonununa ait ilk afiş de yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Jan Maria Michelini’nin oturduğu dev prodüksiyonlu dizi, 23-28 Şubat tarihleri arasında London TV Screenings fuarında görücüye çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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