Can Yaman'ın İtalya'da Yayınlacak Olan Sandokan Dizisinin Afişi Sonunda Yayınlandı!

'Bu, oldukça yoğun bir dönemdi ve hayatımdan birçok zevki çıkardım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapmam gerekiyor ve düşük kalorili bir şekilde 16:8 aralıklı oruç tutuyorum.

Ancak endişe etmeye gerek yok: Yorgun olmama rağmen, mükemmel derecede sağlıklı, gençleşmiş, detoks yapılmış ve hafif hissediyorum, ama en önemlisi çok memnunum. Tabii ki, her şey sürekli olarak ciddi ve yetenekli profesyoneller tarafından kontrol altında gerçekleşiyor.' demişti.