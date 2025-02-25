Polisiye ve Gizem Sevenler Buraya: İzleyenlere Her An Bir Olay Çözdürmek İsteyecek Dizi ve Filmler!
Polisiye ve Gizem Sevenler Buraya: İzleyenlere Her An Bir Olay Çözdürmek İsteyecek Dizi ve Filmler!
Polisiye dizilerin büyüleyici dünyasına dalıp, bilinmeyenin çekiciliğine kapılmaya ne dersiniz? Dizi ve film izlemek en büyük keyfinizse, bir de en sevdiğiniz tür polisiye ve gizemse tam size göre bir listemiz var! Beklenmedik sahneleriyle heyecanı doruklarda yaşatan bu yapımlar, bir kez izlemeye başladığınızda sizi kendine bağlayacak.
İşte, keyif alacacağınız polisiye ve gizem türündeki dizi ve film önerileri...
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1. Dizilerden Başlayalım: True Detective (2014 - )
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2. Alef (2020-2022)
3. The Killing (2011-2014)
4. Mezarlık (2022)
5. Broadchurch (2013-2017
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6. Bozkır (2018-2023)
7. Mindhunter (2017-2019)
8. Şahsiyet (2018)
9. Sherlock (2010-2017)
10. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010-2019)
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11. Sıra Filmlerde: Prisoners (2013)
12. Ejder Kapanı (2010)
13. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
14. Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2009)
15. Zodiac (2007)
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16. Av Mevsimi (2010)
17. L.A. Confidential (1997)
18. Ölümlü Dünya (2018) (Olmazsa Olmazdı...)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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