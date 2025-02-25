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Polisiye ve Gizem Sevenler Buraya: İzleyenlere Her An Bir Olay Çözdürmek İsteyecek Dizi ve Filmler!

Polisiye ve Gizem Sevenler Buraya: İzleyenlere Her An Bir Olay Çözdürmek İsteyecek Dizi ve Filmler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 08:01

Polisiye dizilerin büyüleyici dünyasına dalıp, bilinmeyenin çekiciliğine kapılmaya ne dersiniz? Dizi ve film izlemek en büyük keyfinizse, bir de en sevdiğiniz tür polisiye ve gizemse tam size göre bir listemiz var! Beklenmedik sahneleriyle heyecanı doruklarda yaşatan bu yapımlar, bir kez izlemeye başladığınızda sizi kendine bağlayacak.

İşte, keyif alacacağınız polisiye ve gizem türündeki dizi ve film önerileri...

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1. Dizilerden Başlayalım: True Detective (2014 - )

1. Dizilerden Başlayalım: True Detective (2014 - )

Her sezon farklı bir vakayı işleyen dizi, karmaşık suç olaylarını ve dedektiflerin psikolojilerini ele alıyor. Özellikle ilk sezonunun efsanevi olduğunu da söyleyelim!

2. Alef (2020-2022)

2. Alef (2020-2022)

İstanbul’da işlenen gizemli cinayetleri araştıran dedektiflerin, Osmanlı tarihine uzanan bir komplonun içine çekilmesini anlatıyor.

3. The Killing (2011-2014)

3. The Killing (2011-2014)

Bir genç kızın cinayetini araştıran dedektiflerin, olayın ardındaki siyasi ve ailevi sırları ortaya çıkarmasıyla gelişen gerilim dolu olaylar.

4. Mezarlık (2022)

4. Mezarlık (2022)

Kadın cinayetlerini araştıran özel bir polis ekibinin mücadelesini ve karşılaştıkları toplumsal engelleri konu alıyor.

5. Broadchurch (2013-2017

5. Broadchurch (2013-2017

Küçük bir kasabada yaşanan çocuk cinayetini araştıran dedektiflerin karşılaştığı trajik gerçekler anlatılıyor.

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6. Bozkır (2018-2023)

6. Bozkır (2018-2023)

Küçük bir Anadolu kasabasında işlenen çocuk cinayetini araştıran tecrübeli bir başkomiser ve genç yardımcısının hikayesine değiniliyor.

7. Mindhunter (2017-2019)

7. Mindhunter (2017-2019)

FBI ajanları, 1970’lerde seri katillerin psikolojisini anlamak için onlarla görüşmeler yaparak kriminal profil çıkarmaya çalışıyor.

8. Şahsiyet (2018)

8. Şahsiyet (2018)

Alzheimer teşhisi konulan eski bir adliye memuru Agâh, hafızasını kaybetmeden önce adaletsiz gördüğü kişileri cezalandırmaya karar verir.

9. Sherlock (2010-2017)

9. Sherlock (2010-2017)

Ünlü dedektif Sherlock Holmes’un modern Londra’da çözdüğü gizemli davalara tanık olmak ister misiniz? Benedict Cumberbatch bu yapımda harikalar yaratıyor!

10. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010-2019)

10. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010-2019)

Sert mizahı ve gerçekçi karakterleriyle dikkat çeken dizi, cinayet büro amiri Behzat Ç. ve ekibinin başkent Ankara’da işlediği suçları çözmesini konu alıyor.

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11. Sıra Filmlerde: Prisoners (2013)

11. Sıra Filmlerde: Prisoners (2013)

Kayıp çocuklarını arayan bir baba, kanunların çözüm bulamaması üzerine kendi adaletini sağlamaya çalışır.

12. Ejder Kapanı (2010)

12. Ejder Kapanı (2010)

Seri cinayetleri araştıran iki dedektif, olayın derinleşmesiyle kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

13. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

13. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Bir gazeteci, dövme sanatçısı bir hacker ile kayıp bir kızı ararken büyük bir aile komplosunu keşfeder.

14. Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2009)

14. Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2009)

Kendi geçmişiyle ilgili hatırlamadığı şeyler olan bir adam, gizemli olayların ortasında kalır.

15. Zodiac (2007)

15. Zodiac (2007)
sanatsalhareketler.com

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, yıllarca yakalanamayan ünlü Zodiac katilinin peşindeki gazetecilerin mücadelesini anlatıyor.

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16. Av Mevsimi (2010)

16. Av Mevsimi (2010)

Bir grup polis, cinayeti çözmeye çalışırken olayın düşündüklerinden daha karmaşık olduğunu fark eder.

17. L.A. Confidential (1997)

17. L.A. Confidential (1997)

1950’lerin Los Angeles’ında üç farklı dedektif, yozlaşmış bir polis teşkilatının içinde bir cinayeti çözmeye çalışıyor.

18. Ölümlü Dünya (2018) (Olmazsa Olmazdı...)

18. Ölümlü Dünya (2018) (Olmazsa Olmazdı...)

Kiralık katillerden oluşan bir aile, büyük bir mafyanın peşlerine düşmesiyle kaçmak zorunda kalır.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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