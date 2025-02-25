Yurt Dışında Yasaklanan Yerli Dizi ve Filmlerin Nedenlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Ülkemizde yayınlanan birçok dizi ve filmin yurt dışında da epey popüler olduğuna çok kez şahit olmuşuzdur. Ancak bu durum her zaman aynı olmayabiliyor. Bizim hala severek izlediğimiz yerli yapımlarımız farklı ülkelerde, çeşitli nedenlerle sansüre takılabiliyor. Bazı yapımlar politik, kültürel veya dini hassasiyetler nedeniyle yurt dışında yasaklanırken bazıları da filmin tarihi anlatımı ve yapımın içerdiği toplumsal mesajlar yüzünden yasaklanabiliyor. Peki, hangi yerli yapımlar yurt dışında yasaklandı ve bu yasakların arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor? Merak edilen bu sorulara yapay zekadan da destek alarak yanıt bulmaya çalıştık.
Hadi gelin, yurt dışında yasaklanan yerli yapımlar ve yasaklanma nedenlerini birlikte görelim...
1. Kurtlar Vadisi: Irak (2006)
'Kurtlar Vadisi: Irak' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:
2. Fetih 1453 (2012)
'Fetih 1453' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:
3. Recep İvedik 5 (2017)
Recep İvedik 5'in Boks Sahnesi Neden Kaldırıldı?
4. Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)
Muhteşem Yüzyıl Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
5. Şeytan (1974)
Şeytan Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
6. Aşk-ı Memnu (2008-2010)
Aşk-ı Memnu Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
7. Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2012)
Fatmagül’ün Suçu Ne? Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
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