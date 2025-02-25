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Yurt Dışında Yasaklanan Yerli Dizi ve Filmlerin Nedenlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Yurt Dışında Yasaklanan Yerli Dizi ve Filmlerin Nedenlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.02.2025 - 18:53

Ülkemizde yayınlanan birçok dizi ve filmin yurt dışında da epey popüler olduğuna çok kez şahit olmuşuzdur. Ancak bu durum her zaman aynı olmayabiliyor. Bizim hala severek izlediğimiz yerli yapımlarımız farklı ülkelerde, çeşitli nedenlerle sansüre takılabiliyor. Bazı yapımlar politik, kültürel veya dini hassasiyetler nedeniyle yurt dışında yasaklanırken bazıları da  filmin tarihi anlatımı ve yapımın içerdiği toplumsal mesajlar yüzünden yasaklanabiliyor. Peki, hangi yerli yapımlar yurt dışında yasaklandı ve bu yasakların arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor? Merak edilen bu sorulara yapay zekadan da destek alarak yanıt bulmaya çalıştık. 

Hadi gelin, yurt dışında yasaklanan yerli yapımlar ve yasaklanma nedenlerini birlikte görelim...

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1. Kurtlar Vadisi: Irak (2006)

1. Kurtlar Vadisi: Irak (2006)

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Billy Zane, Ghassan Massoud, Bergüzar Korel, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Erhan Ufak gibi isimlerin yer aldığı yapım Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Uluslararası alanda tartışmalara neden olan bu yapım, ABD’nin Irak işgalini ve özellikle Amerikan askerlerinin bölgede yaptığı insan hakları ihlallerini ele alan sert sahneleriyle dikkat çekti.

'Kurtlar Vadisi: Irak' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

'Kurtlar Vadisi: Irak' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Almanya, ülkede yaşayan büyük Türk nüfusuna rağmen, filmle ilgili ciddi endişeler yaşadı. Bu savaş filminin etnik gruplar arasında gerilim yaratabileceği düşüncesi öne sürülerek bazı sinemalarda gösterimi engellendi. Ancak bu, doğrudan bir yasak olmadı. Karar, sinema salonlarının kendi inisiyatiflerine bırakıldı. 

Film, Irak'taki Amerikan işgaline karşı güçlü bir tepki gösterdiği için, özellikle ABD'nin etkisi altındaki bölgelerde gösterilmesi istenmedi. Ancak Kürt bölgesi gibi bazı alanlarda sınırlı şekilde gösterime girdi.

Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:

Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:

Filmin, özellikle Amerikan askerlerini son derece olumsuz ve acımasız bir şekilde tasvir ettiği düşünüldüğü için ABD'de büyük tepki çekti. Pentagon’un ve bazı politikacıların eleştirilerini toplayan film Amerika'da geniş çapta gösterime girmedi. Yapımın aşırı derecede anti-Amerikan propagandası yaptığı söylendi.

Filmin, İsrail karşıtı söylemler içerdiği iddiasıyla tartışmalara neden olduğu ve gösterim için resmi izin almadığı biliniyor.

2. Fetih 1453 (2012)

2. Fetih 1453 (2012)

Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesini Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çevresinde kurgulanan büyük bütçeli bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak film, bazı ülkelerde tarihi anlatımı ve dini hassasiyetler nedeniyle tartışmalara neden olup, yasaklandı.

'Fetih 1453' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

'Fetih 1453' Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Filme karşı en tepkili olan ülke Yunanistan oldu. Ülkenin en çok satan haftalık gazetesi Proto Thema'nın internet sitesinde 'Türklerin 17 milyon dolarlık fetih propagandası' başlığıyla haber yapıldı. Osmanlı’nın zaferini büyük bir gururla yansıtması nedeniyle film, aşırı milliyetçi kesimlerce provokatif bulundu. Resmi bir yasak kararı olmasa da, ülkedeki sinema salonları filmi göstermemeyi tercih etti.

Lübnan'da bulunan Doğu Partisi öncülüğündeki Ortodoks Rum cemaati tarafından tepki gören film, Hristiyanlar ve Rumlara hakaret edildiği gerekçesiyle protesto edildi. Film, bu olayın ardından vizyona sokulmaktan vazgeçildi ve gösterime girmedi.

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Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:

Resmi Yasak Gelmese de Gösterime Girmeyen Ülkeler:

Osmanlı tarihini yücelten bir yapım olarak görüldüğü film Ermenistan'da olumsuz tepkilerin hedefi oldu. Film, ülkenin geniş bir bölümünde gösterime girmedi.

Filmde Osmanlı’nın 'İslam dünyasının lideri' şeklinde lanse edilmesi, İran’da rahatsızlık yarattı. Şii-Sünni ayrımı bağlamında Osmanlı'nın tarihsel rolü konusunda farklı bakış açıları olduğundan, yapım Osmanlı’yı övmesiyle pek hoş karşılanmadı. Resmi bir yasak kararı verilmedi ancak sinemalarda geniş çapta gösterime sokulmadı.

Film, Osmanlı’nın Avrupa içlerine ilerleyişini kutlayan bir yapım olarak görüldü.

Tarihi anlatımın tek taraflı olduğu ve fetihleri aşırı romantize ettiği yönünde eleştiriler aldı.

Bazı sinema zincirleri filmi göstermeme kararı aldı, ancak resmi bir yasak uygulanmadı.

3. Recep İvedik 5 (2017)

3. Recep İvedik 5 (2017)

Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı  komedi türündeki film ülkemizde epey popüler hale geldi. Recep İvedik 4 filminin devamı olan filmdeki bir boks sahnesi Azerbaycan'da tepkilerin odağı oldu.

Recep İvedik 5'in Boks Sahnesi Neden Kaldırıldı?

Recep İvedik 5'in Boks Sahnesi Neden Kaldırıldı?

Filmin fragmanın yayınlanmasının hemen ardından Azeri sporcu ile boks sahnesi, Giresun Üniversitesi'nde görev yapan Azeri kökenli akademisyen Prof. Dr. Aygün Attar tarafından tepki gördü.

Gökbakar, bu gelişmeler üzerine ilk olarak 'bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz' açıklamasını yaptı. Gökbakar, son olarak yayınladığı bir video ile o bölümü filmden çıkardıklarını söyledi:

'Azerbaycan Türkü kardeşimin hoşnutsuzluğu gönlümü yaralar. Seve seve sahneyi çıkartıyorum. Bu kardeşliğimin, dostluğumun mertçe kanıtı olsun. Art niyetli insanların da oyunu bozulsun.'

4. Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

4. Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman devrinin anlatıldığı ardından da çocukları ve torunlarının taht süreçlerinin aktarıldığı dizi adeta tarihe geçti.

Muhteşem Yüzyıl Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Muhteşem Yüzyıl Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ı konu alan dizi, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerinde “tarihi çarpıtma” iddiasıyla yayından kaldırılıp, yasaklandı.

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5. Şeytan (1974)

5. Şeytan (1974)

1973 tarihli ABD yapımı olan Şeytan Exorcist filminin Türk versiyonudur. Yönetmen koltuğunda Metin Erksan'ın oturduğu film, 'Drakula İstanbul'da gibi Türk korku filmi sinemasının ilk örneklerinden biri olmuştur.

Şeytan Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Şeytan Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
  • Bazı Ortadoğu Ülkeleri

Türk sinemasının Exorcist uyarlaması olan, korku filmi yapılmak isterken bir nevi komediye dönüşen bu film, İslam’a aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle bazı Arap ülkelerinde yasaklandı.

6. Aşk-ı Memnu (2008-2010)

6. Aşk-ı Memnu (2008-2010)

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmış dizi Türkiye'de büyük bir ilgiyle izlemdi. Dizi, uluslararası alanda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve birçok ülkede yayınlandı. Hindistan ve Romanya gibi ülkelerde yerel versiyonları çekilen dizi, bazı muhafazakâr Müslüman ülkelerde tepki çekti.

Aşk-ı Memnu Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Aşk-ı Memnu Hangi Ülkelerde Yasaklandı?
  • Bazı Müslüman Ülkeler

Bihter ve Behlül karakterleri arasındaki uzun öpüşme sahneleri ve yasak aşk teması, bu ülkelerde dizinin kabul görmemesine yol açtı. Bu nedenle, bazı geleneksel yapılı Müslüman ülkelerde dizi yayından kaldırıldı veya hiç yayınlanmadı.

7. Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2012)

7. Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2012)
image.teve2.com.tr

Vedat Türkali’nin kaleme aldığı “Fatmagül’ün Suçu Ne” adlı sinema filminden uyarlanan aynı adlı dizi, dört erkeğin tecavüzüne uğrayan ve aralarından biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül’ün acıklı hikayesini anlatıyor.

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Fatmagül’ün Suçu Ne? Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

Fatmagül’ün Suçu Ne? Hangi Ülkelerde Yasaklandı?

  • İran

  • Bizde epey popüler olan dizi, özel televizyon kanallarının yasak olduğu İran’da “ahlaki değerleri bozduğu” gerekçesiyle yasaklandı.

Ancak kaçak yollarla izlenmeye devam eden dizinin geniş bir kitlesi oluştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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