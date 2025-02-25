Yurt Dışında Yasaklanan Yerli Dizi ve Filmlerin Nedenlerini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Almanya, ülkede yaşayan büyük Türk nüfusuna rağmen, filmle ilgili ciddi endişeler yaşadı. Bu savaş filminin etnik gruplar arasında gerilim yaratabileceği düşüncesi öne sürülerek bazı sinemalarda gösterimi engellendi. Ancak bu, doğrudan bir yasak olmadı. Karar, sinema salonlarının kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Film, Irak'taki Amerikan işgaline karşı güçlü bir tepki gösterdiği için, özellikle ABD'nin etkisi altındaki bölgelerde gösterilmesi istenmedi. Ancak Kürt bölgesi gibi bazı alanlarda sınırlı şekilde gösterime girdi.