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"Her Devrin Bir Zübüğü Vardır" Sloganıyla Duyurulan "Oy'una Geldik" Filmi Bakanlık Tarafından Yasaklandı!

"Her Devrin Bir Zübüğü Vardır" Sloganıyla Duyurulan "Oy'una Geldik" Filmi Bakanlık Tarafından Yasaklandı!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 21:58

Usta oyuncu İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Oy'una Geldik filmi “Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla duyurulmuştu. Daha önce vizyon tarihi ertelenen film, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı.

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İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Oy'una Geldik adlı filmin çekimleri Tunceli-Ovacık'ta yapılmıştı.

İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Oy'una Geldik adlı filmin çekimleri Tunceli-Ovacık'ta yapılmıştı.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Kazım Öz üstlenmiş ve filmin gelirlerinin büyük bölümünün Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılması kararlaştırılmıştı.

Daha önce yayın tarihi ertelenen filmle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Daha önce yayın tarihi ertelenen filmle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

'Her devrin bir zübüğü vardır' sloganıyla duyurulan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, 21 Şubat'ta vizyona girmesi planlanan filmin vizyon tarihinden 45 gün önce bakanlığa başvuruda bulunduklarını ancak belgenin hazır olmadığı bilgisinin, vizyon tarihinden 1 gün önce kendilerine iletildiğini bildirmişti.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, 21 Şubat'ta vizyona girmesi planlanan filmin vizyon tarihinden 45 gün önce bakanlığa başvuruda bulunduklarını ancak belgenin hazır olmadığı bilgisinin, vizyon tarihinden 1 gün önce kendilerine iletildiğini bildirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan metinde, filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının oy birliği ile uygun görülmediği ifadesi yer aldı.

Kararın ardından Kazım Öz, hukuksal yollara başvuracaklarını belirten bir açıklama yaptı.

Kararın ardından Kazım Öz, hukuksal yollara başvuracaklarını belirten bir açıklama yaptı.
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Öz, bir komedi filminin yasaklanmasını bir kara leke olarak değerlendirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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