Exxen'in Yeni Dizisi Nalet Bebe'nin En Sevilen Tiplemesi Kara Kenan'ın İlk Bölümü Exxen YouTube Kanalında!
Exxen'in Yeni Dizisi Nalet Bebe'nin En Sevilen Tiplemesi Kara Kenan'ın İlk Bölümü Exxen YouTube Kanalında!
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Türkiye'nin dijital platformu Exxen yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
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Instagram ve Youtube fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan, en sevilen tiplemesi Kara Kenan'ın bir diziye dönüşmesi için Exxen'le anlaşmıştı.
Exxen'den diziyle ilgili harika bir sürpriz geldi. Kara Kenan'ın ilk bölümü Exxen'in YouTube kanalına eklendi!
Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümlerini Exxen.com’dan izleyebileceğiz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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