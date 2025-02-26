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Exxen'in Yeni Dizisi Nalet Bebe'nin En Sevilen Tiplemesi Kara Kenan'ın İlk Bölümü Exxen YouTube Kanalında!

Exxen'in Yeni Dizisi Nalet Bebe'nin En Sevilen Tiplemesi Kara Kenan'ın İlk Bölümü Exxen YouTube Kanalında!

Exxen
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2025 - 13:10

Türkiye'nin dijital platformu Exxen'den büyük sürpriz! Instagram ve Youtube fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan’ın en sevilen tiplemesi Kara Kenan dizisinin ilk bölümü Exxen'in YouTube kanalında yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri ise yarından itibaren Exxen'den yayınlanacak.

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Türkiye'nin dijital platformu Exxen yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dijital platformu Exxen yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Birbirinden güzel yapımların yer aldığı Exxen kütüphanesine ilgiyle takip edilecek bir dizi daha ekleniyor!

Instagram ve Youtube fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan, en sevilen tiplemesi Kara Kenan'ın bir diziye dönüşmesi için Exxen'le anlaşmıştı.

Instagram ve Youtube fenomeni Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan, en sevilen tiplemesi Kara Kenan'ın bir diziye dönüşmesi için Exxen'le anlaşmıştı.

Çektiği içeriklerle sosyal medyada gündemden düşmeyen Nalet Bebe, Kara Kenan ile de çok konuşulmuş; dizinin çekimlerine 2024'ün sonlarında başlanmış ve ilk bölümü yayınlanmıştı.

Exxen'den diziyle ilgili harika bir sürpriz geldi. Kara Kenan'ın ilk bölümü Exxen'in YouTube kanalına eklendi!

Exxen'den diziyle ilgili harika bir sürpriz geldi. Kara Kenan'ın ilk bölümü Exxen'in YouTube kanalına eklendi!

Yapımcılığını Pastel Film Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, başrolünde Ömer Başdoğan’ın yer aldığı “Kara Kenan” dizisinin ilk bölümü Exxen’in Youtube kanalından izlenebilecek.

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümlerini Exxen.com’dan izleyebileceğiz.

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümlerini Exxen.com’dan izleyebileceğiz.

“Kara Kenan” dizisinde saygınlığını Don Vito Carleone’den, öfkesini Tony Soprano’dan, efkarını Thomas Shelby’den, cesaretini ise atalarından alan Kara Kenan’ın İstanbul'da yaşadığı birbirinden trajikomik olaylar ve hikayeler anlatılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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