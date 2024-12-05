Exxen'den Beklenen Haber Geldi: Gibi'nin Yeni Sezon Çekimleri Sonunda Başladı!
Exxen'den Beklenen Haber Geldi: Gibi'nin Yeni Sezon Çekimleri Sonunda Başladı!
Beş sezon boyunca büyük beğeni toplayan Gibi'nin altıncı sezon hazırlıklarına başladığı duyurulmuştu. İzlerken kahkahaya boğan dizinin yeni sezonunun çekimlerine ne zaman başlanacağı ise merak konusuydu. Komedide yeni bir sayfa açan Gibi'nin yeni sezon çekimleri sonunda başladı! Büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin başrol oyuncularından fotoğraf bile geldi. Biz de haliyle şimdiden sabırsızlanmaya başladık bile!
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Komedide hayatımızda yeni bir sayfa açmamızı sağlayan Gibi, 5 sezon boyunca izleyiciyi kahkahaya boğmayı başarmıştı.
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6. sezonun da geleceğini öğrenmemizle birlikte heyecanımız arttı ve gelişmeler için sabırsızlanmaya başladık.
Büyük bir hayran kitlesine sahip efsane dizinin yeni sezonuyla ilgili merak dolu bekleyişimiz sona erdi! Severek izlediğimiz Gibi, sonunda 6. sezonu için sete çıktı.
Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı, başrollerini ise Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı Gibi'nin setinden ilk fotoğraflar geldi.
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı fotoğraflar heyecanımızı daha çok artırdı. Sabırsızlıkla bekliyoruz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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