Bizimkiler'de Abi-Kardeşi Canlandıran Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer 35 Yıl Sonra Buluştu!
Bizimkiler'de Abi-Kardeşi Canlandıran Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer 35 Yıl Sonra Buluştu!
15 sezon sürerek Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Bizimkiler, izleyen herkes için ayrı bir yere sahip.1989'da yayınlanmaya başlayan dizi, 2002 yılına kadar sürmüştü. Büyük ilgiyle izlenen Bizimkiler'le ilgili duygulandıran bir durum yaşandı. Dizide abi-kardeşi canlandıran Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer, yıllar sonra bir projede birlikte rol aldı. Şampiyonlar: Satrancın Gizemli Taşları 10 Ocak'ta vizyona girecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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1989 yılında hayatımıza giren Bizimkiler, ailemizden biri gibi hissettirdiği için bir daha asla unutulmadı.
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Bunda dizinin 15 sezon sürmesinin de büyük bir etkisi var ancak o kadar içten bir anlatımla karşımıza çıkmıştı ki, aileden biri gibi hissetmemek pek de mümkün değildi.
Diziyi izleyenler bilir, usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer abi-kardeşi canlandırarak seyir zevki yüksek bir performans sergiliyorlardı.
Ünlü ikili, Bizimkiler'in başlamasının üstünden geçen 35 yılın ardından yeniden bir araya geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili, Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminde birlikte rol aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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