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Gönlünü Beşiktaşlı Futbolcuya Kaptırdığı Söylenen Danla Bilic'in Emirhan Topçu ile Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Gönlünü Beşiktaşlı Futbolcuya Kaptırdığı Söylenen Danla Bilic'in Emirhan Topçu ile Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 09:39

Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık. Sosyal medya sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Bilic'in ünlü isimlerle karıştığı aşk dedikoduları magazinde yerini sık sık alıyor. Son olarak bir jokeyle aşk yaşadığını bildiğimiz Danla Bilic geçtiğimiz gün beşiktaşlı bir futbolcuyla iddialara karıştı.

Bu sefer Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı söylenen Danla Bilic futbolcuyla ilk kez kameralara yakalandı! Birlikte Batum tatiline gittiği söylenen ikilinin havaalanı görüntüleri ortaya çıktı.

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YouTube ile yakaladığı şöhreti bir daha bırakmayan Danla Bilic günümüzün en çok takip edilen ve magazine konu olan isimlerinden biri haline geldi.

YouTube ile yakaladığı şöhreti bir daha bırakmayan Danla Bilic günümüzün en çok takip edilen ve magazine konu olan isimlerinden biri haline geldi.

Makyaj videolarıyla başladığı kariyerinde kısa sürede yükselen, ardından da her paylaşımı ayrı olay olan Danla Bilic gerek açıklamaları gerekse değişimiyle sık sık gündem olan isimlerden biri.

İşbirliklerinden tutun da aşk hayatına birçok konuda manşetlere yerleşmeyi başaran Bilic yorumunu esirgemeyen influencerlarımızdan.

İşbirliklerinden tutun da aşk hayatına birçok konuda manşetlere yerleşmeyi başaran Bilic yorumunu esirgemeyen influencerlarımızdan.

Dobra diyebileceğimiz açıklamalarla adından bahsettiren Bilic zaman zaman dillere de düşüyor. Özellikle ilişkileriyle ve ünlü isimlerle adının duyulmasıyla gündemde gördüğümüz isim bizleri sık sık şaşırtıyor.

Aşk defteri bir hayli kalabalık olan Bilic'i bugüne kadar oyuncu Kubilay Aka, rapçi Çakal, futbolcu Doğan Alemdar'la yaşadığı ilişkilerle gündemde görmüştük.

Aşk defteri bir hayli kalabalık olan Bilic'i bugüne kadar oyuncu Kubilay Aka, rapçi Çakal, futbolcu Doğan Alemdar'la yaşadığı ilişkilerle gündemde görmüştük.

Son olarak jokey sevgilisiyle birlikte olduğunu bildiğimiz Bilic yine kendisinden yaşça oldukça küçük bir isimle yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Biz de kendisinin jokey sevgilisiyle olan ilişkisinden daha önce bahsetmiştik:

Fakat ilişkisinin ne zaman bittiğini takip edemediğimiz Bilic'in adı geçtiğimiz gün bir futbolcuyla anılmaya başlandı.

Fakat ilişkisinin ne zaman bittiğini takip edemediğimiz Bilic'in adı geçtiğimiz gün bir futbolcuyla anılmaya başlandı.

Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu ile birikte oldukları iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlayınca gözler Danla Bilic'e dönmüş, fakat kendisi sessizliğini korumuştu.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaların ardından Danla Bilic'in gönlünü Emirhan Topçu'ya kaptırdığı söylendi.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaların ardından Danla Bilic'in gönlünü Emirhan Topçu'ya kaptırdığı söylendi.

24 yaşındaki futbolcuyla şak yaşadığı söylenen Bilic gündemde yine bomba etkisi yarattı!

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Öyle ki Mehmet Üstündağ ilişkilerinin başındaki ikilinin birlikte Batum'a tatile gittiğini bile söylemişti.

Öyle ki Mehmet Üstündağ ilişkilerinin başındaki ikilinin birlikte Batum'a tatile gittiğini bile söylemişti.

'Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da.'

Bu aşk iddiaları ise ikilinin havaalanında birlikte görüntülenmesiyle birlikte doğrulanmış oldu!

Bu aşk iddiaları ise ikilinin havaalanında birlikte görüntülenmesiyle birlikte doğrulanmış oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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