Gönlünü Beşiktaşlı Futbolcuya Kaptırdığı Söylenen Danla Bilic'in Emirhan Topçu ile Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık. Sosyal medya sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Bilic'in ünlü isimlerle karıştığı aşk dedikoduları magazinde yerini sık sık alıyor. Son olarak bir jokeyle aşk yaşadığını bildiğimiz Danla Bilic geçtiğimiz gün beşiktaşlı bir futbolcuyla iddialara karıştı.

Bu sefer Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı söylenen Danla Bilic futbolcuyla ilk kez kameralara yakalandı! Birlikte Batum tatiline gittiği söylenen ikilinin havaalanı görüntüleri ortaya çıktı.