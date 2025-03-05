Gönlünü Beşiktaşlı Futbolcuya Kaptırdığı Söylenen Danla Bilic'in Emirhan Topçu ile Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Gönlünü Beşiktaşlı Futbolcuya Kaptırdığı Söylenen Danla Bilic'in Emirhan Topçu ile Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık. Sosyal medya sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Bilic'in ünlü isimlerle karıştığı aşk dedikoduları magazinde yerini sık sık alıyor. Son olarak bir jokeyle aşk yaşadığını bildiğimiz Danla Bilic geçtiğimiz gün beşiktaşlı bir futbolcuyla iddialara karıştı.
Bu sefer Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı söylenen Danla Bilic futbolcuyla ilk kez kameralara yakalandı! Birlikte Batum tatiline gittiği söylenen ikilinin havaalanı görüntüleri ortaya çıktı.
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YouTube ile yakaladığı şöhreti bir daha bırakmayan Danla Bilic günümüzün en çok takip edilen ve magazine konu olan isimlerinden biri haline geldi.
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İşbirliklerinden tutun da aşk hayatına birçok konuda manşetlere yerleşmeyi başaran Bilic yorumunu esirgemeyen influencerlarımızdan.
Aşk defteri bir hayli kalabalık olan Bilic'i bugüne kadar oyuncu Kubilay Aka, rapçi Çakal, futbolcu Doğan Alemdar'la yaşadığı ilişkilerle gündemde görmüştük.
Fakat ilişkisinin ne zaman bittiğini takip edemediğimiz Bilic'in adı geçtiğimiz gün bir futbolcuyla anılmaya başlandı.
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaların ardından Danla Bilic'in gönlünü Emirhan Topçu'ya kaptırdığı söylendi.
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Öyle ki Mehmet Üstündağ ilişkilerinin başındaki ikilinin birlikte Batum'a tatile gittiğini bile söylemişti.
Bu aşk iddiaları ise ikilinin havaalanında birlikte görüntülenmesiyle birlikte doğrulanmış oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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