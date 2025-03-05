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Muhabirin Estetik Sorularını Dudak Dolgusu İtirafıyla Geçiştiren Yasemin Özilhan "Göz Var İzan Var" Dedirtti!

Muhabirin Estetik Sorularını Dudak Dolgusu İtirafıyla Geçiştiren Yasemin Özilhan "Göz Var İzan Var" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 08:54

Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran ve güzelliğiyle gönüllere yerleşen Yasemin Özilhan şimdilerde kurduğu ailesiyle ilgileniyor. Sosyeteye gelin gitmesinin ardından kızlarını kucağına alan ismin her paylaşımı ise ayrı olay. Harcamaları ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz Özilhan aynı zamanda yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de gündeme geliyor. 

Geçtiğimiz gün muhabirlerin estetik sorularını yanıtlayan Özilhan'ın dolgu itirafı dillere fena düştü! Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım...

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Oyunculukla başladığı kariyerine rağmen şimdilerde hem tarzı hem de yaşam stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan sosyetenin gözdelerinden oldu.

Oyunculukla başladığı kariyerine rağmen şimdilerde hem tarzı hem de yaşam stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan sosyetenin gözdelerinden oldu.

Uzun yıllar önce hayatımıza Doktorlar dizisindeli rolüyle giren Yasemin Özilhan hafızalara Ela rolüyle yerleşmişti.

İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye giren Özilhan, mesleği bırakmasının ardından iki çocuğunu kucağına almış ve ne zaman ekranlara döneceği konusunda merak uyandırmıştı.

İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye giren Özilhan, mesleği bırakmasının ardından iki çocuğunu kucağına almış ve ne zaman ekranlara döneceği konusunda merak uyandırmıştı.

Fakat kendisini bir daha ekranlarda görmek nasip olmadı... Çok değişti, değişimleriyle gündem oldu. Her paylaşımı ayrı dikkat çeken Özilhan sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni toplarken manşetlerden de eksik olmadı.

Zaman zaman servet değerindeki kombinleriyle de dikkat çeken Özilhan'ın kıyafetleri de ayrı olay oluyor.

Zaman zaman servet değerindeki kombinleriyle de dikkat çeken Özilhan'ın kıyafetleri de ayrı olay oluyor.

Tek bir çantaya yüz binlerce TL yatıran isim daha önce kombinlerine yaptığı harcamalardudak uçuklatmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Mankenlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çeken Özilhan'ı şimdilerde yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle konuşur olduk.

Mankenlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çeken Özilhan'ı şimdilerde yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle konuşur olduk.

2012'de ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Özilhan'ın estetiklerini daha önce incelemiştik...

Merak edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

Yaptırdığı "küçük dokunuşlarla" yüzünde büyük farklılılar oluşan Özilhan bu sefer de estetik açıklamasıyla manşetlere yerleşti.

Yaptırdığı "küçük dokunuşlarla" yüzünde büyük farklılılar oluşan Özilhan bu sefer de estetik açıklamasıyla manşetlere yerleşti.

Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Yasemin Özilhan'a yüzündeki dolgular soruldu!

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Dolgu konusu açılınca ani bir yükselişe geçen Özilhan başta anlamamazlıktan geldi, ardından"sadece dudağımda dolgu var" itirafında bulundu!

Dolgu konusu açılınca ani bir yükselişe geçen Özilhan başta anlamamazlıktan geldi, ardından"sadece dudağımda dolgu var" itirafında bulundu!

İşte o anlar:

Sosyal medya kullanıcıları Özilhan'ın bu itirafını pek inandırıcı bulmadı! Gelin tepkilere birlikte bakalım:

Sosyal medya kullanıcıları Özilhan'ın bu itirafını pek inandırıcı bulmadı! Gelin tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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