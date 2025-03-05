Muhabirin Estetik Sorularını Dudak Dolgusu İtirafıyla Geçiştiren Yasemin Özilhan "Göz Var İzan Var" Dedirtti!
Muhabirin Estetik Sorularını Dudak Dolgusu İtirafıyla Geçiştiren Yasemin Özilhan "Göz Var İzan Var" Dedirtti!
Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran ve güzelliğiyle gönüllere yerleşen Yasemin Özilhan şimdilerde kurduğu ailesiyle ilgileniyor. Sosyeteye gelin gitmesinin ardından kızlarını kucağına alan ismin her paylaşımı ise ayrı olay. Harcamaları ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz Özilhan aynı zamanda yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de gündeme geliyor.
Geçtiğimiz gün muhabirlerin estetik sorularını yanıtlayan Özilhan'ın dolgu itirafı dillere fena düştü! Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım...
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Oyunculukla başladığı kariyerine rağmen şimdilerde hem tarzı hem de yaşam stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan sosyetenin gözdelerinden oldu.
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İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye giren Özilhan, mesleği bırakmasının ardından iki çocuğunu kucağına almış ve ne zaman ekranlara döneceği konusunda merak uyandırmıştı.
Zaman zaman servet değerindeki kombinleriyle de dikkat çeken Özilhan'ın kıyafetleri de ayrı olay oluyor.
Mankenlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çeken Özilhan'ı şimdilerde yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle konuşur olduk.
Yaptırdığı "küçük dokunuşlarla" yüzünde büyük farklılılar oluşan Özilhan bu sefer de estetik açıklamasıyla manşetlere yerleşti.
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Dolgu konusu açılınca ani bir yükselişe geçen Özilhan başta anlamamazlıktan geldi, ardından"sadece dudağımda dolgu var" itirafında bulundu!
İşte o anlar:
Sosyal medya kullanıcıları Özilhan'ın bu itirafını pek inandırıcı bulmadı! Gelin tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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