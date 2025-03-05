Şok İddia: Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile Birlikteyken Blok3'ün Sevgilisi İrem Haznedar'la Yakınlaşmış!

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.

Bir süredir ayrıl barış devam ettirdikleri ilişkileriyle konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık kararlarının ardından Saraçoğlu, Şeyma Subaşı'nın eski eşi ile aşk iddialarına karışmıştı. Mehmet Üstündağ'ın iddiaları ortalığın iyice karışmasına neden oldu!