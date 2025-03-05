Şok İddia: Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile Birlikteyken Blok3'ün Sevgilisi İrem Haznedar'la Yakınlaşmış!
Şok İddia: Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile Birlikteyken Blok3'ün Sevgilisi İrem Haznedar'la Yakınlaşmış!
Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.
Bir süredir ayrıl barış devam ettirdikleri ilişkileriyle konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık kararlarının ardından Saraçoğlu, Şeyma Subaşı'nın eski eşi ile aşk iddialarına karışmıştı. Mehmet Üstündağ'ın iddiaları ortalığın iyice karışmasına neden oldu!
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birlikte rol aldığı Yalı Çapkını dizisi haricinde sık sık ayrılıp barışma haberleriyle anar olduk.
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Hatta geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasının ardından Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddialarına karışmıştı.
Son olarak birbirini takipten çıkan ikili Saraçoğlu'nun Demir'i engellemesiyle gündeme gelmişti.
Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Blok3 son olarak manken sevgilisi İrem Haznedar'la kameralara yakalanmıştı.
Yeni bir aşka yelken açtığını öğrnediğimiz Blok3'ün sevgilisi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken Haznedar hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı.
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Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia edildi.
Gelin önce o anları izleyelim:
Neler yaşanmıştı birlikte hatırlayalım... Afra Saraçoğlu’nun, sevgilisi Mert Ramazan Demir’den “kocam” diyerek bahsettiği iddiası magazin gündemine geçen ay bomba gibi düşmüştü.
Mert Ramazan Demir'in o gece sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun arkadaşı Merve ile birlikte dışarı çıktığı ve yanlarında İrem Haznedar'ın da bulunduğu iddia edildi.
O gece yaşandığı iddia edilen olayların detaylarını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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