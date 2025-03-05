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Şok İddia: Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile Birlikteyken Blok3'ün Sevgilisi İrem Haznedar'la Yakınlaşmış!

Şok İddia: Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile Birlikteyken Blok3'ün Sevgilisi İrem Haznedar'la Yakınlaşmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 10:52

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.

Bir süredir ayrıl barış devam ettirdikleri ilişkileriyle konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık kararlarının ardından Saraçoğlu, Şeyma Subaşı'nın eski eşi ile aşk iddialarına karışmıştı. Mehmet Üstündağ'ın iddiaları ortalığın iyice karışmasına neden oldu!

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birlikte rol aldığı Yalı Çapkını dizisi haricinde sık sık ayrılıp barışma haberleriyle anar olduk.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birlikte rol aldığı Yalı Çapkını dizisi haricinde sık sık ayrılıp barışma haberleriyle anar olduk.

Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen fakat bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileri bir an olsun manşetlerden düşmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir süredir ayrılık kararlarındaki istikrarı koruyor.

Hatta geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasının ardından Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddialarına karışmıştı.

Hatta geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasının ardından Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddialarına karışmıştı.

Özel hayatıyla çok konuşulan Saraçoğlu hakkında ortaya atılan iddialar manşetleri sararken Mert Ramazan Demir hakkındaki spekülasyonlar resmen akıl tutulması yaşattı!

Detaylardan bahsetmiştik:

Son olarak birbirini takipten çıkan ikili Saraçoğlu'nun Demir'i engellemesiyle gündeme gelmişti.

Son olarak birbirini takipten çıkan ikili Saraçoğlu'nun Demir'i engellemesiyle gündeme gelmişti.

Fakat daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle adlarından bahsettiren ve Demir'in çapkınlıklarıyla gündeme gelen ikilinin bir şekilde yeniden barışacağı düşünülüyordu. Ortaya atılan bomba iddialar ise bu ihtimalin bir hayli uzak olduğunu düşündürdü!

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Blok3 son olarak manken sevgilisi İrem Haznedar'la kameralara yakalanmıştı.

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Blok3 son olarak manken sevgilisi İrem Haznedar'la kameralara yakalanmıştı.

Yeni bir ilişkisi olduğunu doğrulayan rapçi nazar değeceğinden korkarken İrem Haznedar kameraları uzaktan izlemişti.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Yeni bir aşka yelken açtığını öğrnediğimiz Blok3'ün sevgilisi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken Haznedar hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı.

Yeni bir aşka yelken açtığını öğrnediğimiz Blok3'ün sevgilisi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken Haznedar hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” programında magazin dünyasına damga vuran bir iddiada bulundu.

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Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia edildi.

Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia edildi.

Gelin önce o anları izleyelim:

Neler yaşanmıştı birlikte hatırlayalım... Afra Saraçoğlu’nun, sevgilisi Mert Ramazan Demir’den “kocam” diyerek bahsettiği iddiası magazin gündemine geçen ay bomba gibi düşmüştü.

Neler yaşanmıştı birlikte hatırlayalım... Afra Saraçoğlu’nun, sevgilisi Mert Ramazan Demir’den “kocam” diyerek bahsettiği iddiası magazin gündemine geçen ay bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında, Saraçoğlu’nun eğlenmeye çıkan sevgilisi için bir arkadaşına “Kocama sahip çıkın!” şeklinde mesaj attığını öne sürmüştü.

Mert Ramazan Demir'in o gece sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun arkadaşı Merve ile birlikte dışarı çıktığı ve yanlarında İrem Haznedar'ın da bulunduğu iddia edildi.

Mert Ramazan Demir'in o gece sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun arkadaşı Merve ile birlikte dışarı çıktığı ve yanlarında İrem Haznedar'ın da bulunduğu iddia edildi.

Blok3'le ilişki yaşadığı öğrenilen İrem Haznedar'ın daha önce bir gece kulübünde Mert Ramazan Demir'le görüntülendiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

O gece yaşandığı iddia edilen olayların detaylarını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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