Özcan Deniz'in İngiltere'ye Kaçacağını İddia Eden Ercan Deniz'e Kardeşi Sibel'den Çok Ağır Sözler

Sibel, abisi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamalara sert bir dille tepki göstererek, kardeşine maddi çıkar karşılığında destek olduğunu ima etmesini eleştirdi:

“Televizyona çıkıp şerefi ve namusu üzerine bir daha hiçbir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefini ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini, özellikle de iki yıldır görüşmediği annesini, kendi hırsı yüzünden annelik duygularını kullanarak işi bitince de köşeye atan; çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdi para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var.

Sevgili abim Özcan Deniz'in içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında başından beri yanında duruyor olmamı yanlış anlamışsın. Karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın. Senin hatalı olduğunu yüzüne vuracak cesarete sahip olmamı hazmedemiyorsun.

Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üzerinde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım. Beni, yanında para saçarak tutabildiğin eşlerinle, sevgililerinle ya da para karşılığında konuşturduğun televizyon programcılarıyla sakın karıştırma hatasına düşme.

Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindir. Bunu çabuk unutmuşsun. Para gitti, kardeşlik bitti!”