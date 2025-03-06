Özcan Deniz'in İngiltere'ye Kaçacağını İddia Eden Ercan Deniz'e Kardeşi Sibel'den Çok Ağır Sözler
Özcan Deniz'in İngiltere'ye Kaçacağını İddia Eden Ercan Deniz'e Kardeşi Sibel'den Çok Ağır Sözler
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi kavgası giderek büyüyor. Ağabeyi Ercan Deniz, katıldığı bir televizyon programında kardeşinin İngiltere’ye kaçma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, kavgaya bu kez kardeşleri Sibel Deniz de dahil oldu.
Sibel, ağabeyi Ercan Deniz’e sert sözlerle yüklenerek “Senin mesleğinde para gidince kardeşlik de bitti” diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Samar Dadgar’ın, Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşi tarafından şiddet gördüğü iddiası olayları daha da alevlendirmişti.
Ancak olay burada bitmedi. Aile içindeki gerilim yeni suçlamalar ve açıklamalarla tırmanmaya devam etti.
Bu açıklamaların ardından kavgaya Deniz kardeşlerin bir diğer üyesi Sibel Deniz de dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın