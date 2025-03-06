onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Özcan Deniz'in İngiltere'ye Kaçacağını İddia Eden Ercan Deniz'e Kardeşi Sibel'den Çok Ağır Sözler

Özcan Deniz'in İngiltere'ye Kaçacağını İddia Eden Ercan Deniz'e Kardeşi Sibel'den Çok Ağır Sözler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2025 - 16:24 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 16:42

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi kavgası giderek büyüyor. Ağabeyi Ercan Deniz, katıldığı bir televizyon programında kardeşinin İngiltere’ye kaçma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, kavgaya bu kez kardeşleri Sibel Deniz de dahil oldu. 

Sibel, ağabeyi Ercan Deniz’e sert sözlerle yüklenerek “Senin mesleğinde para gidince kardeşlik de bitti” diyerek tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor.

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor.

Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken kavgalar daha sert boyutlara ulaşıyor. Deniz, annesi ve abisi başta olmak üzere tüm ailesiyle bağlarını kopardığını ilan etmiş ve sadece eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey’in kendisi için aile olduğunu açıklamıştı.

Özellikle Samar Dadgar’ın, Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşi tarafından şiddet gördüğü iddiası olayları daha da alevlendirmişti.

Özellikle Samar Dadgar’ın, Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşi tarafından şiddet gördüğü iddiası olayları daha da alevlendirmişti.

Annesinin televizyon programına bağlanarak yaptığı açıklamalar sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Deniz, yaşananlara artık romantik bakmadığını söylemiş ve ailesiyle arasına kesin bir çizgi çekmişti. Sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla annesi, ablası ve abisiyle olan bağlarını tamamen kopardığını duyurmuştu. Özcan Deniz’in “kardeş”, “evlat” ve “abi” sıfatlarından istifa ettiğini söylemesi, tartışmaları daha da büyütmüştü.

O paylaşımın detaylarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak olay burada bitmedi. Aile içindeki gerilim yeni suçlamalar ve açıklamalarla tırmanmaya devam etti.

Ancak olay burada bitmedi. Aile içindeki gerilim yeni suçlamalar ve açıklamalarla tırmanmaya devam etti.

Ağabey Ercan Deniz, son olarak katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kardeşinin borç içinde olduğunu iddia eden Deniz, Özcan Deniz’in İngiltere’ye kaçacağını öne sürdü. “Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. Eşi zaten Londra’da şu an. Vasiyetimdir, Özcan Deniz cenazeme gelmesin” diyerek ağır konuştu.

Bu açıklamaların ardından kavgaya Deniz kardeşlerin bir diğer üyesi Sibel Deniz de dahil oldu.

Bu açıklamaların ardından kavgaya Deniz kardeşlerin bir diğer üyesi Sibel Deniz de dahil oldu.

Sibel, abisi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamalara sert bir dille tepki göstererek, kardeşine maddi çıkar karşılığında destek olduğunu ima etmesini eleştirdi:

“Televizyona çıkıp şerefi ve namusu üzerine bir daha hiçbir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefini ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini, özellikle de iki yıldır görüşmediği annesini, kendi hırsı yüzünden annelik duygularını kullanarak işi bitince de köşeye atan; çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdi para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var.

Sevgili abim Özcan Deniz'in içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında başından beri yanında duruyor olmamı yanlış anlamışsın. Karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın. Senin hatalı olduğunu yüzüne vuracak cesarete sahip olmamı hazmedemiyorsun.

Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üzerinde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım. Beni, yanında para saçarak tutabildiğin eşlerinle, sevgililerinle ya da para karşılığında konuşturduğun televizyon programcılarıyla sakın karıştırma hatasına düşme.

Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindir. Bunu çabuk unutmuşsun. Para gitti, kardeşlik bitti!”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın