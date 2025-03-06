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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli Boşandı mı? 8 Yıllık Evliliklerinde Sürpriz Ayrılık İddiası!

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli Boşandı mı? 8 Yıllık Evliliklerinde Sürpriz Ayrılık İddiası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2025 - 17:35

Magazin dünyasında sürpriz bir ayrılık daha! 2017 yılında büyük bir aşkla evlenen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin yollarını ayırdığı konuşuluyor. Uzun süredir evlilikleriyle ilgili sessizliklerini koruyan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. 

Ancak ikilinin sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı. Peki gerçekten boşandılar mı? İşte detaylar…

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Ayşecan Tatari’yi Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle tanıdık.

Ayşecan Tatari’yi Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle tanıdık.

Ama aslında kariyerine 1992’de Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle başlamıştı. Son olarak 2015 yılında Yılanların Öcü dizisinde izlediğimiz Tatari, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Tiyatronun içinde büyüyen oyuncu sinema ve tiyatro sanatçısı Aliye Uzunatağan’ın kızı.

Tiyatronun içinde büyüyen oyuncu sinema ve tiyatro sanatçısı Aliye Uzunatağan’ın kızı.

Aliye Uzunatağan'ı şimdilerde Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde görüyoruz. Usta oyuncu dizide Sönmez karakterine hayat veriyor. Uzunatağan'ın biricik kızı da kendisi gibi sahnelerde büyüdü. Dizi ve filmlerin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da beğeniliyor.

Başarılı oyuncu, meslektaşı Edip Tepeli ile uzun süre büyük bir aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında New York’ta evlendi.

Başarılı oyuncu, meslektaşı Edip Tepeli ile uzun süre büyük bir aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında New York’ta evlendi.

O dönem büyük ilgi çeken düğünleri, romantik paylaşımları derken çift adeta masal gibi bir başlangıç yapmıştı. Derken 2020 yılında kızları Müjgan doğdu. Ayşecan Tatari hamileliği boyunca bol bol paylaşım yapmış, heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı. Çift sosyal medyada birbirlerine sık sık aşk dolu mesajlar da gönderiyordu. Ama o mutlu tablo artık yok.

Bir süredir sessizliğe gömülen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Bir süredir sessizliğe gömülen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.

Çiftin evlerini ayırdığı ve yollarını resmen ayırdığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında Ayşecan Tatari'den de Edip Tepeli'den de henüz bir açıklama geldi. Ayrılıp ayrılmadıkları ve ayrılık sebebi hakkında net bir bilgi yok anlayacağınız. Bakalım, ilerleyen günlerde bir açıklama gelecek mi bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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