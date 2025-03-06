Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli Boşandı mı? 8 Yıllık Evliliklerinde Sürpriz Ayrılık İddiası!
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli Boşandı mı? 8 Yıllık Evliliklerinde Sürpriz Ayrılık İddiası!
Magazin dünyasında sürpriz bir ayrılık daha! 2017 yılında büyük bir aşkla evlenen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin yollarını ayırdığı konuşuluyor. Uzun süredir evlilikleriyle ilgili sessizliklerini koruyan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Ancak ikilinin sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı. Peki gerçekten boşandılar mı? İşte detaylar…
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Ayşecan Tatari’yi Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle tanıdık.
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Tiyatronun içinde büyüyen oyuncu sinema ve tiyatro sanatçısı Aliye Uzunatağan’ın kızı.
Başarılı oyuncu, meslektaşı Edip Tepeli ile uzun süre büyük bir aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında New York’ta evlendi.
Bir süredir sessizliğe gömülen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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