Hande Yener Yolda Görsek Tanıyamayacağımız Japonya Stiliyle Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Son yıllarda o konser senin bu konser benim dercesine sahnelerden inmeyen şarkıcı, kariyerine 2000'li yılların başında fantezi pop türünde eserler vererek başlamıştı. Olduğu yerde duraklamaktansa her dönem kendini ve ürettiği şarkıları yenilemeyi seçen Hande Yener, ilerleyen yıllarda hem yaptığı müziğin türünü değiştirmiş hem de stilini yenilemişti.