Hande Yener Yolda Görsek Tanıyamayacağımız Japonya Stiliyle Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Hande Yener Yolda Görsek Tanıyamayacağımız Japonya Stiliyle Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Son yıllarda capcanlı ve yenilikçi tarzıyla ön plana çıkan Hande Yener, en son rapçi Lil Zey ile birlikte seslendirdiği Sahipsiz isimli şarkısıyla gündeme gelmişti. Enerjik sahne performanslarına şahit olduğumuz ünlü şarkıcı, farklı stilini bu sefer de Japonya sokaklarında sergiledi. @NUR1SH isimli X kullanıcısı, Japonya'da karşılaştığı Yener ile pozunu hemen X hesabında paylaştı. Hande Yener'in farklı giyim tarzı ve yenilediği imajı sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede dikkatini çekti. Böylelikle Hande Yener, goygoycuların diline fena düşmüş oldu!
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Türk pop müziğinin tartışmasız en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Yener, en son rap dünyasına da adımını atarak Lil Zey ile ortak bir şarkı yayınlamıştı.
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Hande Yener, son yıllarda gittiği imaj değişikliyle büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.
@NUR1SH isimli bir kullanıcı, Japonya sokaklarında Hande Yener'e rastladı. Bu anı kaçırmayıp bir kare ile ölümsüzleştiren kullanıcının yayınladığı fotoğraf olay oldu!
Goygoycular iş başına düşünce, ortaya işte bu gülümseten tweet'ler çıktı!👇
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