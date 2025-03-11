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Hande Yener Yolda Görsek Tanıyamayacağımız Japonya Stiliyle Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Hande Yener Yolda Görsek Tanıyamayacağımız Japonya Stiliyle Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 22:48

Son yıllarda capcanlı ve yenilikçi tarzıyla ön plana çıkan Hande Yener, en son rapçi Lil Zey ile birlikte seslendirdiği Sahipsiz isimli şarkısıyla gündeme gelmişti. Enerjik sahne performanslarına şahit olduğumuz ünlü şarkıcı, farklı stilini bu sefer de Japonya sokaklarında sergiledi. @NUR1SH isimli X kullanıcısı, Japonya'da karşılaştığı Yener ile pozunu hemen X hesabında paylaştı. Hande Yener'in farklı giyim tarzı ve yenilediği imajı sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede dikkatini çekti. Böylelikle Hande Yener, goygoycuların diline fena düşmüş oldu!

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Türk pop müziğinin tartışmasız en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Yener, en son rap dünyasına da adımını atarak Lil Zey ile ortak bir şarkı yayınlamıştı.

Türk pop müziğinin tartışmasız en başarılı isimlerinden birisi olan Hande Yener, en son rap dünyasına da adımını atarak Lil Zey ile ortak bir şarkı yayınlamıştı.

Son yıllarda o konser senin bu konser benim dercesine sahnelerden inmeyen şarkıcı, kariyerine 2000'li yılların başında fantezi pop türünde eserler vererek başlamıştı. Olduğu yerde duraklamaktansa her dönem kendini ve ürettiği şarkıları yenilemeyi seçen Hande Yener, ilerleyen yıllarda hem yaptığı müziğin türünü değiştirmiş hem de stilini yenilemişti.

Hande Yener, son yıllarda gittiği imaj değişikliyle büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.

Hande Yener, son yıllarda gittiği imaj değişikliyle büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.

Onu gördüğümüzde ''O eski halinden eser yok şimdi!'' diyebileceğimiz bir yenilenme sürecinden geçen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabını da epey aktif kullanarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

@NUR1SH isimli bir kullanıcı, Japonya sokaklarında Hande Yener'e rastladı. Bu anı kaçırmayıp bir kare ile ölümsüzleştiren kullanıcının yayınladığı fotoğraf olay oldu!

@NUR1SH isimli bir kullanıcı, Japonya sokaklarında Hande Yener'e rastladı. Bu anı kaçırmayıp bir kare ile ölümsüzleştiren kullanıcının yayınladığı fotoğraf olay oldu!

Gönderiye ''Japonya’da Hande Yener’le karşılaşmak 2025 bucket listimde mevcut değildi'' notunu düştü.

Sık sık imaj tazelemesine artık aşina olduğumuz fakt bu kadarını da beklemediğimiz Hande Yener'in örgülü saçlı ve bol ötesi kıyafetli halleriyle bambaşka birine dönüşmüş olması diğer kullanıcıların da dikkatinden kaçmadı.

Goygoycular iş başına düşünce, ortaya işte bu gülümseten tweet'ler çıktı!👇

Goygoycular iş başına düşünce, ortaya işte bu gülümseten tweet'ler çıktı!👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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