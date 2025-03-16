Emirhan Gidince Ortalık Birbirine Karıştı: Rapçi Çakal'ın Hayran Buluşmasında Kavga Çıktı!
Rapçi Emirhan Çakal, ülkemizde son yıllarda en çok dinlenen rapçilerden. Öyle ki kendisinin çıkardığı her yeni parçayı gerek caddelerde gerekse mekanlarda sıklıkla duyuyoruz. Sosyal medyanın da popüler yüzlerinden olan Çakal, yükselişini kendisi gibi rapçi olan arkadaşı Reckol ile birlikte yaşamıştı. İkili bir süre birlikte oldukça başarılı, hit şarkılara imza atsa da sonradan yollarını ayırdı. Belki hatırlarsınız, kariyerine solo bir şekilde devam eden Emirhan Çakal, Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği 'Apocalyptically' adlı konserinde sahneye uçarak giriş yaparak sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Böylesine gündem olan bir rapçinin, attığı her adım gittiği her yerde de 'olaylar' eksik olmuyor elbette! Emirhan Çakal, İstanbul Gaziosmanpaşa'da hem filmini tanıtmak hem de hayranlarıyla etkileşimde kalmak adına bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmanın bitiminde Çakal salondan ayrılınca, genç hayranları arasında kavga çıktı.
Çakal, rap dünyasında yıldızını "Glock" ve "Perros Blancos" şarkılarıyla parlatmayı başarmıştı.
Çakal, bir döneme Danla Bilic ile yaşadığı aşkla da damga vurmuştu.
Emirhan Çakal bu sefer hayran buluşmasında yaşanan bir talihsizlikle gündeme geldi. Yaşça küçük olduğu görülen erkekler birbirlerine girdi.
İşte o kavganın görüntüleri👇
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