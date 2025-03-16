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Emirhan Gidince Ortalık Birbirine Karıştı: Rapçi Çakal'ın Hayran Buluşmasında Kavga Çıktı!

Emirhan Gidince Ortalık Birbirine Karıştı: Rapçi Çakal'ın Hayran Buluşmasında Kavga Çıktı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 21:47

Rapçi Emirhan Çakal, ülkemizde son yıllarda en çok dinlenen rapçilerden. Öyle ki kendisinin çıkardığı her yeni parçayı gerek caddelerde gerekse mekanlarda sıklıkla duyuyoruz. Sosyal medyanın da popüler yüzlerinden olan Çakal, yükselişini kendisi gibi rapçi olan arkadaşı Reckol ile birlikte yaşamıştı. İkili bir süre birlikte oldukça başarılı, hit şarkılara imza atsa da sonradan yollarını ayırdı. Belki hatırlarsınız, kariyerine solo bir şekilde devam eden Emirhan Çakal, Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği 'Apocalyptically' adlı konserinde sahneye uçarak giriş yaparak sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 

Böylesine gündem olan bir rapçinin, attığı her adım gittiği her yerde de 'olaylar' eksik olmuyor elbette! Emirhan Çakal, İstanbul Gaziosmanpaşa'da hem filmini tanıtmak hem de hayranlarıyla etkileşimde kalmak adına bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmanın bitiminde Çakal salondan ayrılınca, genç hayranları arasında kavga çıktı.

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Çakal, rap dünyasında yıldızını "Glock" ve "Perros Blancos" şarkılarıyla parlatmayı başarmıştı.

Çakal, rap dünyasında yıldızını "Glock" ve "Perros Blancos" şarkılarıyla parlatmayı başarmıştı.

O dönenmlerde yaşça daha küçük olan Çakal, kendisini rap dünyasına ispat etmekte biraz zorlansa da kısa sürede istediği ilgiyi almayı başarmıştı. Şimdilerde, ilk çıktığı yıllara nazaran rap stilini değiştiren Çakal, daha geniş kitlere hitap etmeyi böylelikle başarmıştı.

Çakal, bir döneme Danla Bilic ile yaşadığı aşkla da damga vurmuştu.

Çakal, bir döneme Danla Bilic ile yaşadığı aşkla da damga vurmuştu.

Yaptığı müziğin yanı sıra özel soyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündeme gelen Emirhan Çakal, bir dönemler Ceyda Yılmazer ile birliktelik yaşamıştı. Daha sonrasında ise sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden biri olan Danla Bilic ile aşk yaşamaya başladı. Danla Bilic ile yaşadığı aşk, ilk başlarda herkese bir tuhaf gelse de ikilinin takipçileri bu aşka kısa sürede ısınmıştı. Ne yazık ki ünlü çiftin aşkı çok da uzun sürmedi. Ama bu aşk öyle unutulmazdı ki külleri bugünümüze kadar geldi. Danla Bilic, yeni YouTube formatı olan 'danlacast'e ex aşkı Emirhan'ı da davet etmişti. Emirhan da boş durur mu, eski aşkının yanına kırmızı güllerle jest yaparak gitmişti. Böylelikle akıllara 'Bilic ve Çakal aşkı yeniden filizlenir mi?' soruları gelse de ikili, bizden bir daha olmaz mesajları vererek açık tüm kapıları kapatmıştı.

Emirhan Çakal bu sefer hayran buluşmasında yaşanan bir talihsizlikle gündeme geldi. Yaşça küçük olduğu görülen erkekler birbirlerine girdi.

Emirhan Çakal bu sefer hayran buluşmasında yaşanan bir talihsizlikle gündeme geldi. Yaşça küçük olduğu görülen erkekler birbirlerine girdi.

Rap dünyası biraz olaylı, çıtırından da karmaşıktır biliyorsunuz! Ülkemizde yapılan rap müziklerin çoğu, özellikle genç yaştaki çocuklara epey gaz verir durumda. 'Kavgalardan', 'anlaşmazlıklardan', 'seni yenerim'lerden dem vuran şarkılar, çocukları bu yönde eğilimlere itebiliyor. 

Çakal'ın hayran buluşmasında çıkan kavganın nedeni ise bilinmiyor. Fakat söylenenlere göre, yumruklu kavga gerçekleştiği esnada Çakal, salondan çoktan çıkmış Yani kendisinin bu gerilimden o anlarda haberi olmamış.

İşte o kavganın görüntüleri👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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