17 – 23 Mart 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Kovak
17 – 23 Mart 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Kovak
Kovak Sümerlerden şamanlara gökyüzünün koruyucusu olarak kabul edilmiştir ve Bilge Kağan’ın Orhun Abidelerinde söylediği “Ey Türk; üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.” söylemi ile ilişkilendirilmiştir. Kovak, gökyüzünün hakimi, herkesin eşini bularak onları birleştiren bir ruhtur. Ayrıca yeni evlileri de korumaktadır. Türklerde Sümerlerden bu yana gök eril olarak algılanır. Bu nedenle Gök Ana tabiri pek yaygın değildir. Sümerlerde Inanna, Gök Hakimi kavramını karşılar.
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Kovak Yantra doğum haritalarımızda aşk ve ilişkileri temsil eden 5. ev ve evliliği temsil eden 7. evin oktavını yükselten ilişkilerdeki talihsizliklerin ortadan kalkmasında etkili ilişki bağlarını güçlendiren ve koruyucu olan bir yantradır.
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Bilgeliğin taşı bizmut ile gelişiminiz, dönüşümünüz, öz saygınız güçlensin.
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