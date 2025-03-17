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17 – 23 Mart 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Kovak

etiket 17 – 23 Mart 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Kovak

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 07:01

Kovak Sümerlerden şamanlara gökyüzünün koruyucusu olarak kabul edilmiştir ve  Bilge Kağan’ın Orhun Abidelerinde söylediği “Ey Türk; üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.” söylemi ile ilişkilendirilmiştir. Kovak, gökyüzünün hakimi, herkesin eşini bularak onları birleştiren bir ruhtur. Ayrıca yeni evlileri de korumaktadır. Türklerde Sümerlerden bu yana gök eril olarak algılanır. Bu nedenle Gök Ana tabiri pek yaygın değildir. Sümerlerde Inanna, Gök Hakimi kavramını karşılar.

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Kovak Yantra doğum haritalarımızda aşk ve ilişkileri temsil eden 5. ev ve evliliği temsil eden 7. evin oktavını yükselten ilişkilerdeki talihsizliklerin ortadan kalkmasında etkili ilişki bağlarını güçlendiren ve koruyucu olan bir yantradır.

Kovak Yantra doğum haritalarımızda aşk ve ilişkileri temsil eden 5. ev ve evliliği temsil eden 7. evin oktavını yükselten ilişkilerdeki talihsizliklerin ortadan kalkmasında etkili ilişki bağlarını güçlendiren ve koruyucu olan bir yantradır.

Tüm burçlar tarafından 5. ve 7. evdeki gezegen yerleşimleri incelendikten sonra kişiye özel olarak Altın, bakır, gümüş, oniks olarak hazırlanabilir. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Bilgeliğin taşı bizmut ile gelişiminiz, dönüşümünüz, öz saygınız güçlensin.

Bilgeliğin taşı bizmut ile gelişiminiz, dönüşümünüz, öz saygınız güçlensin.

Bizmut, duygusal ve ruhsal izolasyon duygularının dengelenip şifalanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kaygı ve depresyonu da azaltır. Konsantrasyonu geliştirme ve enerjiyi canlandırma özelliği ile bu taş, okulda ve iş hayatınızda hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Taç çakranın dengelenmesine yardımcı olduğu için bilgeliği, öngörüyü ve daha fazla bilgiyi deneyimlemenizi sağlar. Hem ruhsal hem de duygusal olarak izolasyonun belirtilerini hafifletir.

Fiziksel canlılık ile düzensizliği yatıştırır ve değişimi doğru yöne doğru iter, “var olan doğru her şeyle” bağlantı kurmamızı sağlar.

Enerjiyi taç çakrasından kök çakraya dönüştürür. Tüm çakraların kullanımını dengeler. 

Bilgeliğin gücünü gerçeğe dönüştürür.

Takımlarda, gruplarda ve ilişkilerde çalışmanın keyfini çıkarmaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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