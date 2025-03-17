17 – 23 Mart 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Kovak

Bizmut, duygusal ve ruhsal izolasyon duygularının dengelenip şifalanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kaygı ve depresyonu da azaltır. Konsantrasyonu geliştirme ve enerjiyi canlandırma özelliği ile bu taş, okulda ve iş hayatınızda hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Taç çakranın dengelenmesine yardımcı olduğu için bilgeliği, öngörüyü ve daha fazla bilgiyi deneyimlemenizi sağlar. Hem ruhsal hem de duygusal olarak izolasyonun belirtilerini hafifletir.

Fiziksel canlılık ile düzensizliği yatıştırır ve değişimi doğru yöne doğru iter, “var olan doğru her şeyle” bağlantı kurmamızı sağlar.

Enerjiyi taç çakrasından kök çakraya dönüştürür. Tüm çakraların kullanımını dengeler.

Bilgeliğin gücünü gerçeğe dönüştürür.

Takımlarda, gruplarda ve ilişkilerde çalışmanın keyfini çıkarmaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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