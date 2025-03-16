Aslıhan Turan'ın Maldivler Örneğine Biraz Fazla Takılan Arda Turan'ın "Benim Marmarisim" Çıkışı Dikkat Çekti

Sevgililik dönemlerinde inişli çıkışlı süreçlerden geçen Turan ve Doğan, 2014 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olup, cemiyet hayatında tanınan bir isimdi. Arda Turan ise o dönem Atletico Madrid’de forma giyiyor, milli takımın yıldız oyuncularından biri olarak kariyerinde zirveye oynuyordu.

Tanışmalarının ardından kısa süre içinde yakınlaşan çift, 2015 yılında ilişkilerini ilan etmişti. İkili, 2016 yılında ikili kısa bir süre ayrılmıştı. O dönemde Arda Turan'ın adı başka isimlerle anılsa da, çiftin birbirinden kopamadığı ve arkadaş çevrelerinde sürekli görüştükleri konuşuluyordu. En sonunda Arda Turan, 'Aslıhan benim hayatımın kadını' diyerek açıklama yapınca bu aşkın ciddiyeti kesinleşmiş oldu.

Bir dargın bir barışık geçen senelerden sonra, Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018'de evlendi. Ekim 2018'de ilk çocukları Hamza Arda dünyaya geldi. 2020 senesinde ikinci oğulları Asil Aslan doğdu.