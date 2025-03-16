Aslıhan Turan'ın Maldivler Örneğine Biraz Fazla Takılan Arda Turan'ın "Benim Marmarisim" Çıkışı Dikkat Çekti
Şimdilerde Süper Lig takımlarından birsi olan Eyüpspor'un teknik direktörü olan Arda Turan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler Galatasaray deyince akla gelen ilk isimlerden birisiydi. Futbol kariyeri boyunca uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Turan, 2005 yılında başladığı kariyerini 2022'de sonlandırıp 2023 senesinde teknik adamlığa soyunmuştu.
Arda Turan yaklaşık on senedir Aslıhan Doğan Turan ile aşk yaşıyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan çift, bugünlerde yeniden gündemde. Aslıhan Turan'ın sunuculuğunu yaptığı sohbet programına katılan Arda Turan, samimi ve eğlenceli sohbetiyle dikkat çekti. Ani çıkışları gözlerden kaçmayan Turan'ın eşinin 'Maldiv' örneğine karşılık verdiği 'Marmaris' örneği sosyal medyada ilgi çekti.
Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden birisi de eski futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan biliyorsunuz.
Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında eşi Aslıhan Doğan'ın konuğu oldu. İkilinin arasındaki sıcak sohbet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü çiftin arasında geçen "Maldiv" polemiği ise programın en dikkat çeken kısımlarından biri oldu.
Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın sohbetinin ilgili kesitini izlemek isteyenler için:
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