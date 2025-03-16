onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aslıhan Turan'ın Maldivler Örneğine Biraz Fazla Takılan Arda Turan'ın "Benim Marmarisim" Çıkışı Dikkat Çekti

Aslıhan Turan'ın Maldivler Örneğine Biraz Fazla Takılan Arda Turan'ın "Benim Marmarisim" Çıkışı Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 23:51

Şimdilerde Süper Lig takımlarından birsi olan Eyüpspor'un teknik direktörü olan Arda Turan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler Galatasaray deyince akla gelen ilk isimlerden birisiydi. Futbol kariyeri boyunca uzun yıllar Galatasaray'da oynayan Turan, 2005 yılında başladığı kariyerini 2022'de sonlandırıp 2023 senesinde teknik adamlığa soyunmuştu. 

Arda Turan yaklaşık on senedir Aslıhan Doğan Turan ile aşk yaşıyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan çift, bugünlerde yeniden gündemde. Aslıhan Turan'ın sunuculuğunu yaptığı sohbet programına katılan Arda Turan, samimi ve eğlenceli sohbetiyle dikkat çekti. Ani çıkışları gözlerden kaçmayan Turan'ın eşinin 'Maldiv' örneğine karşılık verdiği 'Marmaris' örneği sosyal medyada ilgi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden birisi de eski futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan biliyorsunuz.

Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden birisi de eski futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan biliyorsunuz.

Sevgililik dönemlerinde inişli çıkışlı süreçlerden geçen Turan ve Doğan, 2014 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olup, cemiyet hayatında tanınan bir isimdi. Arda Turan ise o dönem Atletico Madrid’de forma giyiyor, milli takımın yıldız oyuncularından biri olarak kariyerinde zirveye oynuyordu.

Tanışmalarının ardından kısa süre içinde yakınlaşan çift, 2015 yılında ilişkilerini ilan etmişti. İkili, 2016 yılında ikili kısa bir süre ayrılmıştı. O dönemde Arda Turan'ın adı başka isimlerle anılsa da, çiftin birbirinden kopamadığı ve arkadaş çevrelerinde sürekli görüştükleri konuşuluyordu. En sonunda Arda Turan, 'Aslıhan benim hayatımın kadını' diyerek açıklama yapınca bu aşkın ciddiyeti kesinleşmiş oldu. 

Bir dargın bir barışık geçen senelerden sonra, Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018'de evlendi. Ekim 2018'de ilk çocukları Hamza Arda dünyaya geldi. 2020 senesinde ikinci oğulları Asil Aslan doğdu.

Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında eşi Aslıhan Doğan'ın konuğu oldu. İkilinin arasındaki sıcak sohbet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında eşi Aslıhan Doğan'ın konuğu oldu. İkilinin arasındaki sıcak sohbet, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aslıhan Doğan'nın 'Birbirimizi en çok hangi yönlerden tamamlıyoruz?' sorusuna Turan, 'Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafımızım. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay.' yanıtını vererek çarpıcı konuşmalara da imza attı program süresince. Aynı zamanda Arda Turan, şekersiz çayı 'Alex'siz Fenerbahçe' olarak tanımladı.

Ünlü çiftin arasında geçen "Maldiv" polemiği ise programın en dikkat çeken kısımlarından biri oldu.

Ünlü çiftin arasında geçen "Maldiv" polemiği ise programın en dikkat çeken kısımlarından biri oldu.

Arda Turan'ın 'En mutlu olduğumuz anı hatırlıyor musun?' sorusuna karşın hafızası birlikte geçirdikleri tatillere giden Aslıhan Turan, “Sen seviyorsun Kumburgaz denizi gibi. Ben dibini gördüğüm denizi seviyorum, Maldivler gibi, sen böyle koyu deniz, dalgalar, kayalara çarpmalı...' deyince teknik adam savunma mekanizmasını adeta birden açıverdi. “Ben hayatımda Maldivler’e gitmedim. Marmaris var, dibini görüyoruz. Mis gibi. Marmaris’in neyini beğenmiyorsun? Ağzınıza gelmiyor benim Marmarisim. Şimdi Selimiye'de gidip dondurma yersin köyde!” diyerek yanıt verdi.

Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın sohbetinin ilgili kesitini izlemek isteyenler için:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın