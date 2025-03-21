Her Bir Açıklamasıyla Akıllarımıza Durgunluk Veren Kanye West Yakın Zamanda Öldürülebileceğini İddia Etti!

Asıl damgayı Kanye değil, eşi Bianca vurmuştu. Transparanlığın son noktsası bir elbise tercih eden Censori'nin bu kararı çok eleştirilmiş, daha sonra yapılan açıklamaların ardından bu kıyafetin Bianca'nın tercihinden çok Kanye'nin tuhaf zevklerinin bir parçası olduğunu anlamıştık. O süreçte, Kanye'nin eski sevgilisi Amber Rose, Kanye’nin kadınlarını böyle giydirmeyi sevdiğini, Kim Kardashian’la beraber kendisine de aynı baskıyı yaptığını açıklamıştı. “O böyle biri. Başka erkeklerin kadınının üzerine salyalarını akıtmasını istiyor. İlgi duyduğu şey bu, bundan hoşlanıyor.” demişti. Daha sonrasında aniden Bianca ve Kanye'nin ayrılacağı iddiaları patlak vermiş, fakat böyle bir gelişmenin olmadığını West'in Instagram'ında eşinin rol aldığı filmden çıplak pozunu paylaşıp gurur duyan eş havalarına girmesinden anlamıştık.