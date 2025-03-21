Her Bir Açıklamasıyla Akıllarımıza Durgunluk Veren Kanye West Yakın Zamanda Öldürülebileceğini İddia Etti!
Her Bir Açıklamasıyla Akıllarımıza Durgunluk Veren Kanye West Yakın Zamanda Öldürülebileceğini İddia Etti!
'Ye' sahne ismiyle tanınan dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, son aylarda skandallarıyla gündeme gelen bir isim. Özellikle attığı tweet'lerle çok konuşulan West, yeni paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kanye West, 'Önümüzdeki hafta öldürülebilirim' ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.
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Rap yıldızı Kanye West'i popüler şarkılarıyla veya gündem olan aşk ilişkileriyle tanıyor olabilirsiniz.
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Bir süredir Bianca Censori ile evliliğini sürdüren Kanye West, Grammy Ödülleri'ne de damga vurmuştu, mutlaka hatırlıyorsunuzdur!
Homofobi, kadın düşmanlığı, pornografi ve ırkçılık içeren tweet'leri uzun bir süredir ardı ardına paylaşan West, akıllara durgunluk verecek yeni bir paylaşım yaptı.
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