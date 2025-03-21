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Her Bir Açıklamasıyla Akıllarımıza Durgunluk Veren Kanye West Yakın Zamanda Öldürülebileceğini İddia Etti!

Her Bir Açıklamasıyla Akıllarımıza Durgunluk Veren Kanye West Yakın Zamanda Öldürülebileceğini İddia Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 22:56

'Ye' sahne ismiyle tanınan dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, son aylarda skandallarıyla gündeme gelen bir isim. Özellikle attığı tweet'lerle çok konuşulan West, yeni paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kanye West, 'Önümüzdeki hafta öldürülebilirim' ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

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Rap yıldızı Kanye West'i popüler şarkılarıyla veya gündem olan aşk ilişkileriyle tanıyor olabilirsiniz.

Rap yıldızı Kanye West'i popüler şarkılarıyla veya gündem olan aşk ilişkileriyle tanıyor olabilirsiniz.

Kendisi'nin Kim Kardashian ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. 2012'de başlayan ilişkileri, 2014 yılında İtalya'da görkemli bir düğünle evliliğe dönüştü. Çiftin bu evlilikten dört çocuğu oldu: North, Saint, Chicago ve Psalm. Ancak, 2021 yılında çift boşanma kararı aldı ve boşanma süreci 2022'de tamamladılar. Gelin görün ki son dönemlerde akıl almaz çıkışlarıyla bilinen West ve Kardashian arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Kendisi X'de yaptığı paylaşımlarda eski eşi Kim'e de göndermeler yapmış ve ithamlarda bulunmuştu. West'in şimdilerdeki yeni hedefi ise dört çocuklarının velayetini Kim'in elinden almak.

Bir süredir Bianca Censori ile evliliğini sürdüren Kanye West, Grammy Ödülleri'ne de damga vurmuştu, mutlaka hatırlıyorsunuzdur!

Bir süredir Bianca Censori ile evliliğini sürdüren Kanye West, Grammy Ödülleri'ne de damga vurmuştu, mutlaka hatırlıyorsunuzdur!

Asıl damgayı Kanye değil, eşi Bianca vurmuştu. Transparanlığın son noktsası bir elbise tercih eden Censori'nin bu kararı çok eleştirilmiş, daha sonra yapılan açıklamaların ardından bu kıyafetin Bianca'nın tercihinden çok Kanye'nin tuhaf zevklerinin bir parçası olduğunu anlamıştık. O süreçte, Kanye'nin eski sevgilisi Amber Rose, Kanye’nin kadınlarını böyle giydirmeyi sevdiğini, Kim Kardashian’la beraber kendisine de aynı baskıyı yaptığını açıklamıştı. “O böyle biri. Başka erkeklerin kadınının üzerine salyalarını akıtmasını istiyor. İlgi duyduğu şey bu, bundan hoşlanıyor.” demişti. Daha sonrasında aniden Bianca ve Kanye'nin ayrılacağı iddiaları patlak vermiş, fakat böyle bir gelişmenin olmadığını West'in Instagram'ında eşinin rol aldığı filmden çıplak pozunu paylaşıp gurur duyan eş havalarına girmesinden anlamıştık.

Homofobi, kadın düşmanlığı, pornografi ve ırkçılık içeren tweet'leri uzun bir süredir ardı ardına paylaşan West, akıllara durgunluk verecek yeni bir paylaşım yaptı.

Homofobi, kadın düşmanlığı, pornografi ve ırkçılık içeren tweet'leri uzun bir süredir ardı ardına paylaşan West, akıllara durgunluk verecek yeni bir paylaşım yaptı.

West’in X hesabında paylaştığı mesajlarda, ismini açıklamadığı bir arkadaşına “Tweetlerim yüzünden önümüzdeki hafta içinde öldürülebileceğime inanıyorum” dediği öğrenildi. Kanye, bu mesajlaşmayı “Beni ne kadar erken öldürürlerse o kadar büyük olacağım” başlığıyla paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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