Usta Yönetmen Osman Sınav'ın Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!

Birçok senaristin seve seve hikayesini emanet etmek isteyeceği yönetmenlerden biri olan Osman Sınav, ülkemizin en tanınan yönetmenlerinden birisiydi. Yaratılan hikayeyi izleyiciye olabilecek en gerçek şekilde aktaran yönetmen, kariyeri boyunca Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarının yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Sınav'ın en bilinen işi ise Kurtlar Vadisi oldu. Nitekim kendisi yönetmenliğini üstlendiği 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi üzerinden, 'Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum. 'Deli Yürek'te de, 'Kurtlar Vadisi'nde de, 'Ekmek Teknesi'nde de aynı amacı taşıdım. İnsan yaşarken hayatın ve toplumun farkında olmalı. Her insan kendi yapısı içinde hayatını sorgulamalı. Sorgulamayan, farkında olmadan yaşayan insan aslında yaşamıyor demektir'' ifadelerini kullandığı bir röportaj vererek toplumun gerçeklerine ayna tutmayı hedefleyen bir yönetmen olduğunu dile getirmişti.