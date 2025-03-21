Usta Yönetmen Osman Sınav'ın Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!
Usta Yönetmen Osman Sınav'ın Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!
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Senaryo toplantısının sonunda "Bu bir mafya dizisidir!" notunu düştüğü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini Osman Sınav yapmıştı.
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Usta yönetmen Osman Sınav, 20 Mart 2025'te hayata gözlerini yumdu.
Osman Sınav için düzenlenecek cenaze töreni ise 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.
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