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Usta Yönetmen Osman Sınav'ın Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!

Usta Yönetmen Osman Sınav'ın Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 20:18

Yönetmen ve senarist kimliğiyle usta eserleri Türk televizyonuna kazandıran Osman Sınav, kanser hastalığıyla olan mücadelesini ne yazık ki kazanamadı ve hayata gözlerini yumdu. Sınav için yapılacak olan cenaze töreninin detayları ise bugün belli oldu.

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Senaryo toplantısının sonunda "Bu bir mafya dizisidir!" notunu düştüğü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini Osman Sınav yapmıştı.

Senaryo toplantısının sonunda "Bu bir mafya dizisidir!" notunu düştüğü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini Osman Sınav yapmıştı.

Birçok senaristin seve seve hikayesini emanet etmek isteyeceği yönetmenlerden biri olan Osman Sınav, ülkemizin en tanınan yönetmenlerinden birisiydi. Yaratılan hikayeyi izleyiciye olabilecek en gerçek şekilde aktaran yönetmen, kariyeri boyunca Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarının yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Sınav'ın en bilinen işi ise Kurtlar Vadisi oldu. Nitekim kendisi yönetmenliğini üstlendiği 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi üzerinden, 'Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum. 'Deli Yürek'te de, 'Kurtlar Vadisi'nde de, 'Ekmek Teknesi'nde de aynı amacı taşıdım. İnsan yaşarken hayatın ve toplumun farkında olmalı. Her insan kendi yapısı içinde hayatını sorgulamalı. Sorgulamayan, farkında olmadan yaşayan insan aslında yaşamıyor demektir'' ifadelerini kullandığı bir röportaj vererek toplumun gerçeklerine ayna tutmayı hedefleyen bir yönetmen olduğunu dile getirmişti.

Usta yönetmen Osman Sınav, 20 Mart 2025'te hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen Osman Sınav, 20 Mart 2025'te hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav'ı son zamanlarında Selçuk Yöntem ve Özgü Namal'ın da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu evinde ziyaret etmiş ve Yöntem, o güne ait bir kareyi paylaşarak 'Sevgili dostum yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav.' notunu düşmüştü.

Osman Sınav için düzenlenecek cenaze töreni ise 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Osman Sınav için düzenlenecek cenaze töreni ise 22 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yarın 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de tören düzenlenecek. Sınav'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak. Ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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