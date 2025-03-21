Oryantal Tanyeli'nin Vefatının Ardından Eşi İlker Sünnili'den Duygulandıran Paylaşım

Eski oryantal, tedavisine yurt dışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı. Bu zorlu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve daima sevenlerine güler yüzüyle bakan Tanyeli, hem kendisi gibi hastalıkla mücadele eden takipçilerine moral olmuştu hem de kendisi sevenlerinin güzel destek mesajlarıyla bir nebze olsun mutlu olmuştu. Bu süreçte birçok sanatçı dostu da Tanyeli'yi yalnız bırakmamış, ziyaretlerde bulunmuştu. Tanyeli, hastalıkla mücadele ettiği dönemde tasavvufa ve manevi bilgilere ilgi duymuş ve Cemalnur Sargut ile paylaşımlar yaparak dostluk pekiştirmişti.

17 Mart 2025'te ise kendisi çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu.