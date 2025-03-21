Oryantal Tanyeli'nin Vefatının Ardından Eşi İlker Sünnili'den Duygulandıran Paylaşım
Oryantal Tanyeli'nin Vefatının Ardından Eşi İlker Sünnili'den Duygulandıran Paylaşım
Uzun bir süre pankreas kanseriyle mücadele eden ülkemizin en sevilen oryantallerinden biri olan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oryantalin eşinden hüzünlü bir paylaşım geldi.
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Tanyeli ülkemizin en sevilen oryantallerinden biriydi. Kendisini dans ederken izlemenin, sanat eserine bakmaktan farkı yoktu.
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Yaklaşık iki buçuk sene önce ise Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu öğrenilmişti. Ünlü oryantal geçtiğimiz günlerde vefat etti.
2014 senesinde hayatını birleştirdiği eşi İlker Sünnili, Tanyeli'nin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.
İlker Sünnili'nin paylaşımı:
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