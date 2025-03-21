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Oryantal Tanyeli'nin Vefatının Ardından Eşi İlker Sünnili'den Duygulandıran Paylaşım

Oryantal Tanyeli'nin Vefatının Ardından Eşi İlker Sünnili'den Duygulandıran Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 21:59

Uzun bir süre pankreas kanseriyle mücadele eden ülkemizin en sevilen oryantallerinden biri olan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oryantalin eşinden hüzünlü bir paylaşım geldi.

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Tanyeli ülkemizin en sevilen oryantallerinden biriydi. Kendisini dans ederken izlemenin, sanat eserine bakmaktan farkı yoktu.

Tanyeli ülkemizin en sevilen oryantallerinden biriydi. Kendisini dans ederken izlemenin, sanat eserine bakmaktan farkı yoktu.

Nitekim kendisi gençlik yıllarında bir televizyon programında dünyaca ünlü isim Maradona ile dans etmiş, kendisinin bu performansına Maradona, 'O en iyisi!' diyerek cevap verip Tanyeli'nin elini öpmüştü. Tanyeli kendisiyle röportaj yapan muhabire,  'Maradona işi biliyor, tabii ki ben best'im şekerim!' diyerek iddiasının arkasında durmuştu. Oryantalde bir marka diyebileceğimiz ünlü isim, bir dönemler yaşadığı Sydney'de de oryantal dersleri vermişti.

Yaklaşık iki buçuk sene önce ise Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu öğrenilmişti. Ünlü oryantal geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Yaklaşık iki buçuk sene önce ise Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu öğrenilmişti. Ünlü oryantal geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Eski oryantal, tedavisine yurt dışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı. Bu zorlu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve daima sevenlerine güler yüzüyle bakan Tanyeli, hem kendisi gibi hastalıkla mücadele eden takipçilerine moral olmuştu hem de kendisi sevenlerinin güzel destek mesajlarıyla bir nebze olsun mutlu olmuştu. Bu süreçte birçok sanatçı dostu da Tanyeli'yi yalnız bırakmamış, ziyaretlerde bulunmuştu. Tanyeli, hastalıkla mücadele ettiği dönemde tasavvufa ve manevi bilgilere ilgi duymuş ve Cemalnur Sargut ile paylaşımlar yaparak dostluk pekiştirmişti. 

17 Mart 2025'te ise kendisi çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu.

2014 senesinde hayatını birleştirdiği eşi İlker Sünnili, Tanyeli'nin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.

2014 senesinde hayatını birleştirdiği eşi İlker Sünnili, Tanyeli'nin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.

Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi İlker Sünnili'nin eski eşinin kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti. Tanyeli röportajında, 'Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

İlker Sünnili'nin paylaşımı:

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Begüm Saatçi
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