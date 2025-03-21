Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi! Zirvedeki İsim Taylor Swift Oldu

2001 sonbaharında ilk teklisi olan 'Fallin' ile sesini duyuran Alicia Keys, ana albümü Songs in A Minor büyük bir hit oldu ve Billboard 200'de üç hafta zirvede kaldı. Ayrıca Keys, ilk dokuz albümünden sekizi ile de Billboard 200'de yerini aldı.

Hot 100'de 1 numaraya yükselen 'Empire State of Mind' ve 'Girl on Fire' da hafızalara kazınan parçaları arasında.