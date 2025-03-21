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Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi! Zirvedeki İsim Taylor Swift Oldu

Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi! Zirvedeki İsim Taylor Swift Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 13:29

Billboard dergisi, 21. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vuran 'En İyi 100 Kadın Sanatçı' listesini açıkladı. Liste, Billboard 200 albüm ve Billboard Hot 100 şakı listelerindeki performanslara dayalı olarak hazırlanırken en prestijli rekorları kırarak müzik dünyasının nabzını tutan kadınlar ilk sıralarda yerini aldı. 

Listenin zirvesi ise şaşırtmadı: Billboard Hot 100 listesinin ilk 14 sırasını adeta ele geçiren ve Billboard 200 listesine zirveden giriş yapan Taylor Swift yer aldı. Madonna, Janet Jackson gibi isimlerin ise listede ilk 10'a girememiş olması dikkat çekti. Peki, 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçıları kimler? 

İşte, 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçıları...

Kaynak: https://www.billboard.com/lists/top-w...

10. Alicia Keys

10. Alicia Keys

2001 sonbaharında ilk teklisi olan 'Fallin' ile sesini duyuran Alicia Keys, ana albümü Songs in A Minor büyük bir hit oldu ve Billboard 200'de üç hafta zirvede kaldı. Ayrıca Keys, ilk dokuz albümünden sekizi ile de Billboard 200'de yerini aldı. 

Hot 100'de 1 numaraya yükselen 'Empire State of Mind' ve 'Girl on Fire' da hafızalara kazınan parçaları arasında.

9. Miley Cyrus

9. Miley Cyrus

Disney Channel'daki Hannah Montana rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Miley Cyrus, Hot 100'de ilk 10'a ilk kez 2008'de 'See You Again' ile girdi. 2013'te yayınlanan 'Wrecking Ball' ve 2023'teki 'Flowers' ile sekiz haftalık liderliğini ve sesini de unutmak mümkün değil.

8. Ariana Grande

8. Ariana Grande

Ariana Grande, Wicked'daki Glinda rolüyle hafızalara kazınmadan önce 2013'te Mac Miller'ın da yer aldığı 'The Way' ile 91 Hot 100 girişiyle müzik dünyasına damgasını vurmuştu. 2024 sonundaki çıkışı ise Grande'nin neredeyse Beyoncé ve Katy Perry ile eşitlenmesini sağladı.

7. P!nk

7. P!nk

Alecia Beth Moore, namıdiğer P!nk, konserlerinde sergilediği akrobatik becelerileriyle dinleyicilerini aynı anda büyüledi. 2000'lerin hitleriyle yükselirken 2023 ila 2024'te 700 milyon dolar hasılatla 21. yüzyıl boyunca Billboard listelerinde yükselen bir isim oldu.

6. Lady Gaga

6. Lady Gaga

Listenin 6. sırası elbette benzersiz sitili ve güçlü sesiyle Lady Gaga'ya ait! 2008'deki 'The Fame', 21. Yüzyılın En İyi Billboard 200 Albümleri özetinin ilk 10'una girdi. Gaga, yüzyılın ikinci çeyreğinde listede 400 haftayı geçti. Her şarkısı gibi her kostümüyle de hafızalarımıza kazındı.

5. Katy Perry

5. Katy Perry

Katy Perry'nin Billboard listelerine hızlı girişini hatırlarsınız. One of the Boys albümünden 'I Kissed a Girl', yedi hafta boyunca liderliği ele aldı. 2008'e damgasını vuran 'Hot n Cold' singleını da ezbere bildiğinize eminiz.

4. Adele

4. Adele

Adele, güçlü sesi ve sözleriyle yüreklerimize dokunuyor. Aynı zamanda ilk albümü 19, hit teklisi 'Chasing Pavements' ile tanındı. 2008 yılının ardından ikinci projesi 21 de aynı hatta güçlü etkiyi yarattı. 21'in üç teklisi 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' ve 'Set Fire to the Rain' Hot 100'de zirveye çıktı. 

Ancak 24 Kasım 2024'te Los Vegas'ta seyircilerine  'Bir daha ne zaman sahne alacağımı bilmiyorum...' dedi.

3. Beyoncé

3. Beyoncé

O bir süper star! Beyoncé, Destiny's Child üyesiyken 2003'te 'Crazy in Love' teklisiyle solo süperstar haline geldi. Hot 100'de yedi hafta boyunca 1 numarada yer aldı. Her albümüyle kulaklarımızdaki pası silen Beyonce, 2024 albümüyle ise En İyi Country Albümleri listesinde zirveye yerleşen ilk siyah kadın seti oldu.

2. Rihanna

2. Rihanna

Rihanna, 2005'teki ilk hiti 'Pon de Replay' ile herkesi büyüleyen yeteneklerini sergiledi. Daha sonra 2006'daki 'SOS' ile ilk 1 numaralı hitini elde etti. 2016 yılına kadar sekiz stüdyo albümü çıkardı ve tümü Billboard 200'de ilk 10'a girdi. 

İki albümü 1 numaraya ulaşan Rihanna, toplamda 63 kez Hot 100'de yer aldı.

1. Taylor Swift

1. Taylor Swift

16 yaşında 'Tim McGraw' adlı şakısıyla ilk hitini Billboard'un New York ofisinin mutfağında performe etti Taylor Swift! 14 Grammy Ödülü kazandı, 2019'da Billboard'un On Yılın Kadını seçildi ve 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçıları listesinde 1 numaraya ulaştı!

İşte 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçısı Listesi

İşte 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçısı Listesi

Bilboard'un 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçısı Listesi'nde birbirinden ilham verici ve yetenekli 100 kadın yer alıyor. 14. sırada Britney Spears, 16. sırada Nicki Minaj, Avril Lavigne, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, 36. sırada Madonna ve 48. sırada Céline Dion da onlardan bazıları. İşte listenin ilk 50 ismi: 

  • 11. Kelly Clarkson

  • 12. Mariah Carey

  • 13. Carrie Underwood

  • 14. Britney Spears

  • 15. Billie Eilish

  • 16. Nicki Minaj

  • 17. Destiny's Child

  • 18. SZA

  • 19. Avril Lavigne

  • 20. Christina Aguilera

  • 21. Olivia Rodrigo

  • 22. Jennifer Lopez

  • 23. Mary J. Blige

  • 24. Doja Cat

  • 25. Dua Lipa

  • 26. Kesha

  • 27. Cardi B

  • 28. Fergie

  • 29. Ashanti

  • 30. Selena Gomez

  • 31. Norah Jones

  • 32. Gwen Stefani

  • 33. Meghan Trainor

  • 34. The Chicks

  • 35. Faith Hill

  • 36. Madonna

  • 37. Halsey

  • 38. Ciara

  • 39. Evanescence

  • 40. Missy Elliott

  • 41. Janet Jackson

  • 42. Lizzo

  • 43. Nelly Furtado

  • 44. Lorde

  • 45. Shakira

  • 46. Sugarland

  • 47. Aaliyah

  • 48. Céline Dion

  • 49. The Pussycat Dolls

  • 50. Sabrina Carpenter

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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