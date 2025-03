Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi! Zirvedeki İsim Taylor Swift Oldu

Adele, güçlü sesi ve sözleriyle yüreklerimize dokunuyor. Aynı zamanda ilk albümü 19, hit teklisi 'Chasing Pavements' ile tanındı. 2008 yılının ardından ikinci projesi 21 de aynı hatta güçlü etkiyi yarattı. 21'in üç teklisi 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' ve 'Set Fire to the Rain' Hot 100'de zirveye çıktı.

Ancak 24 Kasım 2024'te Los Vegas'ta seyircilerine 'Bir daha ne zaman sahne alacağımı bilmiyorum...' dedi.