Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi! Zirvedeki İsim Taylor Swift Oldu
Billboard dergisi, 21. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vuran 'En İyi 100 Kadın Sanatçı' listesini açıkladı. Liste, Billboard 200 albüm ve Billboard Hot 100 şakı listelerindeki performanslara dayalı olarak hazırlanırken en prestijli rekorları kırarak müzik dünyasının nabzını tutan kadınlar ilk sıralarda yerini aldı.
Listenin zirvesi ise şaşırtmadı: Billboard Hot 100 listesinin ilk 14 sırasını adeta ele geçiren ve Billboard 200 listesine zirveden giriş yapan Taylor Swift yer aldı. Madonna, Janet Jackson gibi isimlerin ise listede ilk 10'a girememiş olması dikkat çekti. Peki, 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçıları kimler?
İşte, 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçıları...
10. Alicia Keys
9. Miley Cyrus
8. Ariana Grande
7. P!nk
6. Lady Gaga
5. Katy Perry
4. Adele
3. Beyoncé
2. Rihanna
1. Taylor Swift
İşte 21. Yüzyılın En İyi Kadın Sanatçısı Listesi
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