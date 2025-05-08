Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 Migros Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları
Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Vatandaşlar bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedelini araştırırken bir yandan da zincir marketlerin kurbanlık fiyatlarını inceliyor. Bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk gelen bayramın birinci günü itibarı ile kurban kesimleri başlayacak. Peki, Migros'ta 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta kurban bağışı kaç TL? Hangi kurumlara bağış yapılır?
İşte, Migros kurbanlık fiyatları ve bağış kurbanları
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2025 Migros Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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