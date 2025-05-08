Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 Migros Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migros Jet mağazalarından ya da Migros Sanal Market üzerinden kurban siparişi verebilirsiniz. Migros kurbanlık alışverişleriniz için 5 Mayıs'tan 5 haziran'a kadar işlem yapabilirsiniz. Ancak değişiklik talepleri için son gün 4 Haziran olarak belirlendi.

Bu yıl 2 taksitten 4 taksite kadar taksitli alım imkanı sunan Migros, müşterilerine bankalarla anlaşmasına göre farklı alternatifler sunuyor.

UYARI: 'Yasal düzenlemeler gereği belirtilen taksit kampanyaları ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.'