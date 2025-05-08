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Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 Migros Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Migros Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 Migros Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Kurban Bayramı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 01:28

Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Vatandaşlar bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedelini araştırırken bir yandan da zincir marketlerin kurbanlık fiyatlarını inceliyor. Bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk gelen bayramın birinci günü itibarı ile kurban kesimleri başlayacak. Peki, Migros'ta 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta kurban bağışı kaç TL? Hangi kurumlara bağış yapılır? 

İşte, Migros kurbanlık fiyatları ve bağış kurbanları

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Migros Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

Migros Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migros Jet mağazalarından ya da Migros Sanal Market üzerinden kurban siparişi verebilirsiniz. Migros kurbanlık alışverişleriniz için 5 Mayıs'tan 5 haziran'a kadar işlem yapabilirsiniz. Ancak değişiklik talepleri için son gün 4 Haziran olarak belirlendi. 

Bu yıl 2 taksitten 4 taksite kadar taksitli alım imkanı sunan Migros, müşterilerine bankalarla anlaşmasına göre farklı alternatifler sunuyor. 

UYARI: 'Yasal düzenlemeler gereği belirtilen taksit kampanyaları ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.' 

2025 Migros Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

2025 Migros Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

  • Küçükbaş Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg: 15.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 14.700 TL)

  • Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg: 19.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 18.700 TL)

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse: 26.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 25.700 TL)

Migros Bağış Kurban Fiyatları: 

  • Küçükbaş Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg (Bağış Kurbanı): 13.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 12.700 TL)

  • Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg (Bağış Kurbanı): 17.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 16.700 TL)

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse (Bağış Kurbanı): 24.950 TL (Money Bonuslu Fiyat: 23.700 TL)

(Tüm Kurbanlıklarda: Sakatat Hariçtir)

Migros ile Hangi Derneklere Kurban Bağışı Yapılabilir?

Migros ile Hangi Derneklere Kurban Bağışı Yapılabilir?

  • Kızılay

  • ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı)

  • TSÇV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı)

﻿NOT: 'Büyükbaş Kurbanlıkların Sakatat, Deri, Kemik ve Yağlarını Adınıza ZİÇEV ve TEGV’e Bağışlıyor.'

Migros Hangi İllerde Ücretsiz Kurbanlık Teslimatı Yapıyor?

Migros Hangi İllerde Ücretsiz Kurbanlık Teslimatı Yapıyor?

Migros kurbanlık alımları, fiziki mağazalardan veya sanal market üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Online işlemler sırasında 'Mağazadan Teslim' seçeneğini tercih edenler, kendilerine en yakın il ve ilçe seçimi yaptıktan sonra seçili Migros mağazasından birini tercih ederek kurban kolilerini teslim alabilirler.

Küçükbaş veya büyükbaş kurbanlık satın alımlarında, 'Adrese Teslim' seçeneği ise sadece seçili illerin Migros Sanal Market hizmeti verilen ilçelerinde geçerlidir.

  • İstanbul

  • Ankara

  • İzmir 

  • Adana

  • Antalya 

  • Bursa 

  • Çanakkale

  • Denizli

  • Edirne

  • Eskişehir 

  • Gaziantep 

  • Isparta

  • Kayseri

  • Kocaeli

  • Konya

  • Mersin 

  • Ordu

  • Samsun 

  • Tekirdağ

  • Trabzon 

Kurban alımlarında vekalet işlemleri, satın alım süreçleri ve anlaşmalı bankalara göre taksit seçenekleri hakkında bilgi almak istersiniz Migros internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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