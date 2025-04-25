Kurbanlık Fiyatları 2025! Dana, Tosun, Koyun, Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları gündeme gelmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş canlı kurban fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama ise Et ve Süt Kurumu tarafından yapıldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu yıl için vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar? 2025 canlı kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı kaç TL?
İşte, detaylar...
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Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Dört gün sürecek bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.
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2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?
Diyanet Açıkladı: Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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