Kurbanlık Fiyatları 2025! Dana, Tosun, Koyun, Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, 'Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.' dedi.

2025 Kızılay Kurban Bedeli

Kızılay tarafından duyurulan 2025 yılı kurban bedel fiyatı ise yurt içi ve Gazze-Filistin için 13 bin 250 lira olarak belirlenirken; yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirlendi.