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Kurbanlık Fiyatları 2025! Dana, Tosun, Koyun, Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?

Kurbanlık Fiyatları 2025! Dana, Tosun, Koyun, Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 15:18

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları gündeme gelmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş canlı kurban fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama ise Et ve Süt Kurumu tarafından yapıldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu yıl için vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar? 2025 canlı kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı kaç TL? 

İşte, detaylar...

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Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Dört gün sürecek bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Dört gün sürecek bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı için hazırlıklar başlarken kurban fiyatları da merak ediliyor. Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 yılı kurbanlık kilo fiyatları ise belli oldu.

2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Canlı hayvanın kilosuna göre hesaplanan kurbanlık fiyatları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlendi. Buna göre, 2025 yılında büyükbaş tosun fiyatı kilo başına 275 ila 280 TL arasında değişiklik gösteriyor. 

Kurbanlık Kilo (KG) Fiyatları Ne Kadar?

Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulan 2025 kurbanlık alım fiyatları; 

  • Canlı kuzu kilo fiyatı 280 ila 330 TL,

  • Canlı toklu kilo fiyatı 280 ila 290 TL,

  • Canlı koyun kilo fiyatı 270 ila 280 TL,

  • Canlı oğlak kilo fiyatı 160 ila 215 TL,

  • Canlı keçi kilo fiyatı 150 ila 160 TL'dir. 

Bu doğrultuda 2025 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90.000 TL'den, küçükbaş kurban fiyatlarının ise 8.000 TL'den başlaması bekleniyor. Her ne kadar kilo başına fiyatlar belli olsa da kurbanlık fiyatları ancak bayram yaklaştığında netleşecek. 

Diyanet Açıkladı: Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar?

Diyanet Açıkladı: Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, 'Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir.' dedi. 

2025 Kızılay Kurban Bedeli 

Kızılay tarafından duyurulan 2025 yılı kurban bedel fiyatı ise yurt içi ve Gazze-Filistin için 13 bin 250 lira olarak belirlenirken; yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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