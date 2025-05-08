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CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 CarrefourSA Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2025 CarrefourSA Büyükbaş, Küçükbaş ve Bağış Kurbanı Fiyatları

Kurban Bayramı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 01:28

Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurbanlık alışverişleri de başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi 2025 yılının kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Zincir marketlerin kurban satışları, teslimat süreçleri ve taksit seçenekleri de merak edilen konular arasında. Peki, CarrefourSA'da 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar? CarrefourSA kurban bağışı kaç TL? Hangi kurumlara bağış yapılır? 

İşte, CarrefourSA kurbanlık fiyatları ve bağış kurbanları

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CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

CarrefourSA, kurbanlık satışları 2 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müşteriler, kurbanlık satın alımlarını CarrefourSA mağazalarından veya online hizmet verilen şehirlerde carrefoursa.com üzerinden gerçekleştirebilecekler. 

Bu yıl vade farksız 2 ila 4 taksite kadar taksitli alım imkanı sunan CarrefourSA, müşterilerine bankalarla anlaşması doğrultusunda farklı alternatifler sunuyor. 

UYARI: 'Yasal düzenlemeler gereği söz konusu taksit kampanyaları ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.' 

2025 CarrefourSA Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

2025 CarrefourSA Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

  • Küçükbaş Karaman Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 12-16 Kg) - 17.500 TL 

  • Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 16-20 Kg) - 20.950 TL 

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 20-24 Kg) - 25.950 TL 

CarrefourSA Kurumlara Kurban Bağışı Fiyatı: 

  • Küçükbaş Karaman Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 12-16 Kg) - 13.950 TL 

  • Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 16-20 Kg) - 18.500 TL 

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 20-24 Kg) - 19.950 TL

CarrefourSA 4. Gün Teslimat Kurban Fiyatı: 

  • Küçükbaş Karaman Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 12-16 Kg) - 15.500 TL 

  • Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 16-20 Kg) - 19.950 TL 

  • Büyükbaş 1/7 Hisse Paketi (Sakatat Dahil Yaklaşık 20-24 Kg) - 23.950 TL

CarrefourSA ile Hangi Kurumlara Kurban Bağışı Yapılabilir?

CarrefourSA ile Hangi Kurumlara Kurban Bağışı Yapılabilir?

  • BEDD - Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği

  • İZEV - İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı

  • KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

  • Türk Kızılay

  • TOFD - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

  • KAYD - Kansersiz Yaşam Derneği

  • ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı

CarrefourSA Hangi İllerde Ücretsiz Kurbanlık Teslimatı Yapıyor?

CarrefourSA Hangi İllerde Ücretsiz Kurbanlık Teslimatı Yapıyor?

CarrefourSA internet sitesi, mobil uygulama veya fiziki mağazalarda yer alan kurbanlık koli satış masalarından kurban siparişi verebilirsiniz.

İnternet üzerinden kurbanlık alışverişi yaparken ise 'ücretsiz teslimat', 'internetten sipariş verin mağazadan alın' ve 'bağış seçeneklerini' tercih ederek sipariş verebilirsiniz. 

CarrefourSA'nın küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık alımlarında 'Ücretsiz Teslimat ile Adrese Teslim' hizmeti ise sadece belirtilen illerde ve seçili mağazalarda geçerlidir. İşte, ücretsiz teslimat seçeneği sunulan iller: 

Vekalet işlemleri, satın alım ve anlaşmalı bankalara göre taksitlendirme seçenekleri hakkında bilgi almak istersiniz CarrefourSA internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI VE EK HİZMETLERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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