Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti! 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirvedeki İsim Değişmedi
Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti! 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirvedeki İsim Değişmedi
Kaynak: https://www.forbes.com.tr/makale/forb...
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında dünya çapında milyarderler listesini yayınlayacak. Türk milyarderlerin listesinin de arasında bulunduğu listelerin yayınlanmasına günler kala Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki' Türk milyarderler sıralamasındaki değişiklikler dikkat çekti. Nisan 2024'te yayınlanan listeden 12 Mart 2025 tarihine kadar değişen sıralama ise Forbes Türkiye tarafından hazırlandı.
İşte, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde yer alan Türk milyarderlerin güncel sıralaması ve servetleri
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10. Hamdi Ulukaya - 2,3 milyar dolar
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9. Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar
8. Filiz Şahenk - 2,6 milyar dolar
7. Ferit Faik Şahenk ve Mustafa Rahmi Koç 2,8 milyar dolarlık servetleri ile listenin 7. sırasında yer alıyor.
6. Semahat Sevim Arsel ve Erman Ilıcak 3.1 milyar dolarlık servetleri ile listenin 6. sırasında yer alıyor.
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5. İpek Kıraç - 3,2 milyar dolar
4. Fatih Özmen - 3,8 milyar dolar
3. Başarılı iş insanı Eren Özmen ile BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin ise 4'er milyon dolarlık servetleri ile listenin 3. sırasını paylaşıyor.
2. Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar
1. Murat Ülker - 5,5 milyar dolar
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İşte Forbes Türkiye tarafından yayınlanan listenin devamı 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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