Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti! 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirvedeki İsim Değişmedi

Doğuş Grubu'nun ve Eski Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Ferit Faik Şahenk, bu yıl listenin en çok yükselen isimlerinden biri. Şahenk , Mart 2025 itibarıyla 2,8 milyar dolarlık serveti ile Nisan 2024'te yayınlanan listenin 13. sırasından 7. sırasına yükseldi.

Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç da 2,8 milyar dolarlık serveti ile listenin 7. sırasını paylaşıyor.