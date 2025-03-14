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Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti! 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirvedeki İsim Değişmedi

Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti! 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirvedeki İsim Değişmedi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 15:43

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında dünya çapında milyarderler listesini yayınlayacak. Türk milyarderlerin listesinin de arasında bulunduğu listelerin yayınlanmasına günler kala Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki' Türk milyarderler sıralamasındaki değişiklikler dikkat çekti. Nisan 2024'te yayınlanan listeden 12 Mart 2025 tarihine kadar değişen sıralama ise Forbes Türkiye tarafından hazırlandı. 

İşte, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde yer alan Türk milyarderlerin güncel sıralaması ve servetleri

Kaynak

Kaynak: https://www.forbes.com.tr/makale/forb...
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10. Hamdi Ulukaya - 2,3 milyar dolar

10. Hamdi Ulukaya - 2,3 milyar dolar

Amerika'da en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani’nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Hamdi Ulukaya geçtiğimiz yıl Nisan ayında yayınlanan Türk Milyarderler Listesinde 14. sırada yer alıyordu. Ulukaya, 12 Mart 2025 tarihi itibarıyla 2,3 milyar dolarlık serveti ile listenin 10.sırasına yükseldi.

9. Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

9. Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

Türkiye'nin en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın başkanı Mehmet Sinan Tara, babası tarafından kurulan şirketin yönetimini henüz 26 yaşındayken devraldı. Yıllardır Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde yer alan Tara, bu yıl 2,5 milyar dolarlık serveti ile listenin 9. sırasında.

8. Filiz Şahenk - 2,6 milyar dolar

8. Filiz Şahenk - 2,6 milyar dolar

İş insanı Ayhan Şahenk'in kızı ve Ferit Şahenk'in kardeşi olan Filiz Şahenk, babasının vefatının ardından önce Doğuş Holding'in yönetim kurulu üyeliği, daha sonra da başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Şahenk, Mart ayı itibarıyla 2,6 milyar dolara ulaşan serveti ile Forbes'in listesinde 8. sırada yerini aldı.

7. Ferit Faik Şahenk ve Mustafa Rahmi Koç 2,8 milyar dolarlık servetleri ile listenin 7. sırasında yer alıyor.

7. Ferit Faik Şahenk ve Mustafa Rahmi Koç 2,8 milyar dolarlık servetleri ile listenin 7. sırasında yer alıyor.

Doğuş Grubu'nun ve Eski Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Ferit Faik Şahenk, bu yıl listenin en çok yükselen isimlerinden biri. Şahenk , Mart 2025 itibarıyla 2,8 milyar dolarlık serveti ile Nisan 2024'te yayınlanan listenin 13. sırasından 7. sırasına yükseldi. 

Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç da 2,8 milyar dolarlık serveti ile listenin 7. sırasını paylaşıyor.

6. Semahat Sevim Arsel ve Erman Ilıcak 3.1 milyar dolarlık servetleri ile listenin 6. sırasında yer alıyor.

6. Semahat Sevim Arsel ve Erman Ilıcak 3.1 milyar dolarlık servetleri ile listenin 6. sırasında yer alıyor.

Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden 100 kişi arasında 5. sırada yer almıştı. 2025 yılının Mart ayı itibarıyla ise 3,1 milyar dolarlık serveti ile Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinin 6. sırasında bulunuyor. 

Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Sevim Arsel de listenin 6. sırasını paylaşan isim oluyor. Tanınmış iş kadını Arsel, geçtiğimiz yıl ise listenin 7. sırasındaydı.

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5. İpek Kıraç - 3,2 milyar dolar

5. İpek Kıraç - 3,2 milyar dolar

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İnan Kıraç ve Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, aynı zamanda Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.'nin eski CEO’sudur.  Ayrıca geçtiğimiz yıla göre bir sıra yükselerek 3,2 milyar dolarlık serveti ile bu yıl listenin 5. sırasında yer alıyor.

4. Fatih Özmen - 3,8 milyar dolar

4. Fatih Özmen - 3,8 milyar dolar

Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibi Fatih Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birini işleten tanınmış iş insanlarından. Özmen geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da listenin 4. sırasında.

3. Başarılı iş insanı Eren Özmen ile BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin ise 4'er milyon dolarlık servetleri ile listenin 3. sırasını paylaşıyor.

3. Başarılı iş insanı Eren Özmen ile BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin ise 4'er milyon dolarlık servetleri ile listenin 3. sırasını paylaşıyor.

2000 yılında eşi Fatih Özmen ile birlikte Sierra Nevada Corporation'ı satın alan Eren Özmen, hızla büyüyen şirketi ile ABD'deki en büyük bağımsız savunma sanayi şirketleri arasında yerini aldı. Ancak geçtiğimiz yıl listenin 2. sırasında yer alıyordu. Bu yıl ise 4 milyon dolarlık servet ile 3'üncülüğü paylaşıyor. 

İmmünolog, onkolog ve bilim insanı Uğur Şahin'i ise COVID-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketi nedeniyle tanıyoruz. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Şahin, Pandemi döneminde 15.3 milyar dolar kişisel servetiyle Bloomberg Business'ın 'Dünyanın en zengin 500 insanı' listesinde 137. sıraya kadar yükselmişti. Nisan 2023 itibarıyla 5.3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahin, Mart 2025 itibarı ile ise 4 milyon dolarlık servetin sahibi.

2. Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar

2. Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, aynı zamanda yüzde 50,52 hissesine sahip olduğu Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alıyor. Kazancı, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından açıklanan listede 3,5 milyar dolarlık serveti ile 5. sırada yer alıyordu. Bu yıl ise 4,3 milyar dolarlık serveti ile listenin 2. sırasında yer alıyor. 

İş insanı Cemil Kazancı, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde ise 802. sırada bulunuyor.

1. Murat Ülker - 5,5 milyar dolar

1. Murat Ülker - 5,5 milyar dolar

Geçtiğimiz yıl da listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker, Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisidir. Kazancı hızla yükselen başarılı iş insanı Ülker, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde ise 621. sırada yer alıyor .

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İşte Forbes Türkiye tarafından yayınlanan listenin devamı 👇

İşte Forbes Türkiye tarafından yayınlanan listenin devamı 👇

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Merinos Halı'nın kurucusu ve Borsa İstanbul'un gündeminden düşmeyen SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu bu yıl 8. sıradan 11. sıraya geriledi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu ise 12. sıradan 14. sıraya gerileyen isim oldu. İlk 20'de yer alan diğer isimlerin ise yükselişi gözlerden kaçmadı. İşte, Türkiye'nin en zengileri: 

  • 11. İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar (8)

  • 12. Mustafa Küçük – 2 milyar dolar (16)

  • 12. Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar (21)

  • 13. Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar (17)

  • 13. Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar (17)

  • 13. Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar (17)

  • 14. Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar (12)

  • 14. Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar (26)

  • 15. Hamdi Akın 1,7 milyar dolar (24)

  • 16. Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar (30)

  • 17. Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar (22)

  • 18. Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar (26)

  • 18. Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar (26)

  • 19. Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar (22)

  • 20. Aydın Doğan 1,2 milyar dolar (26)

  • 20. Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar (32)

  • 21. Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar (25)

  • 22. Murat Vargı – 1 milyar dolar (32)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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