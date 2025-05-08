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Gülseren Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse İtirafından Bahar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gülseren Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse İtirafından Bahar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.05.2025 - 01:24

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Hudutsuz Sevda'da sevilen bir oyuncusu Sahipsizler kadrosuna giriyor.

1. Hudutsuz Sevda'da sevilen bir oyuncusu Sahipsizler kadrosuna giriyor.

Star TV'nin gündemden düşmeyen dizisi Sahipsizler kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor.

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2. Poyraz'ın elenmesine sebep olan Volkan ve Batuhan düellosuna kırmızı takımdan protesto geldi.

2. Poyraz'ın elenmesine sebep olan Volkan ve Batuhan düellosuna kırmızı takımdan protesto geldi.

Büyük final öncesi arka arakaya skandal haberlerinin patladığı Survivor'ın yeni bölüm fragmanına damga vuran anlar yaşandı.

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3. Star TV'nin unutulmaz dizisi Paramparça'nın yurt dışı satışından payına düşeni alamayan Nurgül Yeşilçay dava açmıştı.

3. Star TV'nin unutulmaz dizisi Paramparça'nın yurt dışı satışından payına düşeni alamayan Nurgül Yeşilçay dava açmıştı.

2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan popüler dizi Paramparça'da Erkan Petekkaya ile birlikte başrolde yer alan Nurgül Yeşilçay, diziye ait yurt dışı satış gelirlerinin %3'lük kısmının kendisine ödenmediği iddiasıyla Endemol Medya yapım şirketine karşı dava açtı. Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, mahkeme süreci Nurgül Yeşilçay'ın lehine sonuçlandı ve haklı bulundu.

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4. Kızılcık Şerbeti yıldızları Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu.

4. Kızılcık Şerbeti yıldızları Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu.

İkilinin dram dolu sahnelerdeki ağlama itirafıysa kısa sürede sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı.

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5. Sağlam bir Şerbo izleyicisi olduğu bilinen sunucu Kadir Ezildi'den dikkat çeken bir tepki geldi.

5. Sağlam bir Şerbo izleyicisi olduğu bilinen sunucu Kadir Ezildi'den dikkat çeken bir tepki geldi.

Pembe'nin ölümünün ardından Işıl'ın eve gelip Pembe'nin eşyalarını atması üzerine sessiz kalamayan Kadir Ezildi, eleştirisiyle öne çıktı.

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6. Büyük finale doğru yaklaşılan Survivor'da Yusuf ile Ayşe'ye ceza verildi.

6. Büyük finale doğru yaklaşılan Survivor'da Yusuf ile Ayşe'ye ceza verildi.

Survivor Panorama'ya katılan Pınar Saka, Ayşe'nin iletişim ihlali yapmasının yeni olmadığını, dört aydır yaptığını açıkladı.

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7. Kral Kaybederse dizisinin uyarlandığı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dan bomba bir itiraf geldi.

7. Kral Kaybederse dizisinin uyarlandığı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dan bomba bir itiraf geldi.

Budayıcıoğlu, başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide içine sinmeyen biri olduğunu açıkladı.

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8. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba şu günlerde performansıyla oldukça büyük alkış topluyor.

8. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba şu günlerde performansıyla oldukça büyük alkış topluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile şöhret basamaklarını çıkan Akbaba'nın ilk dizisi Kavak Yelleri'ymiş!

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9. İşte Benim Stilim'de kaos büyüyerek devam ediyor.

9. İşte Benim Stilim'de kaos büyüyerek devam ediyor.

Ülküm, Ceyda Şahin Ertanlı'nın giydiği kıyafetin kendisine ait olmadığını söylerken kardeşi Şevval Şahin'in fotoğrafını ortaya çıkarttı.

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10. Eşref Rüya'nın son bölümünde sadece Demet Özdemir'in şarkı performansı dikkat çekmedi.

10. Eşref Rüya'nın son bölümünde sadece Demet Özdemir'in şarkı performansı dikkat çekmedi.

'Eşref'i canlandıran Çağatay Ulusoy'un 'Kehribar' performansı izleyenleri bir hayli gaza getirirken, X'te yorumlar havada uçuştu!

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11. Geçtiğimiz hafta final yapan Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Bahar'a katıldı.

11. Geçtiğimiz hafta final yapan Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Bahar'a katıldı.

Adım adım sezon finaline doğru giden Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda yaşanan hareketlilik geçtiğimiz saatlerde bir kez daha başladı.

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12. Güney Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda'nın ilk fragmanı yayınlandı.

12. Güney Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda'nın ilk fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin fragmanıyla birlikte yayın tarihi de belli oldu!

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13. Sezon finali yapacak olan Şakir Paşa Ailesi'nde zaman atlaması yaşanacağı açıklanmıştı.

13. Sezon finali yapacak olan Şakir Paşa Ailesi'nde zaman atlaması yaşanacağı açıklanmıştı.

Eda Ece'nin 'Fahrelnissa Zeyd'e hayat vereceği, hatta bu rol için saçlarını boyayacağı söylenmişti. Ünlü oyuncu Ece'nin koyu saçlı eski haliyse izleyenleri şoke etti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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