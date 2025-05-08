Gülseren Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse İtirafından Bahar'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Hudutsuz Sevda'da sevilen bir oyuncusu Sahipsizler kadrosuna giriyor.
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2. Poyraz'ın elenmesine sebep olan Volkan ve Batuhan düellosuna kırmızı takımdan protesto geldi.
3. Star TV'nin unutulmaz dizisi Paramparça'nın yurt dışı satışından payına düşeni alamayan Nurgül Yeşilçay dava açmıştı.
4. Kızılcık Şerbeti yıldızları Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu.
5. Sağlam bir Şerbo izleyicisi olduğu bilinen sunucu Kadir Ezildi'den dikkat çeken bir tepki geldi.
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6. Büyük finale doğru yaklaşılan Survivor'da Yusuf ile Ayşe'ye ceza verildi.
7. Kral Kaybederse dizisinin uyarlandığı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dan bomba bir itiraf geldi.
8. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba şu günlerde performansıyla oldukça büyük alkış topluyor.
9. İşte Benim Stilim'de kaos büyüyerek devam ediyor.
10. Eşref Rüya'nın son bölümünde sadece Demet Özdemir'in şarkı performansı dikkat çekmedi.
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11. Geçtiğimiz hafta final yapan Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Bahar'a katıldı.
12. Güney Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda'nın ilk fragmanı yayınlandı.
13. Sezon finali yapacak olan Şakir Paşa Ailesi'nde zaman atlaması yaşanacağı açıklanmıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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