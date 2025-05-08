Kral Kaybederse'nin Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, Kadroda İçine Sinmeyen Bir İsim Olduğunu İtiraf Etti!
Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük başarı yakalayan Kral Kaybederse, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi popüler isimler yer alıyor. Dizinin uyarlandığı aynı adlı eserin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizide içine sinmeyen bir isim olduğunu itiraf etti.
Kaynak: 360 TV / Banu Noyan’la En Moda
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Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse gelecek sezon da yayınlanmaya devam edecek.
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Dizinin uyarlandığı Kral Kaybederse kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, Banu Noyan’la En Moda'ya katılarak itirafta bulundu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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