Kral Kaybederse'nin Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, Kadroda İçine Sinmeyen Bir İsim Olduğunu İtiraf Etti!

Oldukça popüler isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi o kadar beğenildi ki ikinci sezonun gelmemesi imkansızdı zaten. Başta özellikle Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisini oynaması ya da Halit Ergenç'in Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabındaki tarife pek de uymaması sebebiyle eleştirilse de dizinin yüksek reytingleri oyuncuların da artık izleyici tarafından uygun görüldüğünü bir nebze kanıtlamış oldu.