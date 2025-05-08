Survivor Pınar Saka, Ayşe'nin 4 Aydır İletişim İhlali Yaptığını Açıkladı!
Survivor'da ortalık bir hayli karışmış durumda. Almeda'nın dört çalışana şiddet uygulamasının ardından diskalifiye edilmesiyle olaylar durulmadı. Bu kez Mavi takımda yaşananlar tüm takımın ceza almasına neden oldu. İletişim ihlaliyle ilgili iddialara yarışmadan elenen Pınar Saka son noktayı koydu. Pınar, Ayşe'nin tam dört aydır iletişim ihlali yaptığını açıkladı.
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Survivor Almeda, dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edildi.
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Survivor Panorama'ya katılan Pınar Saka, Ayşe'nin iletişim ihlali yapmasının yeni olmadığını, dört aydır yaptığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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