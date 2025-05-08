Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Rol Aldığı İlk Diziyi Görünce "Nasıl Fark Etmedim?" Diyeceksiniz!

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorlarını alt üst etti. Dizinin etkisi o kadar büyük oldu ki çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesine turist akını oldu. Hatta pek çok ünlü isim dizinin setini ziyaret etti. Gelecek sezon da devam edecek dizinin başrolleri Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba her gün gündem olmaya başladı.

Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la popülerliğini artırsa da Uzak Şehir'le yaşadığı popülerlik ayrı bir seviyeye taşındı. Ünlü oyuncunun rol aldığı ilk dizi merak edilirken o dizinin Kavak Yelleri olması epey şaşırttı.