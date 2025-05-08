Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Rol Aldığı İlk Diziyi Görünce "Nasıl Fark Etmedim?" Diyeceksiniz!
Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorlarını alt üst etti. Dizinin etkisi o kadar büyük oldu ki çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesine turist akını oldu. Hatta pek çok ünlü isim dizinin setini ziyaret etti. Gelecek sezon da devam edecek dizinin başrolleri Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba her gün gündem olmaya başladı.
Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la popülerliğini artırsa da Uzak Şehir'le yaşadığı popülerlik ayrı bir seviyeye taşındı. Ünlü oyuncunun rol aldığı ilk dizi merak edilirken o dizinin Kavak Yelleri olması epey şaşırttı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in başrolleri Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba gündemden düşmüyor.
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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın rol aldığı ilk dizi de tüm hayatı gibi merak ediliyordu.
Ozan Akbaba dizide Aslı Enver'le aynı sahnede rol almış ve sahneyi çekerken Aslı Enver kendisine çok destek olmuş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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