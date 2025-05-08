Sevgiliye Sitem İçeren Şöyle Bir Laf Sokmalık Şarkılar
Her defasında aşktan ölmeyeceğiz ya? Biraz da atarlı giderli zamanlarda dinlemelik şarkılardan liste yapalım dedik. Kıymet bilmeyenlere, bilip de unutanlara, bizi üzenlere laf sokmalık şarkılar listedi hazır!
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1. Demet Akalın - Nazar
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2. Hande Yener - Havaalanı
3. Atiye - Salla
4. Serdar Ortaç - Dansöz
5. Fettah Can - Bu Aşkın Katili Sensin
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6. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası
7. Hadise - Sıfır Tolerans
8. Rober Hatemo - Senden Çok Var
9. Simge - Miş Miş
10. Aydın Kurtoğlu - Tüh Tüh
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11. Nalan - Acemi Balık
12. Bengü - Saygımdan
13. Sena Şener - Sevmemeliyiz
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