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Sevgiliye Sitem İçeren Şöyle Bir Laf Sokmalık Şarkılar

etiket Sevgiliye Sitem İçeren Şöyle Bir Laf Sokmalık Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 00:16

Her defasında aşktan ölmeyeceğiz ya? Biraz da atarlı giderli zamanlarda dinlemelik şarkılardan liste yapalım dedik. Kıymet bilmeyenlere, bilip de unutanlara, bizi üzenlere laf sokmalık şarkılar listedi hazır!

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1. Demet Akalın - Nazar

2. Hande Yener - Havaalanı

3. Atiye - Salla

4. Serdar Ortaç - Dansöz

5. Fettah Can - Bu Aşkın Katili Sensin

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6. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

7. Hadise - Sıfır Tolerans

8. Rober Hatemo - Senden Çok Var

9. Simge - Miş Miş

10. Aydın Kurtoğlu - Tüh Tüh

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11. Nalan - Acemi Balık

12. Bengü - Saygımdan

13. Sena Şener - Sevmemeliyiz

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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