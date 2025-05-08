Hangi Dua Lipa Şarkısına Aitsin?
Güçlü duruşu, retro havası ve her an dans ettirme garantili şarkılarıyla kalbimizi çoktan çaldı. Ama soruyoruz: O şarkılardan hangisi sensin? Hadi gel, müzik ruhunu ele versin! Bu testte seni en iyi anlatan Dua Lipa şarkısını bulalım. Sonuçlara göre dans etmeye hazır ol! 🎧
O zaman başlıyoruz👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir Dua Lipa seçerek teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir gif daha seç!
3. Dua Lipa'nın sesi hangi mevsime daha çok yakışıyor, sence?
4. Ne kadar romantik birisin? Puanlar mısın?
5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sen nasıl birisin? Bize kendini tanımla!
7. Aynı filmi birden fazla kez izlemeyi sever misin?
8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!
Training Season
New Rules
One Kiss
Levitating Featuring DaBaby
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın