Hangi Dua Lipa Şarkısına Aitsin?

Güçlü duruşu, retro havası ve her an dans ettirme garantili şarkılarıyla kalbimizi çoktan çaldı. Ama soruyoruz: O şarkılardan hangisi sensin? Hadi gel, müzik ruhunu ele versin! Bu testte seni en iyi anlatan Dua Lipa şarkısını bulalım. Sonuçlara göre dans etmeye hazır ol! 🎧

O zaman başlıyoruz👇