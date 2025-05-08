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Hangi Dua Lipa Şarkısına Aitsin?

etiket Hangi Dua Lipa Şarkısına Aitsin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 00:16

Güçlü duruşu, retro havası ve her an dans ettirme garantili şarkılarıyla kalbimizi çoktan çaldı. Ama soruyoruz: O şarkılardan hangisi sensin? Hadi gel, müzik ruhunu ele versin! Bu testte seni en iyi anlatan Dua Lipa şarkısını bulalım. Sonuçlara göre dans etmeye hazır ol! 🎧

O zaman başlıyoruz👇

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1. Bir Dua Lipa seçerek teste başlayalım!

2. Bir gif daha seç!

3. Dua Lipa'nın sesi hangi mevsime daha çok yakışıyor, sence?

4. Ne kadar romantik birisin? Puanlar mısın?

5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?

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6. Sen nasıl birisin? Bize kendini tanımla!

7. Aynı filmi birden fazla kez izlemeyi sever misin?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

Training Season

New Rules

One Kiss

Levitating Featuring DaBaby

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miray soysal
miray soysal
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