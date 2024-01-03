Atatürk Yapımcısı Soner Ayar Film Hakkında Bomba Gibi Açıklamalarda Bulundu: "ABD'de 600 Kişiden Dayak Yedim"

Saner Ayar, gerçekleştirilen basın toplantısında sözlerine şu şekilde son verdi; 'Atatürk filmini çekerken de yurt içinde ve yurt dışında gösterirken de arkamızda ne bir holding vardı ne de başka bir sponsor. Bu işe inanmış, Atatürk’ün yolundan gitmeyi kendine amaç edinmiş bir avuç insan, bir avuç değerli profesyonelle bu işi başardık. En büyük ve belki de tek desteğimiz ise Atatürk sevgisi ve manevi değerleri güçlü, bu ülkenin vatansever insanlarıydı. Tüm engellemelere rağmen bu süreçten alnımızın akıyla çıktık ve ‘yürüyelim arkadaşlar’ dedik. Atatürk II: 1881 - 1919' ile de o yolda kararlılıkla ilerliyoruz.”