Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Atatürk Yapımcısı Soner Ayar Film Hakkında Bomba Gibi Açıklamalarda Bulundu: "ABD'de 600 Kişiden Dayak Yedim"

Atatürk Yapımcısı Soner Ayar Film Hakkında Bomba Gibi Açıklamalarda Bulundu: "ABD'de 600 Kişiden Dayak Yedim"

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 19:55

Saner Ayar, 'Atatürk 1881 - 1919' filminin yapımcısı olarak yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları engelleri anlattı. Ayar, filmin Avrupa'daki galalarının terör örgütlerinin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Ayrıca, ABD'de 600-700 kişilik bir grup tarafından linç girişimine uğradıklarını da ekledi. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız Atatürk filmi Disney Plus'ta yayınlanmamasının ardından iki bölüm halinde sinemaya aktarılmış ve filmin ilk gösterimi 3 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Hatırlarsanız Atatürk filmi Disney Plus'ta yayınlanmamasının ardından iki bölüm halinde sinemaya aktarılmış ve filmin ilk gösterimi 3 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Filmin ikinci gösterimi ise 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Atatürk II: 1881 - 1919 ismiyle yayınlanacak olan filmin özel gösteriminden sonra filmin yapımcısı Soner ayar bir basın toplantısı düzenledi.

Filmin ikinci gösterimi ise 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Atatürk II: 1881 - 1919 ismiyle yayınlanacak olan filmin özel gösteriminden sonra filmin yapımcısı Soner ayar bir basın toplantısı düzenledi.

Saner Ayar Atatürk filmi hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu ve filmin Avrupa galalarının terör örgütleri tarafından engellendiğini söyledi.

Saner Ayar Atatürk filmi hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu ve filmin Avrupa galalarının terör örgütleri tarafından engellendiğini söyledi.

Saner Ayar, filmin Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel'de yapılacak olan galalarının terör örgütlerinin sinemalar üzerindeki baskıları nedeniyle gerçekleştiremediklerini açıkladı.

Saner Ayar, filmin Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel'de yapılacak olan galalarının terör örgütlerinin sinemalar üzerindeki baskıları nedeniyle gerçekleştiremediklerini açıkladı.

Yapımcı Ayar aynı zamanda "Avrupa’da Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel’de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık, ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdi." dedi.

Yapımcı Ayar aynı zamanda "Avrupa’da Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel’de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık, ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdi." dedi.

Saner Ayar, 'Avrupa’nın en büyük tanıtım ajansıyla anlaştık, paralarını ödedik. Döndüler, bütün parayı iade ederek bu işleri yapamayacaklarını ifade ettiler. Yine söylüyorum Atatürk ve Türkler ile dünyanın savaşı bitmemiş arkadaşlar.' cümleleriyle açıklamalarına devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Saner Ayar, açıklamalarında geçtiğimiz Eylül ayında ABD'de katıldıkları bir programda 600-700 kişilik bir grup tarafından şiddete uğradığını da söyledi.

Saner Ayar, açıklamalarında geçtiğimiz Eylül ayında ABD'de katıldıkları bir programda 600-700 kişilik bir grup tarafından şiddete uğradığını da söyledi.

Ünlü yapımcı bu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

Ünlü yapımcı bu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Los Angeles prömiyerinden iki hafta önce 600 - 700 kişilik grup tarafından linç edilmeye kalkındık. Filmin önüne geçmesin diye bunu çok fazla ortaya çıkarmadık. Hâlâ FBI tarafından bunun soruşturması devam ediyor. Benim sırtıma boynuma enseme sopalarla vurdular. Küfürlerle taş attılar. Yere düşsek ölmüş olma ihtimalimiz çok büyüktü.'

Atatürk filminin yapımcısı Ayar, filmin galasının bütün engellemelere rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkıları ile Hollywood’da yapıldığını söyledi.

Atatürk filminin yapımcısı Ayar, filmin galasının bütün engellemelere rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkıları ile Hollywood’da yapıldığını söyledi.

Ayar, Atatürk filminin devamını da çekeceklerini söyledi ve açıklamalarına "Filmimizi kahraman ordumuza ve şehit olmuş askerlerimize ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Türk halkı bütün dünyanın çıkardığı bu engellere rağmen sahip çıkacaktır. Bu bizim için iş olmaktan çıkmıştır bir gurur meselesidir." cümleleriyle devam etti.

Ayar, Atatürk filminin devamını da çekeceklerini söyledi ve açıklamalarına "Filmimizi kahraman ordumuza ve şehit olmuş askerlerimize ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Türk halkı bütün dünyanın çıkardığı bu engellere rağmen sahip çıkacaktır. Bu bizim için iş olmaktan çıkmıştır bir gurur meselesidir." cümleleriyle devam etti.

Ünlü yapımcı açıklamalarına, filme sahip çıktıkları için izleyicilerine büyük bir teşekkür borçlu olduklarını eklemeyi de unutmadı.

Ünlü yapımcı açıklamalarına, filme sahip çıktıkları için izleyicilerine büyük bir teşekkür borçlu olduklarını eklemeyi de unutmadı.

Saner Ayar, gerçekleştirilen basın toplantısında sözlerine şu şekilde son verdi; 'Atatürk filmini çekerken de yurt içinde ve yurt dışında gösterirken de arkamızda ne bir holding vardı ne de başka bir sponsor. Bu işe inanmış, Atatürk’ün yolundan gitmeyi kendine amaç edinmiş bir avuç insan, bir avuç değerli profesyonelle bu işi başardık. En büyük ve belki de tek desteğimiz ise Atatürk sevgisi ve manevi değerleri güçlü, bu ülkenin vatansever insanlarıydı. Tüm engellemelere rağmen bu süreçten alnımızın akıyla çıktık ve ‘yürüyelim arkadaşlar’ dedik. Atatürk II: 1881 - 1919' ile de o yolda kararlılıkla ilerliyoruz.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?