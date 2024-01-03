Atatürk Yapımcısı Soner Ayar Film Hakkında Bomba Gibi Açıklamalarda Bulundu: "ABD'de 600 Kişiden Dayak Yedim"
Atatürk Yapımcısı Soner Ayar Film Hakkında Bomba Gibi Açıklamalarda Bulundu: "ABD'de 600 Kişiden Dayak Yedim"
Saner Ayar, 'Atatürk 1881 - 1919' filminin yapımcısı olarak yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları engelleri anlattı. Ayar, filmin Avrupa'daki galalarının terör örgütlerinin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Ayrıca, ABD'de 600-700 kişilik bir grup tarafından linç girişimine uğradıklarını da ekledi.
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Hatırlarsanız Atatürk filmi Disney Plus'ta yayınlanmamasının ardından iki bölüm halinde sinemaya aktarılmış ve filmin ilk gösterimi 3 Kasım'da gerçekleştirilmişti.
Filmin ikinci gösterimi ise 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Atatürk II: 1881 - 1919 ismiyle yayınlanacak olan filmin özel gösteriminden sonra filmin yapımcısı Soner ayar bir basın toplantısı düzenledi.
Saner Ayar Atatürk filmi hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu ve filmin Avrupa galalarının terör örgütleri tarafından engellendiğini söyledi.
Saner Ayar, filmin Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel'de yapılacak olan galalarının terör örgütlerinin sinemalar üzerindeki baskıları nedeniyle gerçekleştiremediklerini açıkladı.
Yapımcı Ayar aynı zamanda "Avrupa’da Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel’de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık, ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdi." dedi.
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Saner Ayar, açıklamalarında geçtiğimiz Eylül ayında ABD'de katıldıkları bir programda 600-700 kişilik bir grup tarafından şiddete uğradığını da söyledi.
Ünlü yapımcı bu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:
Atatürk filminin yapımcısı Ayar, filmin galasının bütün engellemelere rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkıları ile Hollywood’da yapıldığını söyledi.
Ayar, Atatürk filminin devamını da çekeceklerini söyledi ve açıklamalarına "Filmimizi kahraman ordumuza ve şehit olmuş askerlerimize ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Türk halkı bütün dünyanın çıkardığı bu engellere rağmen sahip çıkacaktır. Bu bizim için iş olmaktan çıkmıştır bir gurur meselesidir." cümleleriyle devam etti.
Ünlü yapımcı açıklamalarına, filme sahip çıktıkları için izleyicilerine büyük bir teşekkür borçlu olduklarını eklemeyi de unutmadı.
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