Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mine Kırıkkanat Bit Palas Romanı İçin Elif Şafak'a Açtığı İntihal Davasını Kazandığını Açıkladı

Mine Kırıkkanat Bit Palas Romanı İçin Elif Şafak'a Açtığı İntihal Davasını Kazandığını Açıkladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 10:57

Herkesin bir dönemler aşırı popüler olan 'Aşk' romanıyla tanıdığı yazar Elif Şafak, 2002 yılında yayınladığı kitabı Bit Palas'ın intihal davasını kaybetmesiyle gündeme geldi. Bilirkişi raporunda kitabın Mine Kırıkkanat'ın romanıyla karşılaştırarak yüzde beş intihal olduğu yönünde açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1997 yılından beri eserlerini yayınlamaya devam eden Elif Şafak, 2009 yılında yayınladığı Aşk isimli romanıyla tüm satışları altüst etmişti.

1997 yılından beri eserlerini yayınlamaya devam eden Elif Şafak, 2009 yılında yayınladığı Aşk isimli romanıyla tüm satışları altüst etmişti.

Kendisi hala Aşk isimli romanıyla tanınıyor desek abartmış olmayız. Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan eserinin yazarı unvanını da bu sayede kazandı Elif Şafak.

Hem yazar hem akademisyen kimliğiyle tanınan Elif Şafak, aynı zamanda kadın hakları ve LGBT aktivisti olarak da dikkat çekiyor.

Hem yazar hem akademisyen kimliğiyle tanınan Elif Şafak, aynı zamanda kadın hakları ve LGBT aktivisti olarak da dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar sayısız roman yayınlamış olan Elif Şafak, 2002 yılında yayınlamış olduğu Bit Palas kitabı ile 2022 yılında bir davanın içine girmişti.

Yazar Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'a intihal davası açmıştı.

Yazar Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'a intihal davası açmıştı.

Kırıkkanat, Şafak'ın Bit Palas romanının Sinek Sarayı isimli kendi kaleminden çıkan romandan intihal olduğunu söylemiş ve dava açmıştı.

Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Şafak'ın romanının, Kırıkkanat'ın romanından intihal olduğu kararına vardı.

Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Şafak'ın romanının, Kırıkkanat'ın romanından intihal olduğu kararına vardı.

Davanın ilk duruşmasında Elif Şafak'ın Pit Palas kitabını basan Doğan Kitap açıklama yapmış ve iddiaları kesin bir dilde reddetmişti.

'Dünya çapında bir yazarın saygınlığına dönük, belli ki kişisel husumet ve hasetten beslenen bu ve benzeri tüm girişimlere karşı her tür hukuki yola başvurulacağını da belirtmek isteriz. Bunca haksızlık ve iftira karşısında bizler de manevi tazminat davası açacağımızı kamuoyuna duyururuz

Mine Kırıkkanat’ın Sinek Sarayı adlı kitabıyla arasında bir benzerlik olduğu iddiası gerçek dışıdır; söz konusu yazarın bu konuda dava açmış olması ise edebiyatçıların da kabul edeceği bir tavır değildir.

Anlatım biçimi, konusu, kurgusu, karakterleri, hayal gücüyle bir edebi yapıttır ‘Bit Palas’. Yayımlanmasından 20 sene sonra, sırf içinde “Beyoğlu’nda Art Nouveau bir apartman” var ve o apartmanın da yanında çöpler ve kediler var diye, bir başka kitapla arasında kurulmaya çalışılan intihal iddiaları sadece kasıtlı, zoraki, art niyetli değil, bir o kadar acıklı ve gülünçtür. '

Mahkeme Elif Şafak'ın 159 bin TL para cezası ödemesine, aynı zamanda Doğan Kitap'ın da 83 bin TL maddi tazminat cezası ödemesine karar verdi.

Mahkeme Elif Şafak'ın 159 bin TL para cezası ödemesine, aynı zamanda Doğan Kitap'ın da 83 bin TL maddi tazminat cezası ödemesine karar verdi.

Mine Kırıkkanat aynı zamanda taraflardan 10 bin TL manevi tazminat kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kararın istinaf sürecinin kesinleşmesi durumunda Bit Palas romanı için yeni basım yapılmayacak ve piyasadaki baskıları da toplanacak.

Kararın istinaf sürecinin kesinleşmesi durumunda Bit Palas romanı için yeni basım yapılmayacak ve piyasadaki baskıları da toplanacak.

Mine Kırıkkanat kazandığı davanın sonucunu ve resmi belgeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak teşekkür etti.

Mine Kırıkkanat kazandığı davanın sonucunu ve resmi belgeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak teşekkür etti.

'En zor zamanlarımda yazdığım Sinek Sarayı romanım için adalet vuku buldu' derken, 'Yaşamda her iyiliğin ve her kötülüğün bir karşılığı, intihalcilerin de fütursuzca çaldıklarının bedelini ödeme zamanı vardır.'

Mahkemenin aldığı gerekçeli kararın devamını da belge halinde paylaşımının altında yayınladı.

Bu İçerik de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?