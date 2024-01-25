Mine Kırıkkanat Bit Palas Romanı İçin Elif Şafak'a Açtığı İntihal Davasını Kazandığını Açıkladı

Davanın ilk duruşmasında Elif Şafak'ın Pit Palas kitabını basan Doğan Kitap açıklama yapmış ve iddiaları kesin bir dilde reddetmişti.

'Dünya çapında bir yazarın saygınlığına dönük, belli ki kişisel husumet ve hasetten beslenen bu ve benzeri tüm girişimlere karşı her tür hukuki yola başvurulacağını da belirtmek isteriz. Bunca haksızlık ve iftira karşısında bizler de manevi tazminat davası açacağımızı kamuoyuna duyururuz

Mine Kırıkkanat’ın Sinek Sarayı adlı kitabıyla arasında bir benzerlik olduğu iddiası gerçek dışıdır; söz konusu yazarın bu konuda dava açmış olması ise edebiyatçıların da kabul edeceği bir tavır değildir.

Anlatım biçimi, konusu, kurgusu, karakterleri, hayal gücüyle bir edebi yapıttır ‘Bit Palas’. Yayımlanmasından 20 sene sonra, sırf içinde “Beyoğlu’nda Art Nouveau bir apartman” var ve o apartmanın da yanında çöpler ve kediler var diye, bir başka kitapla arasında kurulmaya çalışılan intihal iddiaları sadece kasıtlı, zoraki, art niyetli değil, bir o kadar acıklı ve gülünçtür. '