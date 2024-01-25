Mine Kırıkkanat Bit Palas Romanı İçin Elif Şafak'a Açtığı İntihal Davasını Kazandığını Açıkladı
Mine Kırıkkanat Bit Palas Romanı İçin Elif Şafak'a Açtığı İntihal Davasını Kazandığını Açıkladı
Herkesin bir dönemler aşırı popüler olan 'Aşk' romanıyla tanıdığı yazar Elif Şafak, 2002 yılında yayınladığı kitabı Bit Palas'ın intihal davasını kaybetmesiyle gündeme geldi. Bilirkişi raporunda kitabın Mine Kırıkkanat'ın romanıyla karşılaştırarak yüzde beş intihal olduğu yönünde açıklama yaptı.
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1997 yılından beri eserlerini yayınlamaya devam eden Elif Şafak, 2009 yılında yayınladığı Aşk isimli romanıyla tüm satışları altüst etmişti.
Hem yazar hem akademisyen kimliğiyle tanınan Elif Şafak, aynı zamanda kadın hakları ve LGBT aktivisti olarak da dikkat çekiyor.
Yazar Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'a intihal davası açmıştı.
Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Şafak'ın romanının, Kırıkkanat'ın romanından intihal olduğu kararına vardı.
Mahkeme Elif Şafak'ın 159 bin TL para cezası ödemesine, aynı zamanda Doğan Kitap'ın da 83 bin TL maddi tazminat cezası ödemesine karar verdi.
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Kararın istinaf sürecinin kesinleşmesi durumunda Bit Palas romanı için yeni basım yapılmayacak ve piyasadaki baskıları da toplanacak.
Mine Kırıkkanat kazandığı davanın sonucunu ve resmi belgeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak teşekkür etti.
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