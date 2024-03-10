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Gülben Ergen'in Basına Photoshopsuz Servis Edildiği Söylenen Fotoğrafları Ortalığı Karıştırdı

Gülben Ergen'in Basına Photoshopsuz Servis Edildiği Söylenen Fotoğrafları Ortalığı Karıştırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 13:48

Gülben Ergen, Ramazan öncesi konserlerine ara vermeden hızlı bir konser maratonuna girdi. Ankara ve İstanbul'da sahne alan Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne aldı. Gülben Ergen, konserinden fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak, photoshopsuz olduğu iddia edilen bir fotoğrafı, tartışma yarattı.

Temiz Magazin'in haberine göre, Gülben Ergen'in bir fotoğrafı basına photoshopsuz servis edildi.

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Şarkılarıyla dilimize dolanan Gülben Ergen, yıllardır magazin gündeminde de yer edinmiş bir isim.

Şarkılarıyla dilimize dolanan Gülben Ergen, yıllardır magazin gündeminde de yer edinmiş bir isim.

Başarılı şarkıcılığının yanısıra zaman zaman oyunculuk da yapan ünlü isim, magazin gündeminden eksik olmuyor. Sahne şovları da tam gaz devam ediyor.

Gülben Ergen, yardımsever karakteriyle de bugüne kadar pek çok kişiye yardım eli uzatmış bir sanatçımız.

Gülben Ergen, yardımsever karakteriyle de bugüne kadar pek çok kişiye yardım eli uzatmış bir sanatçımız.

Öyle ki sosyal medya paylaşımlarında pek çok yardım çağrısında da bulunuyor, hayata geçirdiği projelerin detaylarını anlatıyor.

Konserlerine tam gaz devam eden Gülben Ergen, sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Konserlerine tam gaz devam eden Gülben Ergen, sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda çoğunlukla Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümler tercih eden isim, her konserinden ise paylaşımlar yapıyor.

Gülben Ergen'in bir kuğuya benzetilen bu kıyafeti, sosyal medyayı resmen ikiye bölmüştü. Kendisine çok yakıştıranlar da vardı, elbiseyi hiç beğenmeyenler de...

Gülben Ergen'in bir kuğuya benzetilen bu kıyafeti, sosyal medyayı resmen ikiye bölmüştü. Kendisine çok yakıştıranlar da vardı, elbiseyi hiç beğenmeyenler de...

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Gülben Ergen, son olarak Ramazan ayı öncesinde sahne aldı. Ramazanda konserlerine ara vereceğini duyuran isim, İstanbul'da ve Ankara'da sevenleriyle buluştu.

Gülben Ergen, son olarak Ramazan ayı öncesinde sahne aldı. Ramazanda konserlerine ara vereceğini duyuran isim, İstanbul'da ve Ankara'da sevenleriyle buluştu.

Ünlü isim, son olarak Nossa Costa'da sahne aldı.

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Gülben Ergen, son konserinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak kendisiyle ilgili bir iddia ortaya atılınca, sosyal medyanın diline düştü.

Gülben Ergen, son konserinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak kendisiyle ilgili bir iddia ortaya atılınca, sosyal medyanın diline düştü.

Temiz Magazin'in aktardığına göre, Gülben Ergen'in konserinden bu fotoğraflar medyaya servis edildi.

Ancak photoshopsuz olduğu söylenen bu fotoğrafın da medyaya servis edildiği söylenince, ortalık karıştı!

Ancak photoshopsuz olduğu söylenen bu fotoğrafın da medyaya servis edildiği söylenince, ortalık karıştı!

Kimileri bu fotoğrafın shopsuz olduğunu söylerken, kimileri de yalnızca ters ışık olduğunu savundu. 

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jamiryo jamiryo

ya 51 yaşında kadın, bir müdahale olmadan 35 yaşında gibi görünebilir mi?