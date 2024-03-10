Gülben Ergen'in Basına Photoshopsuz Servis Edildiği Söylenen Fotoğrafları Ortalığı Karıştırdı
Gülben Ergen'in Basına Photoshopsuz Servis Edildiği Söylenen Fotoğrafları Ortalığı Karıştırdı
Gülben Ergen, Ramazan öncesi konserlerine ara vermeden hızlı bir konser maratonuna girdi. Ankara ve İstanbul'da sahne alan Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne aldı. Gülben Ergen, konserinden fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak, photoshopsuz olduğu iddia edilen bir fotoğrafı, tartışma yarattı.
Temiz Magazin'in haberine göre, Gülben Ergen'in bir fotoğrafı basına photoshopsuz servis edildi.
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Şarkılarıyla dilimize dolanan Gülben Ergen, yıllardır magazin gündeminde de yer edinmiş bir isim.
Gülben Ergen, yardımsever karakteriyle de bugüne kadar pek çok kişiye yardım eli uzatmış bir sanatçımız.
Konserlerine tam gaz devam eden Gülben Ergen, sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.
Gülben Ergen'in bir kuğuya benzetilen bu kıyafeti, sosyal medyayı resmen ikiye bölmüştü. Kendisine çok yakıştıranlar da vardı, elbiseyi hiç beğenmeyenler de...
Gülben Ergen, son olarak Ramazan ayı öncesinde sahne aldı. Ramazanda konserlerine ara vereceğini duyuran isim, İstanbul'da ve Ankara'da sevenleriyle buluştu.
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Gülben Ergen, son konserinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak kendisiyle ilgili bir iddia ortaya atılınca, sosyal medyanın diline düştü.
Ancak photoshopsuz olduğu söylenen bu fotoğrafın da medyaya servis edildiği söylenince, ortalık karıştı!
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