Gülben Ergen'in Basına Photoshopsuz Servis Edildiği Söylenen Fotoğrafları Ortalığı Karıştırdı

Gülben Ergen, Ramazan öncesi konserlerine ara vermeden hızlı bir konser maratonuna girdi. Ankara ve İstanbul'da sahne alan Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne aldı. Gülben Ergen, konserinden fotoğraflarını paylaştı paylaşmasına ancak, photoshopsuz olduğu iddia edilen bir fotoğrafı, tartışma yarattı.

Temiz Magazin'in haberine göre, Gülben Ergen'in bir fotoğrafı basına photoshopsuz servis edildi.