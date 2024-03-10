Pınar Altuğ Giydiği Kıyafetin Kısa Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi
Pınar Altuğ Giydiği Kıyafetin Kısa Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Özellikle yaptığı yorumlarla gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez de kendisini eleştiren kişiyi yanıtsız bırakmadı.
Pınar Altuğ, giydiği elbisenin boyuna laf eden kişiye, ağzının payını verdi.
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınmıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor desek yeridir.
Kendisini spor salonunda da sık sık gördüğümüz Altuğ'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.
Pınar Altuğ, son olarak reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Eşiyle birlikte katılan isim, fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Gündelik hayatında mavi rengi pek tercih etmediğini söyleyen Pınar Altuğ, mavi elbisesiyle resmen harikalar yarattı.
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Bir kişi, Pınar Altuğ'un elbisesini çok kısa olduğu için eleştirdi.
Pınar Altuğ ise bu yoruma verdiği cevapla, ağzının payını verdi.
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İnsanlar nasıl güzel hadlerini aşıyorlar! Yaşla bunun ne ilgisi var. Kadının fiziği gayet güzel ve sanatçı. Ortama aykırı olmadığı sürece istediğini giyer.
Bu kadar belli etmeyin kıskançlıktan kudurduğunuzu sorunca ayy eleştirdik ya ne var yani diyorlar bu bir eleştiri değil..
kısa değil. gerizekalı sanıyor ki bu elbiseyle metrobüse binecek. kibar cevap vermiş.