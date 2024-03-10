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Pınar Altuğ Giydiği Kıyafetin Kısa Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi

Pınar Altuğ Giydiği Kıyafetin Kısa Olduğunu Söyleyen Takipçisine Ağzının Payını Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 12:01

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Özellikle yaptığı yorumlarla gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez de kendisini eleştiren kişiyi yanıtsız bırakmadı.

Pınar Altuğ, giydiği elbisenin boyuna laf eden kişiye, ağzının payını verdi.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınmıştı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınmıştı.

Son yıllarda ekranlardan uzak kalan Altuğ, tiyatro oyunlarıyla seyirci karşısına çıkıyor. Kendisinin özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor desek yeridir.

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor desek yeridir.

Yılların kendisine güzellik katmaya devam ettiği Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir hayat sürüyor. Bu anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Kendisini spor salonunda da sık sık gördüğümüz Altuğ'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Kendisini spor salonunda da sık sık gördüğümüz Altuğ'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Gelin görün ki kendisine her zaman olumlu yorumlar gelmiyor. Pınar Altuğ da kendisini eleştiren insanlara bir göz ağızlarının payını veriyor.

Ünlü isim, son olarak "yaşlanmışsın" yorumlarını yanıtsız bırakmamıştı;

Pınar Altuğ, son olarak reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Eşiyle birlikte katılan isim, fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ, son olarak reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Eşiyle birlikte katılan isim, fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Gündelik hayatında mavi rengi pek tercih etmediğini söyleyen Pınar Altuğ, mavi elbisesiyle resmen harikalar yarattı.

Gündelik hayatında mavi rengi pek tercih etmediğini söyleyen Pınar Altuğ, mavi elbisesiyle resmen harikalar yarattı.

Fakat gelin görün ki, kendisini eleştirilecek bir nokta yine bulundu!

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Bir kişi, Pınar Altuğ'un elbisesini çok kısa olduğu için eleştirdi.

Bir kişi, Pınar Altuğ'un elbisesini çok kısa olduğu için eleştirdi.

'Çok kısa çok, olmadı bu yaşta...'

Pınar Altuğ ise bu yoruma verdiği cevapla, ağzının payını verdi.

Pınar Altuğ ise bu yoruma verdiği cevapla, ağzının payını verdi.

'Bence çok güzel oldu ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz.'

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Nesrin

İnsanlar nasıl güzel hadlerini aşıyorlar! Yaşla bunun ne ilgisi var. Kadının fiziği gayet güzel ve sanatçı. Ortama aykırı olmadığı sürece istediğini giyer.

ömer

Bu kadar belli etmeyin kıskançlıktan kudurduğunuzu sorunca ayy eleştirdik ya ne var yani diyorlar bu bir eleştiri değil..

Tribal Turk

kısa değil. gerizekalı sanıyor ki bu elbiseyle metrobüse binecek. kibar cevap vermiş.