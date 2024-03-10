Cem Yılmaz'ın Yeni Aşkı Necla Karahalil Hızlı Çıktı: Cem Yılmaz'ı Eleştiren Kişiyi Ti'ye Aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla yeni aşkını ilan etmişti. Birkaç gün sonra Cem Yılmaz'ın yeni aşkı olduğunu öğrendiğimiz Necla Karahalil, hızlı çıktı.

'Ne yaptı?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz... 👇🏻