Cem Yılmaz'ın Yeni Aşkı Necla Karahalil Hızlı Çıktı: Cem Yılmaz'ı Eleştiren Kişiyi Ti'ye Aldı
Cem Yılmaz'ın Yeni Aşkı Necla Karahalil Hızlı Çıktı: Cem Yılmaz'ı Eleştiren Kişiyi Ti'ye Aldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla yeni aşkını ilan etmişti. Birkaç gün sonra Cem Yılmaz'ın yeni aşkı olduğunu öğrendiğimiz Necla Karahalil, hızlı çıktı.
'Ne yaptı?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz... 👇🏻
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Cem Yılmaz, komedi sektörünün önde gelen isimlerinden, Türkiye'nin de en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Hareketli bir aşk hayatı olduğunu söyleyebileceğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bu gizemli kareyle herkesin merakını uyandırmıştı.
Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının ardından akıllara pek çok isim gelse de öne çıkan kişilerden birisi Defne Samyeli olmuştu.
Bu iddialar ise asılsız kalmamış, Yılmaz ve Sarıkaya'nın ilişkisi başlamıştı. Haliyle bu gizemli topuğun sahibinin Serenay Sarıkaya da olabileceği söylendi!
Neyse ki çok geçmeden Necla Karahalil, kendi yaptığı paylaşımla bu gizemli kişinin kendisi olduğunu açıklamış oldu.
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Cem Yılmaz'ın yeni şovunda sahnede aşkını duyurduğu iddia edildi, çiftimiz kameralara yakalandı...
Son olarak "Necla Karahalil de hızlı çıktı" yorumunu yapabileceğimiz bir olay yaşandı sosyal medyada.
Yılmaz'ın "kiliseden bozma ev" konusundaki rahatlığının neden kimseyi rahatsız etmediği sorgulandı;
Ardından bu eleştiriyi ti'ye alan yorumlar da yapıldı;
Twitter'da (X) yapılan bu paylaşıma, Cem Yılmaz'ın aşkı Karahalil de tepkisiz kalmadı!
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Necla Karahalil de bu yorumu ti'ye aldı!
Tabii yorumlar bu kadar değildi!
Eli değmişken...😂
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