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Cem Yılmaz'ın Yeni Aşkı Necla Karahalil Hızlı Çıktı: Cem Yılmaz'ı Eleştiren Kişiyi Ti'ye Aldı

Cem Yılmaz'ın Yeni Aşkı Necla Karahalil Hızlı Çıktı: Cem Yılmaz'ı Eleştiren Kişiyi Ti'ye Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 11:15

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla yeni aşkını ilan etmişti. Birkaç gün sonra Cem Yılmaz'ın yeni aşkı olduğunu öğrendiğimiz Necla Karahalil, hızlı çıktı. 

'Ne yaptı?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz... 👇🏻

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Cem Yılmaz, komedi sektörünün önde gelen isimlerinden, Türkiye'nin de en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Cem Yılmaz, komedi sektörünün önde gelen isimlerinden, Türkiye'nin de en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Oyunculuğu ve sahne şovları büyük bir kitle tarafından yakından takip edilen Cem Yılmaz, komedi sektörünün en sevilen isimlerinden bir tanesi. 

Haliyle kendisinin özel hayatı da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Hareketli bir aşk hayatı olduğunu söyleyebileceğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bu gizemli kareyle herkesin merakını uyandırmıştı.

Hareketli bir aşk hayatı olduğunu söyleyebileceğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bu gizemli kareyle herkesin merakını uyandırmıştı.

Magazin gündemini ayağa kaldıran bu topuk fotoğrafının sahibinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının ardından akıllara pek çok isim gelse de öne çıkan kişilerden birisi Defne Samyeli olmuştu.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımının ardından akıllara pek çok isim gelse de öne çıkan kişilerden birisi Defne Samyeli olmuştu.

Minik bir özet geçmek gerekirse, Defne Samyeli ile ilişkisi olduğu dönemde Serenay Sarıkaya'ya ilgisi olduğu için ikilinin arasının bozulduğu iddia edilmişti.

Bu iddialar ise asılsız kalmamış, Yılmaz ve Sarıkaya'nın ilişkisi başlamıştı. Haliyle bu gizemli topuğun sahibinin Serenay Sarıkaya da olabileceği söylendi!

Bu iddialar ise asılsız kalmamış, Yılmaz ve Sarıkaya'nın ilişkisi başlamıştı. Haliyle bu gizemli topuğun sahibinin Serenay Sarıkaya da olabileceği söylendi!

Neyse ki çok geçmeden Necla Karahalil, kendi yaptığı paylaşımla bu gizemli kişinin kendisi olduğunu açıklamış oldu.

Neyse ki çok geçmeden Necla Karahalil, kendi yaptığı paylaşımla bu gizemli kişinin kendisi olduğunu açıklamış oldu.

Oyunculuk sektöründen olmayan Necla Karahalil, haliyle herkesin dikkatini üzerine çekti.

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Cem Yılmaz'ın yeni şovunda sahnede aşkını duyurduğu iddia edildi, çiftimiz kameralara yakalandı...

Cem Yılmaz'ın yeni şovunda sahnede aşkını duyurduğu iddia edildi, çiftimiz kameralara yakalandı...

Anlayacağınız bu ikilinin aşkına dair her şey pek çabuk gelişmeye başladı.

Öyle ki Cem Yılmaz aşkından kendisini şarkılara vurdu;

Son olarak "Necla Karahalil de hızlı çıktı" yorumunu yapabileceğimiz bir olay yaşandı sosyal medyada.

Son olarak "Necla Karahalil de hızlı çıktı" yorumunu yapabileceğimiz bir olay yaşandı sosyal medyada.

Cem Yılmaz'ın bir projesi, Netflix kütüphanesine eklenerek seyirciyle buluşmuştu biliyorsunuz. Komedyenlerin esprilerini eleştirmezsek olmaz, bir sosyal medya kullancısı da Cem Yılmaz'ı bu şovun bir kesiti üzerinden eleştirdi.

Yılmaz'ın "kiliseden bozma ev" konusundaki rahatlığının neden kimseyi rahatsız etmediği sorgulandı;

Yılmaz'ın "kiliseden bozma ev" konusundaki rahatlığının neden kimseyi rahatsız etmediği sorgulandı;
twitter.com

Ardından bu eleştiriyi ti'ye alan yorumlar da yapıldı;

Ardından bu eleştiriyi ti'ye alan yorumlar da yapıldı;
twitter.com

Twitter'da (X) yapılan bu paylaşıma, Cem Yılmaz'ın aşkı Karahalil de tepkisiz kalmadı!

Twitter'da (X) yapılan bu paylaşıma, Cem Yılmaz'ın aşkı Karahalil de tepkisiz kalmadı!
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Necla Karahalil de bu yorumu ti'ye aldı!

Necla Karahalil de bu yorumu ti'ye aldı!
twitter.com

Tabii yorumlar bu kadar değildi!

Tabii yorumlar bu kadar değildi!
twitter.com

Eli değmişken...😂

Eli değmişken...😂
twitter.com

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